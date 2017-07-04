Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 146

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Oleg Tsarkov:

Может победитель во второй номинации частично опишет принципы торговли, уж очень интересно, как он искал закономерности, по которым почти всегда цена уходила в нужную сторону.

Пусть хотя бы намекнет))

В действительности, интересно выслушать что за ТС использовалась.

И если можно, то чтобы приложил "пару" скринов со сделками

 
Vitaly Muzichenko:

В действительности, интересно выслушать что за ТС использовалась.

И если можно, то чтобы приложил "пару" скринов со сделками

Скрины - не раньше среды, когда вернусь из отпуска.

По поводу торговой системы. 

Случился форс-мажор, и робот, который должен был торговать, сломался на старте и весь конкурс простоял на пит-стопе. Пришлось торговать руками, пользуясь парой индикаторов и собственной интуицией. Возможно, именно это дало нужный эффект.

Невозможность постоянно следить за открытыми позициями спасла от преждевременного их закрытия. Ограниченный доступ (по времени суток) к терминалу уберег от лишних входов. Времена открытия я ещё буду анализировать и, скорее всего, добавлю в стратегию робота, которого надеюсь починить к июльскому конкурсу.

По поводу угадывания нужного движения - это не совсем так. Обычная торговля от уровней с доливкой, если цена пошла не туда. Именно вынужденное пересиживание (отсутствие времени и доступа к терминалу) вытянуло большинство позиций в плюс.

Отдельное спасибо Олегу за то, что не дал мне расслабиться под конец конкурса, и заставил торговать с мобильной версии из поезда, ругая плохое покрытие 3G между станциями.

 
Serhii Shevchuk:

Скрины - не раньше среды, когда вернусь из отпуска.

По поводу торговой системы. 

Случился форс-мажор, и робот, который должен был торговать, сломался на старте и весь конкурс простоял на пит-стопе. Пришлось торговать руками, пользуясь парой индикаторов и собственной интуицией. Возможно, именно это дало нужный эффект.

Невозможность постоянно следить за открытыми позициями спасла от преждевременного их закрытия. Ограниченный доступ (по времени суток) к терминалу уберег от лишних входов. Времена открытия я ещё буду анализировать и, скорее всего, добавлю в стратегию робота, которого надеюсь починить к июльскому конкурсу.

По поводу угадывания нужного движения - это не совсем так. Обычная торговля от уровней с доливкой, если цена пошла не туда. Именно вынужденное пересиживание (отсутствие времени и доступа к терминалу) вытянуло большинство позиций в плюс.

Отдельное спасибо Олегу за то, что не дал мне расслабиться под конец конкурса, и заставил торговать с мобильной версии из поезда, ругая плохое покрытие 3G между станциями.

Спасибо за развёрнутый ответ. Ждём скрины)
 
Serhii Shevchuk:

Скрины - не раньше среды, когда вернусь из отпуска.

По поводу торговой системы. 

Случился форс-мажор, и робот, который должен был торговать, сломался на старте и весь конкурс простоял на пит-стопе. Пришлось торговать руками, пользуясь парой индикаторов и собственной интуицией. Возможно, именно это дало нужный эффект.

Невозможность постоянно следить за открытыми позициями спасла от преждевременного их закрытия. Ограниченный доступ (по времени суток) к терминалу уберег от лишних входов. Времена открытия я ещё буду анализировать и, скорее всего, добавлю в стратегию робота, которого надеюсь починить к июльскому конкурсу.

По поводу угадывания нужного движения - это не совсем так. Обычная торговля от уровней с доливкой, если цена пошла не туда. Именно вынужденное пересиживание (отсутствие времени и доступа к терминалу) вытянуло большинство позиций в плюс.

Отдельное спасибо Олегу за то, что не дал мне расслабиться под конец конкурса, и заставил торговать с мобильной версии из поезда, ругая плохое покрытие 3G между станциями.

Пожалуйста, я так и понял, что от уровней, конечно подфортило с американскими новостями по USDCHF, догнать было нереально))
Да т робот в очередную доливку не вовремя стал

 
Oleg Tsarkov:
Пожалуйста, я так и понял, что от уровней, конечно подфортило с американскими новостями по USDCHF, догнать было нереально))
Да т робот в очередную доливку не вовремя стал

Вы не представляете, как я ждал это движение. И я не надеялся, я был уверен, что оно будет, и оно меня вытащит.

Когда я зашортил USDCHF в среду вечером, и потом только увидел, что это самое дно за последние несколько месяцев, у меня сразу поубавилось оптимизма. Появилась серия убыточных сделок.

Но позже опять зашортил, так как было устойчивое подозрение, что дно будет пробито. Хорошо, что так и произошло.

 

Поздравляю победителей!

Благодарю организаторов конкурса!

Осталась непонятной разница между балансом и средствами в официальной итоговой таблице результатов и терминале (в моём случае не повлияло на распределение мест):


 
Andrey Sharov:

Поздравляю победителей!

Благодарю организаторов конкурса!

Осталась непонятной разница между балансом и средствами в официальной итоговой таблице результатов и терминале (в моём случае не повлияло на распределение мест):

Это проблемы с подключением к сервису сигналов, не было подключения в последние часы перед закрытием сессии, соответственно сервис хранил неактуальную информацию, и от этого произошла такая разница.

Я вообще не смог закрыть позиции, так-как даже терминал не подключался к серверу к моменту завершения торговой недели.

 
Vitaly Muzichenko:

Это проблемы с подключением к сервису сигналов, не было подключения в последние часы перед закрытием сессии, соответственно сервис хранил неактуальную информацию, и от этого произошла такая разница.

Я вообще не смог закрыть позиции, так-как даже терминал не подключался к серверу к моменту завершения торговой недели.


Сервер выключили в 23:55  - закрыл одну позицию в 23:54:50, оставшиеся 6 уже не успел...

 
Andrey Sharov:


Сервер выключили в 23:55  - закрыл одну позицию в 23:54:50, оставшиеся 6 уже не успел...

Сервис сигналов не работал - не было подключения, по крайней мере у меня с мт5
 
а покакому принципу определяется "самая безопасная торговля"?

дайте ссылку на сообщение, а то неохота читать 1474 постов.
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