1200 подписчиков!! - страница 177

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Vasiliy Pushkaryov:

Молчат. Их в десять раз меньше стало.

Тут хомячиха написала в одном из сигналов, что 1 октября у нее будет новый многообещающий. Но что-то так и не показала его 1-го числа.

А, я ей писал недавно;) Спросил, где хомяк -то;) Сказала исдох
Посоветовал делить депо на 8 частей
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Vasiliy Pushkaryov:

Молчат. Их в десять раз меньше стало.

Тут хомячиха написала в одном из сигна

Появился у неё сигнал. Судя по начдепо и названию, настрой боевой. Старые сигналы поудаляла
Интересно центовый или нет
 
Vladimir Baskakov:
Появился у неё сигнал. Судя по начдепо и названию, настрой боевой. Старые сигналы поудаляла
Интересно центовый или нет

Прирост за день больше 10%, уже опять сомнительно. Снова гонится за сверхприбылью. С Турбо-Хомяком удивлялась, и причитала, что этого просто не может быть, чтобы третий слив за месяц. Вот пару дней назад примерно такое же недоумение на другом сигнале


Поэтому "крокодильчика" та же участь, скорее всего, ожидает. Но в закладки добавил, интересно все-таки.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Прирост за день больше 10%, уже опять сомнительно. Снова гонится за сверхприбылью. С Турбо-Хомяком удивлялась, и причитала, что этого просто не может быть, чтобы третий слив за месяц. Вот пару дней назад примерно такое же недоумение на другом сигнале


Поэтому "крокодильчика" та же участь, скорее всего, ожидает. Но в закладки добавил, интересно все-таки.

Она также в азиатскую сессию заходит и опять покупки в основном. Тот же хомяк только в обличии динозавра.

И подписчиков нет. Где хотя бы фейковые? Видимо команда ее бросила. Играет одна.
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Vasiliy Pushkaryov:


Ну любит человек удивляться. Ругалась на иранцев в переписке, говорила, вот фейк, а у меня все по-честному
 
Не привыкну никак к формулировке 249K USD и хоть годами торгую, да не был заинтересован в буквах размещенных за цифрами, если кто сможет пусть поможет разгадать к- сотни видимо и м-тысячи или как, а то пишут сколько подписчиков на каждом сигнале в трех человечиках по центру, а снизу и указаны числа с буквами выше перечисленными.

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Кило, Мега, Ярды - новая волна.


Сначала говорили - стильно,

потом было - клёво,

недавно было - бомба,

теперь говорят - пушка :)

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Konstantin Lebedev:

Буквой "К" принято в настоящее время заменять "000". Иными словами, это синоним тысячи. 
 
Vladimir Baskakov:
Буквой "К" принято в настоящее время заменять "000". Иными словами, это синоним тысячи. 

если быть до конца корректным, то 1000 или "кило" обозначается строчной буквой "к".

а вот прописной буквой "К" обозначается 1024.

 

Есть еще в русскоязычном жаргоне - штука. Это 1 000.

5 000 это 5 штук.)) Это 5К

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