1200 подписчиков!! - страница 178

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Uladzimir Izerski:

Есть еще в русскоязычном жаргоне - штука. Это 1 000.

5 000 это 5 штук.)) Это 5К

Косарь , вот и К)
 
Наткнулся в интернете на сайт, который рекламирует здешний сервис сигналов. Ностальгия

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Ivan Butko:
Наткнулся в интернете на сайт, который рекламирует здешний сервис сигналов. Ностальгия

Да,удобно и информативно. Все в одном окне видно

 
Ivan Butko:
Наткнулся в интернете на сайт, который рекламирует здешний сервис сигналов. Ностальгия


А вот и сабж. Вспомнил, прослезился. Еще не набрал 3000


 
Ivan Butko:

А вот и сабж. Вспомнил, прослезился. Еще не набрал 3000



И это все на ценовом счете. 
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Vladislav Andruschenko:

И это все на ценовом счете. 

Сам факт впечатляет. И что потом, лебедь прилетел?

 
А откуда берутся подписчики на бесплатных сигналах, что их привлекает вообще, если это демо счет. Ведь прекрасную статистику очень легко узнать на платных, когда пролистаешь всю историю реал счета и станет ясно стоит ли подписываться на сигнал за оплату.
 
Ivan Butko:

А вот и сабж. Вспомнил, прослезился. Еще не набрал 3000


Да. У него короткий промежуток был за 3000. То ли неделя, то ли две. Но все равно - рекорд.
 
Ivan Butko:

А вот и сабж. Вспомнил, прослезился. Еще не набрал 3000


Центовый счет.

Баланс автор обещает поддерживать на уровне 10000 для удобства подписчиков.

Ноу комментс)

 
А у меня вопрос - откуда берутся сигналы стоимостью 20$, если при открытии говорит, что 30$ - минимальная стоимость?
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