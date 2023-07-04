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Vladimir Tkach:

Ну и как обычно до мониторинга стиль совершенно другой.


В таком известном дц наверное очень хорошие художники истории.

***

 

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Ivan Butko:

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Сейчас после такого ралли от фунта посыпались



 

Меня вот этот удивляет. Торгует, по истории видно, евродоллар или фунтдоллар. Судя по всему был заход по евродоллару несколько дней назад. Когда евро был в районе 1,1020, у него 7000 просадка так осталась. Каждые 10 пунктов примерно на 1000 двигали эквити. По идее тоже слился, но картинка застыла.

Отключился что ли?



 
Vasiliy Pushkaryov:

Сейчас после такого ралли от фунта посыпались


максимус на евро завалился.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Меня вот этот удивляет. Торгует, по истории видно, евродоллар или фунтдоллар. Судя по всему был заход по евродоллару несколько дней назад. Когда евро был в районе 1,1020, у него 7000 просадка так осталась. Каждые 10 пунктов примерно на 1000 двигали эквити. По идее тоже слился, но картинка застыла.

Отключился что ли?



Может по отзывам. Обычно после краха их разом штук по 10-20 накидывают

 

Наш топ-сеточник на евре просел на какие-то жалкие 6%, а его уже отзовики грязью закидали D)))

 
Ivan Butko:

Headshot

Ну в тотальный слив вроде как не ушел... Робот до этого красиво торговал. Может вытянет...


Vasiliy Pushkaryov:

Меня вот этот удивляет. Торгует, по истории видно, евродоллар или фунтдоллар. Судя по всему был заход по евродоллару несколько дней назад. Когда евро был в районе 1,1020, у него 7000 просадка так осталась. Каждые 10 пунктов примерно на 1000 двигали эквити. По идее тоже слился, но картинка застыла.

Отключился что ли?

Прибыль плавает...
 
Yevhenii Levchenko:

Прибыль плавает...

Наверное, тогда захеджировался

 
Vasiliy Pushkaryov:

Наверное, тогда захеджировался

Тож так подумал)
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