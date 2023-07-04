1200 подписчиков!! - страница 176

Новый комментарий
 
Vasiliy Pushkaryov:

Все-таки подписчики уже стали осторожнее. Набили большинство "шишки". Раньше на такие сигналы набегали со страшной скоростью. Сейчас одному сигналу почти два месяца после мониторинга, другому почти месяц и всего-то 20 и 30 подписчиков. И в отзывах пишут негатив, что стратегия после мониторинга поменялась.


теперь я понял политику метаквотов - ничего не делать, пусть люди сольют немного своих денег - пусть набьют шишки.
 
multiplicator:
теперь я понял политику метаквотов - ничего не делать, пусть люди сольют немного своих денег - пусть набьют шишки.

Наверное )). Для примера, тот сигналист, у которого два поста назад 165% в первом месяце. Год назад за месяц собрал 172 подписчика (скрин ниже). Тогда он, правда, 8 месяцев прибыльной торговли показал, причем в каждом месяце с одной позиции получалось профит сделать. Явный фейк и сигнал удалили. В этом году тоже основную прибыль дает одна позиция в месяц, но последние два месяца перед мониторингом, видимо, был включен робот с небольшими TP/SL, который как бы разбавил все это дело. Но народ уже не такой восприимчивый.



[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

Наверное )). Для примера, тот сигналист, у которого два поста назад 165% в первом месяце. Год назад за месяц собрал 172 подписчика (скрин ниже). Тогда он, правда, 8 месяцев прибыльной торговли показал, причем в каждом месяце с одной позиции получалось профит сделать. Явный фейк и сигнал удалили. В этом году тоже основную прибыль дает одна позиция в месяц, но последние два месяца перед мониторингом, видимо, был включен робот с небольшими TP/SL, который как бы разбавил все это дело. Но народ уже не такой восприимчивый.



А как отличить-то норм от фейка. Не все могут год следить. Я вот так сразу не определю
 
Vladimir Baskakov:
А как отличить-то норм от фейка. Не все могут год следить. Я вот так сразу не определю

Не надо год следить. Появляется новый сигнал, у него в истории торговли - раз в месяц одна позиция, и эта позиция всегда прибыльная на протяжении 8 месяцев. Позиция берет 20 пунктов и это 50-70% прибыли, а 35-40 пунктов убытка убили бы депозит. Но этого не происходит, трейдер всегда угадывает, до мониторинга. После мониторинга начинается много мелких сделок, то минус то плюс. В прошлом году каждый месяц почти появлялся такой сигналист, администрация их убирала. Это выживальщики из многочисленных центовых счетов, сделки по которым открываются в противоположные стороны.

Потом стали делать чуть умнее. Три-четыре месяца такой торговли, потом ручная торговля, потом опять 2-3 месяца торговли. Или стали делать в один месяц по несколько позиций и доводили прирост до 300%. Как в этом сигнале. Сейчас вот стали роботом разбавлять профитные позиции, это сложнее отслеживать, но можно. Только администрации сложнее, наверное, найти причину на отключение счета.

[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

Не надо год следить. 

Кто будет подписываться на одну позицию/мес
 
Vladimir Baskakov:
Кто будет подписываться на одну позицию/мес

Одна позиция в месяц - это до мониторинга. Позиция может состоять из 10 или 30 сделок, чтобы история выглядела посолиднее. Не все скрупулезно просматривают историю. После подключения к мониторингу уже можно торговать наобум, через день, для поддержания торговой активности. Если замониторить счет,например, 2 мая с уже готовой прибыльностью за май 70%, то потом до конца июня можно спокойно ждать подписчиков, которые подписываются на историю торговли. Выше на скрине видно, что в 2018 году набежало 172 подписчика на сигнал стоимостью 49 дол. Это примерно за месяц. В этом году у этого автора сигнал стоит 30 дол. и подписчиков всего 34 и уже около десятка негативных отзывов. Так что такая стратегия теряет эффективность.

[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

Одна позиция в месяц - 

Что-нибудь придумают. А как там Пашковец с супругой?
 
Vladimir Baskakov:
Что-нибудь придумают. А как там Пашковец с супругой?
Осторожничает. Сделал до 16 сентября 10% и потом ни одной сделки. Сейчас вот в рынке.
[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:
Осторожничает. Сделал до 16 сентября 10% и потом ни одной сделки. Сейчас вот в рынке.
А сабскрайбы что говорят?
 
Vladimir Baskakov:
А сабскрайбы что говорят?

Молчат. Их в десять раз меньше стало.

Тут хомячиха написала в одном из сигналов, что 1 октября у нее будет новый многообещающий. Но что-то так и не показала его 1-го числа.

1...169170171172173174175176177178179180181182183...232
Новый комментарий