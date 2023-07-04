1200 подписчиков!! - страница 171

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Yevhenii Levchenko:

Я не про продукты... Топ это сколько: 100 продаж, 200, 300...?

Думаю, там не только продажи идут в зачёт, но и оценка, которую выставляют продукту пользователи.

 
BlackTomcat:

Думаю, там не только продажи идут в зачёт, но и оценка, которую выставляют продукту пользователи.

Я догадался. Поэтому перед цитированным комментом (которым пытался уточнить вопрос) написал еще и этот:

Yevhenii Levchenko:

А топ в маркете, это приблизительно какие показатели? (в смысле продаж или там еще по каким-то параметрам)

 
Yevhenii Levchenko:

Абалдеть...

А что Обалдеть ?  Разве не понятно, что тут не хочется писать о маркете.

 

Можно много ругаться на поставщиков сигналов. Но отвергаешь - предлагай.

Напишите каждый, ТОП5 достойных сигналов.

 
mit5x:

Можно много ругаться на поставщиков сигналов. Но отвергаешь - предлагай.

Напишите каждый, ТОП5 достойных сигналов.

Уже много раз предлагали - не показывать историю до мониторинга. Есть многие, кто научился манипулировать историей торгов. Если это сделают, то в остальном сервис копирования - отличная площадка. Топ сигналов будет адекватен в рейтинге на самой странице. А писать ТОП5 никто не будет, чтобы не забанили. Здесь запрещено обсуждать или рекламировать сигналы.
 
mit5x:

Можно много ругаться на поставщиков сигналов. Но отвергаешь - предлагай.

Напишите каждый, ТОП5 достойных сигналов.

Нельзя публично писать названия сигналов...
 
Yevhenii Levchenko:
Нельзя публично писать названия сигналов...
Ну, да. Мы, в общем-то, обсуждаем в этой ветке, не называя "имен".
[Удален]  

"Рис с тефтелей, картошка с котлетой. Меняться нельзя!" (с)

гг

 

Вот график эквити с другого сервиса сигналов

Вот график эквити со сдешнего сервиса сигналов



Разве по нему возможно что-то понять?

Все эти постоянные снятия - пополнения, все эти постоянные резкие линии вверх-вниз.

Уже давно никто не оценивает сигналы по линии баланса. Потому что есть способы сделать линию баланса вообще прямой линией.

Все оценивают качество сигнала по линии эквити.

И вот такой вид этой линии предлагают подписчикам метаквоты.

Разве нельзя сделать график эквити без учета снятий/пополнений?!

Разработчики говорят "такой график тоже некоторым интересен". Ну так сделайте 2 графика, и каким клиентам какой график интересен - пусть тот  график и смотрят.

 
danminin:

Разве нельзя сделать график эквити без учета снятий/пополнений?!

То есть, пополнения и снятия не влияют на эквити?

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