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Yury Lemeshev:

А где это такие койны по фунту?

вот фунты на клаве, а вот коин.

624р

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

вот фунты на клаве, а вот коин.

Коины и в выходные не торгуют дц. Не несите пургу как всегда
 
Vladimir Baskakov:
Коины и в выходные не торгуют дц. Не несите пургу как всегда

есть дц где торгуют коины (пары, конечно же) и в выходные

[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

Вот еще 200 человек повелись на небольшую историю со сверхприбылью.

Да уж.


Какая система может предвидеть такое? Только умеренные аппетиты при расчёте лота.

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Aleksei Stepanenko:

Да уж.

Какая система может предвидеть такое? Только умеренные аппетиты при расчёте лота.

Просто надо было посмотреть на BB дневное, оттолкнулись от нижней линии, ничего сверхординарного. Че так все возбудились
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
 Че так все возбудились

Я видел, но думал пробьёт вниз. Тонизирует однако :)

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Igor Makanu:

можно проверить, даже то, что и не придумал ;)

:))

Я тоже изучал этот вопрос, и пришел к выводу: одна сделка в пределах одной волны. Волны соответственно можно выбирать для своей торговли от самых коротких до длинных, кому как ближе по характеру.

Несколько сделок в одну сторону в пределах одной волны, открытых в один момент по сути равны одной сделке, и даже открытые в разное время, тоже с натяжкой  можно сказать, что это одна сделка. Просто здесь происходит игра лотом, типа доливок разных, которые на форексе не особо действенны.

Но это не сто процентов конечно, вывод для себя. Ведь надо от чего-то отталкиваться.
[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

:))

Я тоже изучал этот вопрос, и пришел к выводу: одна сделка в пределах одной волны. Волны соответственно можно выбирать для своей торговли от самых коротких до длинных, кому как ближе по характеру.

Несколько сделок в пределах одной волны, открытых в один момент в одну сторону по сути равны одной сделке, и даже открытые в разное время, тоже с натяжкой  можно сказать, что это одна сделка. Просто здесь происходит игра лотом, типа доливок разных, которые на форексе не особо действенны.

Но это не сто процентов конечно, вывод для себя. Ведь надо от чего-то отталкиваться.
Мне кажется волны устарели ещё лет 20 назад
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Мне кажется волны устарели ещё лет 20 назад

Я не вкладываю в это понятие 1-2-3. Обычное волнообразное движение цены. Типа такого:

А более короткий период волн будет таким:


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Aleksei Stepanenko:

Я не вкладываю в это понятие 1-2-3. Обычное волнообразное движение цены. Типа такого:


А, так по ZZ лучше видно
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