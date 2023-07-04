1200 подписчиков!! - страница 177
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Молчат. Их в десять раз меньше стало.
Тут хомячиха написала в одном из сигналов, что 1 октября у нее будет новый многообещающий. Но что-то так и не показала его 1-го числа.
Молчат. Их в десять раз меньше стало.
Тут хомячиха написала в одном из сигна
Появился у неё сигнал. Судя по начдепо и названию, настрой боевой. Старые сигналы поудаляла
Прирост за день больше 10%, уже опять сомнительно. Снова гонится за сверхприбылью. С Турбо-Хомяком удивлялась, и причитала, что этого просто не может быть, чтобы третий слив за месяц. Вот пару дней назад примерно такое же недоумение на другом сигнале
Поэтому "крокодильчика" та же участь, скорее всего, ожидает. Но в закладки добавил, интересно все-таки.
Прирост за день больше 10%, уже опять сомнительно. Снова гонится за сверхприбылью. С Турбо-Хомяком удивлялась, и причитала, что этого просто не может быть, чтобы третий слив за месяц. Вот пару дней назад примерно такое же недоумение на другом сигнале
Поэтому "крокодильчика" та же участь, скорее всего, ожидает. Но в закладки добавил, интересно все-таки.
Она также в азиатскую сессию заходит и опять покупки в основном. Тот же хомяк только в обличии динозавра.И подписчиков нет. Где хотя бы фейковые? Видимо команда ее бросила. Играет одна.
Кило, Мега, Ярды - новая волна.
Сначала говорили - стильно,
потом было - клёво,
недавно было - бомба,
теперь говорят - пушка :)
Буквой "К" принято в настоящее время заменять "000". Иными словами, это синоним тысячи.
если быть до конца корректным, то 1000 или "кило" обозначается строчной буквой "к".
а вот прописной буквой "К" обозначается 1024.
Есть еще в русскоязычном жаргоне - штука. Это 1 000.
5 000 это 5 штук.)) Это 5К