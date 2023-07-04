1200 подписчиков!! - страница 169

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Ivan Butko:

Я подписался на него. 4% к депо за пару недель, просадка 1%, торгует лотом 0,01. Почти все сделки выводит в плюс, юзает усреднение. У меня альпы.
Странно, не пойму сам, в чем "мошеннический" перфоманс

Если не секрет, что у вас сейчас там? Евродоллар прикупили? Много ордеров уже?
 

Вот кстати, еще один умелец создавать красивые истории ради подписантов.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Вот кстати, еще один умелец создавать красивые истории ради подписантов.


и что, л*хи уже набежали?

в очередной раз мы тут в теме будем наблюдать, в режиме реального времени, как разводят хомячков. и как десятки людей теряют свои кровные.




нужно в сигналах сделать не только отзывы, а и комментарии. чтобы раздупленные люди могли предупредить потенциальных л-в.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Вот кстати, еще один умелец создавать красивые истории ради подписантов.

Ну большая часть мониторинговая, так что все по-честному... Можете в ЛС ссылку скинуть?
 
Yevhenii Levchenko:
Ну большая часть мониторинговая, так что все по-честному... Можете в ЛС ссылку скинуть?
Большая часть в истории. Замониторил в августе. Уже больше 60 подписчиков.
 
Yevhenii Levchenko:
Ну большая часть мониторинговая, так что все по-честному... Можете в ЛС ссылку скинуть?

.Он просто в мае тоже с хорошей историей зашел. 13 тыс процентов. Если не ошибаюсь, месяца за два слился, но несколько десятков людей успел набрать

***

 
Vasiliy Pushkaryov:

.Он просто в мае тоже с хорошей историей зашел. 13 тыс процентов. Если не ошибаюсь, месяца за два слился, но несколько десятков людей успел набрать


Тогда он слился в мае-июне. А в текущем сигнале показывает в эти же месяцы под 300 % заработки.

Добавлено: это старый сигнал вначале мониторинга, уже слитый и удаленный.


 
multiplicator:
  

нужно в сигналах сделать не только отзывы, а и комментарии. чтобы раздупленные люди могли предупредить потенциальных л-в.

+++

 
Vasiliy Pushkaryov:
Если не секрет, что у вас сейчас там? Евродоллар прикупили? Много ордеров уже?

Ага, хрень. Пять покупок подряд в одном и том же месте почти, прям перед резким падением, хотя новостей не было. Неделя закончилась в плавающей просадке. Ну, автор пока - укротитель пересиживаний, так что ждём его магии)

 
Вы просто завидуете. ))
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