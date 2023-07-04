1200 подписчиков!! - страница 172

Новый комментарий
[Удален]  
danminin:

Вот график эквити с другого сервиса сигналов

Вот график эквити со сдешнего сервиса сигналов



Разве по нему возможно что-то понять?

Все эти постоянные снятия - пополнения, все эти постоянные резкие линии вверх-вниз.

Уже давно никто не оценивает сигналы по линии баланса. Потому что есть способы сделать линию баланса вообще прямой линией.

Все оценивают качество сигнала по линии эквити.

И вот такой вид этой линии предлагают подписчикам метаквоты.

Разве нельзя сделать график эквити без учета снятий/пополнений?!

Разработчики говорят "такой график тоже некоторым интересен". Ну так сделайте 2 графика, и каким клиентам какой график интересен - пусть тот  график и смотрят.

Чего прицепились к этому эквити, смотрите на том ресурсе, где удобно. Подписчикам дайте ссылку в контактах туда где красивее. Уже кучу веток создали по "глобальному" вопросу.
Когда есть баланс-эквити, видно, какую стратегию используют. Пересиживальщик или скальпер, достаточно взгляда. На вашем же графике ничего непонятно, просто красиво
 
danminin:

Вот график эквити с другого сервиса сигналов

Вот график эквити со сдешнего сервиса сигналов

...

Зачем вы сделали так, что одно и тоже обсуждают в двух ветках?
Обсуждайте в своей - https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Иначе это будет считаться спамом ..

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Нужен ли в сервисе сигналов график эквити без учета снятий-пополнений? (читать первый пост)".
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

1200 подписчиков!!

Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11

Вот кстати, еще один умелец создавать красивые истории ради подписантов.



Вот плохо влияет сервис "Сигналы" на этого парня. Как только замониторит счет, в следующем месяце слив.

Я бы на его месте просто торговал для себя, если уж под 300% в месяц делать не проблема, когда нет подписчиков.


 
danminin:

Вот график эквити с другого сервиса сигналов

Вот график эквити со сдешнего сервиса сигналов



Разве по нему возможно что-то понять?

Все эти постоянные снятия - пополнения, все эти постоянные резкие линии вверх-вниз.

Уже давно никто не оценивает сигналы по линии баланса. Потому что есть способы сделать линию баланса вообще прямой линией.

Все оценивают качество сигнала по линии эквити.

И вот такой вид этой линии предлагают подписчикам метаквоты.

Разве нельзя сделать график эквити без учета снятий/пополнений?!

Разработчики говорят "такой график тоже некоторым интересен". Ну так сделайте 2 графика, и каким клиентам какой график интересен - пусть тот  график и смотрят.

Очень правильный график эквити здешний.

Вы хоть сами понимаете о чем пишите?

"график эквити без учета снятий/пополнений?!"

А это как ?)

ППЦ

 
EgorKim:

Очень правильный график эквити здешний.

Вы хоть сами понимаете о чем пишите?

"график эквити без учета снятий/пополнений?!"

А это как ?)

ППЦ

вот здесь все разжевано

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

 
danminin:

вот здесь все разжевано

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

Тобой ? И твоей гениальной идеей?)

Ты своему брокеру в следующий раз сделай заявку на вывод средств без учета прошлых снятий )))

 
EgorKim:

Тобой ? И твоей гениальной идеей?)

Ты своему брокеру в следующий раз сделай заявку на вывод средств без учета прошлых снятий )))

ты ничего не понял.  хоть там и 30 человек за и только 16 против.

[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

Вот плохо влияет сервис "Сигналы" на этого парня. Как только замониторит счет, в следующем месяце слив.

Я бы на его месте просто торговал для себя, если уж под 300% в месяц делать не проблема, когда нет подписчиков.


Да, всё дело исключительно в сервисе Сигналов ;)

 
Aleksandr Volotko:

Да, всё дело исключительно в сервисе Сигналов ;)

8)

Не только. Еще, говорят, есть эффект интервью.

Сразу после того как всем известный Тарас дал интервью, евра вышла из канала и пошла против него. Через пару месяцев все было кончено.

1...165166167168169170171172173174175176177178179...232
Новый комментарий