1200 подписчиков!! - страница 173

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Vladimir Tkach:

8)

Не только. Еще, говорят, есть эффект интервью.

Сразу после того как всем известный Тарас дал интервью, евра вышла из канала и пошла против него. Через пару месяцев все было кончено.

Типа эффект афиширования?  Ну ок.  Значит очередной мой должен слиться быстро. 
[Удален]  
Vladimir Tkach:

8)

Не только. Еще, говорят, есть эффект интервью.

Сразу после того как всем известный Тарас дал интервью, евра вышла из канала и пошла против него. Через пару месяцев все было кончено.

))
как правило тут только один эффект - разогнать десяток счетов, а один выживший - в сигналы ) и пока не слился - стричь баблишко, а ведь сольётся..
остальные эффекты надуманны )

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Anatolii Zainchkovskii:
Типа эффект афиширования?  Ну ок.  Значит очередной мой должен слиться быстро. 

нед, ты просто опять лупанёшь риск по самые помидоры и поэтому быстро сольёшь )) у тебя свой эффект ))

 
Aleksandr Volotko:

нед, ты просто опять лупанёшь риск по самые помидоры и поэтому быстро сольёшь )) у тебя свой эффект ))

Когда нибудь  и постоянство ломается) 
 
Vasiliy Pushkaryov:

Вот плохо влияет сервис "Сигналы" на этого парня. Как только замониторит счет, в следующем месяце слив.

Я бы на его месте просто торговал для себя, если уж под 300% в месяц делать не проблема, когда нет подписчиков.


"Мастер" сигналов, на одном счету слил подписчиков, подключил этот, опять сидит высиживает, за то лазит по веткам учит народ

Мастер сигналов, на одном счету слил подписчиков, подключил новый счет, опять сидит высиживает

 
Fast235:

"Мастер" сигналов, на одном счету слил подписчиков, подключил этот, опять сидит высиживает, за то лазит по веткам учит народ

Торговля до мониторинга и после.


[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
Когда нибудь  и постоянство ломается) 

Дай-то Бог! Хотя с этим и без Него можно справиться ) В любом случае желаю успехов, Анатоль! )

 
Aleksandr Volotko:

Дай-то Бог! Хотя с этим и без Него можно справиться ) В любом случае желаю успехов, Анатоль! )

Благодарю
 
Удалили пост с названием здравствующего в Сигналах скам-сервера.
 
fxsaber:
Удалили пост с названием здравствующего в Сигналах скам-сервера.

Следует писать неполное имя: "Midtou" этого достаточно... Но там, возможно, какие-то ошибки в копировании... История в большей мере мониторинговая... Хотя ни одного положительного отзыва :)

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