1200 подписчиков!! - страница 172
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Вот график эквити с другого сервиса сигналов
Вот график эквити со сдешнего сервиса сигналов
Разве по нему возможно что-то понять?
Все эти постоянные снятия - пополнения, все эти постоянные резкие линии вверх-вниз.
Уже давно никто не оценивает сигналы по линии баланса. Потому что есть способы сделать линию баланса вообще прямой линией.
Все оценивают качество сигнала по линии эквити.
И вот такой вид этой линии предлагают подписчикам метаквоты.
Разве нельзя сделать график эквити без учета снятий/пополнений?!
Разработчики говорят "такой график тоже некоторым интересен". Ну так сделайте 2 графика, и каким клиентам какой график интересен - пусть тот график и смотрят.
Вот график эквити с другого сервиса сигналов
Вот график эквити со сдешнего сервиса сигналов
...
Зачем вы сделали так, что одно и тоже обсуждают в двух ветках?
Обсуждайте в своей - https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Иначе это будет считаться спамом ..
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11
Вот кстати, еще один умелец создавать красивые истории ради подписантов.
Вот плохо влияет сервис "Сигналы" на этого парня. Как только замониторит счет, в следующем месяце слив.
Я бы на его месте просто торговал для себя, если уж под 300% в месяц делать не проблема, когда нет подписчиков.
Вот график эквити с другого сервиса сигналов
Вот график эквити со сдешнего сервиса сигналов
Разве по нему возможно что-то понять?
Все эти постоянные снятия - пополнения, все эти постоянные резкие линии вверх-вниз.
Уже давно никто не оценивает сигналы по линии баланса. Потому что есть способы сделать линию баланса вообще прямой линией.
Все оценивают качество сигнала по линии эквити.
И вот такой вид этой линии предлагают подписчикам метаквоты.
Разве нельзя сделать график эквити без учета снятий/пополнений?!
Разработчики говорят "такой график тоже некоторым интересен". Ну так сделайте 2 графика, и каким клиентам какой график интересен - пусть тот график и смотрят.
Очень правильный график эквити здешний.
Вы хоть сами понимаете о чем пишите?
"график эквити без учета снятий/пополнений?!"
А это как ?)
ППЦ
Очень правильный график эквити здешний.
Вы хоть сами понимаете о чем пишите?
"график эквити без учета снятий/пополнений?!"
А это как ?)
ППЦ
вот здесь все разжевано
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
вот здесь все разжевано
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Тобой ? И твоей гениальной идеей?)
Ты своему брокеру в следующий раз сделай заявку на вывод средств без учета прошлых снятий )))
Тобой ? И твоей гениальной идеей?)
Ты своему брокеру в следующий раз сделай заявку на вывод средств без учета прошлых снятий )))
ты ничего не понял. хоть там и 30 человек за и только 16 против.
Вот плохо влияет сервис "Сигналы" на этого парня. Как только замониторит счет, в следующем месяце слив.
Я бы на его месте просто торговал для себя, если уж под 300% в месяц делать не проблема, когда нет подписчиков.
Да, всё дело исключительно в сервисе Сигналов ;)
Да, всё дело исключительно в сервисе Сигналов ;)
8)
Не только. Еще, говорят, есть эффект интервью.
Сразу после того как всем известный Тарас дал интервью, евра вышла из канала и пошла против него. Через пару месяцев все было кончено.