1200 подписчиков!! - страница 181
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот еще 200 человек повелись на небольшую историю со сверхприбылью.
Этот автор в основном золотом торгует. Старт был отличный, почти 100 человек привлек.
Средств осталось 140 дол. из 3 тыс., к закрытию рынка, скорее всего, насчитают тройной своп или спред расширят и все позакрывают.
Этот автор в основном золотом торгует. Старт был отличный, почти 100 человек привлек.
Средств осталось 140 дол. из 3 тыс., к закрытию рынка, скорее всего, насчитают тройной своп или спред расширят и все позакрывают.
Может в какой-то момент уверяется, что его стратегия устойчивая, и хочет больше заработать.
Или чтобы все три категории: прирост, баланс, средства - без просадок на графике вверх устремлялись, так сказать, красивенькая картинка для подписчиков.
Кто сегодня торгует на фунте, того с нетерпением ждет.
Кто сегодня торгует на фунте, того с нетерпением ждет.
Сегодня выходной. )
Сегодня выходной. )
Наш топ-сеточник на евре просел на какие-то жалкие 6%, а его уже отзовики грязью закидали D)))
Сегодня выходной. )
У "коинов" нет выходных даже в мерзкую погоду)
У "коинов" нет выходных даже в мерзкую погоду)
А где это такие койны по фунту?