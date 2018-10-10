Проскальзывание при открытии рыночной позиции
Всё зависит от типа счёта, типа исполнения. Надо уточнять у брокера, на сайте как правило есть вся информация.
Т.е. проскальзывание задать можно, но будет ли оно исполнено, зависит от брокера?
Т.е. проскальзывание задать можно, но будет ли оно исполнено, зависит от брокера?
Точнее от типа исполнения на счёте. Но устанавливает это брокер.
А какие типы исполнения бывают? Счет MT5 ECN Hedge. Брокер - icmarkets
А какие типы исполнения бывают? Счет MT5 ECN Hedge. Брокер - icmarkets
Это не icmarkets, но должно быть похоже.
Если исполнение Instant, то проскальзывание должно сработать. Но в этом случае при открытии позиции получим реквот. А как обработать это зависит от программиста.
При Market исполнении установленный размер проскальзывания не играет роли. Позиция откроется по цене имеющейся на момент открытия.
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Здравствуйте! Есть ли возможность в MQL5 задать проскальзывание при открытии рыночной позиции? Т.е. если проскальзывание больше заданного, то позиция не откроется. В MQL4 такая возможность есть. И если можно, то будет ли проскальзывание работать на ECN счет. Спасибо!