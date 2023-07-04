1200 подписчиков!! - страница 171
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не про продукты... Топ это сколько: 100 продаж, 200, 300...?
Думаю, там не только продажи идут в зачёт, но и оценка, которую выставляют продукту пользователи.
Думаю, там не только продажи идут в зачёт, но и оценка, которую выставляют продукту пользователи.
Я догадался. Поэтому перед цитированным комментом (которым пытался уточнить вопрос) написал еще и этот:
А топ в маркете, это приблизительно какие показатели? (в смысле продаж или там еще по каким-то параметрам)
Абалдеть...
А что Обалдеть ? Разве не понятно, что тут не хочется писать о маркете.
Можно много ругаться на поставщиков сигналов. Но отвергаешь - предлагай.
Напишите каждый, ТОП5 достойных сигналов.
Можно много ругаться на поставщиков сигналов. Но отвергаешь - предлагай.
Напишите каждый, ТОП5 достойных сигналов.
Можно много ругаться на поставщиков сигналов. Но отвергаешь - предлагай.
Напишите каждый, ТОП5 достойных сигналов.
Нельзя публично писать названия сигналов...
"Рис с тефтелей, картошка с котлетой. Меняться нельзя!" (с)
гг
Вот график эквити с другого сервиса сигналов
Вот график эквити со сдешнего сервиса сигналов
Разве по нему возможно что-то понять?
Все эти постоянные снятия - пополнения, все эти постоянные резкие линии вверх-вниз.
Уже давно никто не оценивает сигналы по линии баланса. Потому что есть способы сделать линию баланса вообще прямой линией.
Все оценивают качество сигнала по линии эквити.
И вот такой вид этой линии предлагают подписчикам метаквоты.
Разве нельзя сделать график эквити без учета снятий/пополнений?!
Разработчики говорят "такой график тоже некоторым интересен". Ну так сделайте 2 графика, и каким клиентам какой график интересен - пусть тот график и смотрят.
Разве нельзя сделать график эквити без учета снятий/пополнений?!
То есть, пополнения и снятия не влияют на эквити?