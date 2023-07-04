1200 подписчиков!! - страница 173
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
8)
Не только. Еще, говорят, есть эффект интервью.
Сразу после того как всем известный Тарас дал интервью, евра вышла из канала и пошла против него. Через пару месяцев все было кончено.
8)
Не только. Еще, говорят, есть эффект интервью.
Сразу после того как всем известный Тарас дал интервью, евра вышла из канала и пошла против него. Через пару месяцев все было кончено.
))
как правило тут только один эффект - разогнать десяток счетов, а один выживший - в сигналы ) и пока не слился - стричь баблишко, а ведь сольётся..
остальные эффекты надуманны )
Типа эффект афиширования? Ну ок. Значит очередной мой должен слиться быстро.
нед, ты просто опять лупанёшь риск по самые помидоры и поэтому быстро сольёшь )) у тебя свой эффект ))
нед, ты просто опять лупанёшь риск по самые помидоры и поэтому быстро сольёшь )) у тебя свой эффект ))
Вот плохо влияет сервис "Сигналы" на этого парня. Как только замониторит счет, в следующем месяце слив.
Я бы на его месте просто торговал для себя, если уж под 300% в месяц делать не проблема, когда нет подписчиков.
"Мастер" сигналов, на одном счету слил подписчиков, подключил этот, опять сидит высиживает, за то лазит по веткам учит народ
"Мастер" сигналов, на одном счету слил подписчиков, подключил этот, опять сидит высиживает, за то лазит по веткам учит народ
Торговля до мониторинга и после.
Когда нибудь и постоянство ломается)
Дай-то Бог! Хотя с этим и без Него можно справиться ) В любом случае желаю успехов, Анатоль! )
Дай-то Бог! Хотя с этим и без Него можно справиться ) В любом случае желаю успехов, Анатоль! )
Удалили пост с названием здравствующего в Сигналах скам-сервера.
Следует писать неполное имя: "Midtou" этого достаточно... Но там, возможно, какие-то ошибки в копировании... История в большей мере мониторинговая... Хотя ни одного положительного отзыва :)