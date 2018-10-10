Проскальзывание при открытии рыночной позиции

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Здравствуйте! Есть ли возможность в MQL5 задать проскальзывание при открытии рыночной позиции? Т.е. если проскальзывание больше заданного, то позиция не откроется. В MQL4 такая возможность есть. И если можно, то будет ли проскальзывание работать на ECN счет. Спасибо!

 
Всё зависит от типа счёта, типа исполнения. Надо уточнять у брокера, на сайте как правило есть вся информация.
 
Alexey Viktorov:
Всё зависит от типа счёта, типа исполнения. Надо уточнять у брокера, на сайте как правило есть вся информация.

Т.е. проскальзывание задать можно, но будет ли оно исполнено, зависит от брокера?

 
twin2012:

Т.е. проскальзывание задать можно, но будет ли оно исполнено, зависит от брокера?

Точнее от типа исполнения на счёте. Но устанавливает это брокер.

 

А какие типы исполнения бывают? Счет MTECN Hedge. Брокер - icmarkets

 
twin2012:

А какие типы исполнения бывают? Счет MTECN Hedge. Брокер - icmarkets

Это не icmarkets, но должно быть похоже.

Если исполнение Instant, то проскальзывание должно сработать. Но в этом случае при открытии позиции получим реквот. А как обработать это зависит от программиста.

При Market исполнении установленный размер проскальзывания не играет роли. Позиция откроется по цене имеющейся на момент открытия.

 
Спасибо!
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