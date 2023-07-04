1200 подписчиков!! - страница 176
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Все-таки подписчики уже стали осторожнее. Набили большинство "шишки". Раньше на такие сигналы набегали со страшной скоростью. Сейчас одному сигналу почти два месяца после мониторинга, другому почти месяц и всего-то 20 и 30 подписчиков. И в отзывах пишут негатив, что стратегия после мониторинга поменялась.
теперь я понял политику метаквотов - ничего не делать, пусть люди сольют немного своих денег - пусть набьют шишки.
Наверное )). Для примера, тот сигналист, у которого два поста назад 165% в первом месяце. Год назад за месяц собрал 172 подписчика (скрин ниже). Тогда он, правда, 8 месяцев прибыльной торговли показал, причем в каждом месяце с одной позиции получалось профит сделать. Явный фейк и сигнал удалили. В этом году тоже основную прибыль дает одна позиция в месяц, но последние два месяца перед мониторингом, видимо, был включен робот с небольшими TP/SL, который как бы разбавил все это дело. Но народ уже не такой восприимчивый.
Наверное )). Для примера, тот сигналист, у которого два поста назад 165% в первом месяце. Год назад за месяц собрал 172 подписчика (скрин ниже). Тогда он, правда, 8 месяцев прибыльной торговли показал, причем в каждом месяце с одной позиции получалось профит сделать. Явный фейк и сигнал удалили. В этом году тоже основную прибыль дает одна позиция в месяц, но последние два месяца перед мониторингом, видимо, был включен робот с небольшими TP/SL, который как бы разбавил все это дело. Но народ уже не такой восприимчивый.
А как отличить-то норм от фейка. Не все могут год следить. Я вот так сразу не определю
Не надо год следить. Появляется новый сигнал, у него в истории торговли - раз в месяц одна позиция, и эта позиция всегда прибыльная на протяжении 8 месяцев. Позиция берет 20 пунктов и это 50-70% прибыли, а 35-40 пунктов убытка убили бы депозит. Но этого не происходит, трейдер всегда угадывает, до мониторинга. После мониторинга начинается много мелких сделок, то минус то плюс. В прошлом году каждый месяц почти появлялся такой сигналист, администрация их убирала. Это выживальщики из многочисленных центовых счетов, сделки по которым открываются в противоположные стороны.
Потом стали делать чуть умнее. Три-четыре месяца такой торговли, потом ручная торговля, потом опять 2-3 месяца торговли. Или стали делать в один месяц по несколько позиций и доводили прирост до 300%. Как в этом сигнале. Сейчас вот стали роботом разбавлять профитные позиции, это сложнее отслеживать, но можно. Только администрации сложнее, наверное, найти причину на отключение счета.
Не надо год следить.
Кто будет подписываться на одну позицию/мес
Одна позиция в месяц - это до мониторинга. Позиция может состоять из 10 или 30 сделок, чтобы история выглядела посолиднее. Не все скрупулезно просматривают историю. После подключения к мониторингу уже можно торговать наобум, через день, для поддержания торговой активности. Если замониторить счет,например, 2 мая с уже готовой прибыльностью за май 70%, то потом до конца июня можно спокойно ждать подписчиков, которые подписываются на историю торговли. Выше на скрине видно, что в 2018 году набежало 172 подписчика на сигнал стоимостью 49 дол. Это примерно за месяц. В этом году у этого автора сигнал стоит 30 дол. и подписчиков всего 34 и уже около десятка негативных отзывов. Так что такая стратегия теряет эффективность.
Одна позиция в месяц -
Что-нибудь придумают. А как там Пашковец с супругой?
Осторожничает. Сделал до 16 сентября 10% и потом ни одной сделки. Сейчас вот в рынке.
А сабскрайбы что говорят?
Молчат. Их в десять раз меньше стало.
Тут хомячиха написала в одном из сигналов, что 1 октября у нее будет новый многообещающий. Но что-то так и не показала его 1-го числа.