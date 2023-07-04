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Ну и как обычно до мониторинга стиль совершенно другой.
В таком известном дц наверное очень хорошие художники истории.
***
Headshot
Headshot
Сейчас после такого ралли от фунта посыпались
Меня вот этот удивляет. Торгует, по истории видно, евродоллар или фунтдоллар. Судя по всему был заход по евродоллару несколько дней назад. Когда евро был в районе 1,1020, у него 7000 просадка так осталась. Каждые 10 пунктов примерно на 1000 двигали эквити. По идее тоже слился, но картинка застыла.
Отключился что ли?
Сейчас после такого ралли от фунта посыпались
максимус на евро завалился.
Меня вот этот удивляет. Торгует, по истории видно, евродоллар или фунтдоллар. Судя по всему был заход по евродоллару несколько дней назад. Когда евро был в районе 1,1020, у него 7000 просадка так осталась. Каждые 10 пунктов примерно на 1000 двигали эквити. По идее тоже слился, но картинка застыла.
Отключился что ли?
Может по отзывам. Обычно после краха их разом штук по 10-20 накидывают
Наш топ-сеточник на евре просел на какие-то жалкие 6%, а его уже отзовики грязью закидали D)))
Headshot
Ну в тотальный слив вроде как не ушел... Робот до этого красиво торговал. Может вытянет...
Меня вот этот удивляет. Торгует, по истории видно, евродоллар или фунтдоллар. Судя по всему был заход по евродоллару несколько дней назад. Когда евро был в районе 1,1020, у него 7000 просадка так осталась. Каждые 10 пунктов примерно на 1000 двигали эквити. По идее тоже слился, но картинка застыла.
Отключился что ли?
Прибыль плавает...
Наверное, тогда захеджировался
Наверное, тогда захеджировался