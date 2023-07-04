1200 подписчиков!! - страница 181

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Вот еще 200 человек повелись на небольшую историю со сверхприбылью.



 

Этот автор в основном золотом торгует. Старт был отличный, почти 100 человек привлек.

Средств осталось 140 дол. из 3 тыс., к закрытию рынка, скорее всего, насчитают тройной своп или спред расширят и все позакрывают.






 
Vasiliy Pushkaryov:

Этот автор в основном золотом торгует. Старт был отличный, почти 100 человек привлек.

Средств осталось 140 дол. из 3 тыс., к закрытию рынка, скорее всего, насчитают тройной своп или спред расширят и все позакрывают.







В чем смысл торговать не снимая прибыль ?
 
Vladislav Andruschenko:

В чем смысл торговать не снимая прибыль ?

Может в какой-то момент уверяется, что его стратегия устойчивая, и хочет больше заработать.

Или чтобы все три категории: прирост, баланс, средства - без просадок на графике вверх устремлялись, так сказать, красивенькая картинка для подписчиков.

 

Кто сегодня торгует на фунте, того с нетерпением ждет.

swan_1280

 
Uladzimir Izerski:

Кто сегодня торгует на фунте, того с нетерпением ждет.


Сегодня выходной. )

[Удален]  
Ramiz Mavludov:

Сегодня выходной. )

Когда это Уладзимира останавливало
 
Ivan Butko:

Наш топ-сеточник на евре просел на какие-то жалкие 6%, а его уже отзовики грязью закидали D)))

Тарас же на евре слетел? И тоже на продажах?
 
Ramiz Mavludov:

Сегодня выходной. )

У "коинов" нет выходных даже в мерзкую погоду)

 
Uladzimir Izerski:

У "коинов" нет выходных даже в мерзкую погоду)

А где это такие койны по фунту?

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