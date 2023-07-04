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Есть еще в русскоязычном жаргоне - штука. Это 1 000.
5 000 это 5 штук.)) Это 5К
Наткнулся в интернете на сайт, который рекламирует здешний сервис сигналов. Ностальгия
Да,удобно и информативно. Все в одном окне видно
Наткнулся в интернете на сайт, который рекламирует здешний сервис сигналов. Ностальгия
А вот и сабж. Вспомнил, прослезился. Еще не набрал 3000
А вот и сабж. Вспомнил, прослезился. Еще не набрал 3000
Сам факт впечатляет. И что потом, лебедь прилетел?
А вот и сабж. Вспомнил, прослезился. Еще не набрал 3000
А вот и сабж. Вспомнил, прослезился. Еще не набрал 3000
Центовый счет.
Баланс автор обещает поддерживать на уровне 10000 для удобства подписчиков.
Ноу комментс)