Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 146
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Может победитель во второй номинации частично опишет принципы торговли, уж очень интересно, как он искал закономерности, по которым почти всегда цена уходила в нужную сторону.
Пусть хотя бы намекнет))
В действительности, интересно выслушать что за ТС использовалась.
И если можно, то чтобы приложил "пару" скринов со сделками
В действительности, интересно выслушать что за ТС использовалась.
И если можно, то чтобы приложил "пару" скринов со сделками
Скрины - не раньше среды, когда вернусь из отпуска.
По поводу торговой системы.
Случился форс-мажор, и робот, который должен был торговать, сломался на старте и весь конкурс простоял на пит-стопе. Пришлось торговать руками, пользуясь парой индикаторов и собственной интуицией. Возможно, именно это дало нужный эффект.
Невозможность постоянно следить за открытыми позициями спасла от преждевременного их закрытия. Ограниченный доступ (по времени суток) к терминалу уберег от лишних входов. Времена открытия я ещё буду анализировать и, скорее всего, добавлю в стратегию робота, которого надеюсь починить к июльскому конкурсу.
По поводу угадывания нужного движения - это не совсем так. Обычная торговля от уровней с доливкой, если цена пошла не туда. Именно вынужденное пересиживание (отсутствие времени и доступа к терминалу) вытянуло большинство позиций в плюс.
Отдельное спасибо Олегу за то, что не дал мне расслабиться под конец конкурса, и заставил торговать с мобильной версии из поезда, ругая плохое покрытие 3G между станциями.
Скрины - не раньше среды, когда вернусь из отпуска.
По поводу торговой системы.
Случился форс-мажор, и робот, который должен был торговать, сломался на старте и весь конкурс простоял на пит-стопе. Пришлось торговать руками, пользуясь парой индикаторов и собственной интуицией. Возможно, именно это дало нужный эффект.
Невозможность постоянно следить за открытыми позициями спасла от преждевременного их закрытия. Ограниченный доступ (по времени суток) к терминалу уберег от лишних входов. Времена открытия я ещё буду анализировать и, скорее всего, добавлю в стратегию робота, которого надеюсь починить к июльскому конкурсу.
По поводу угадывания нужного движения - это не совсем так. Обычная торговля от уровней с доливкой, если цена пошла не туда. Именно вынужденное пересиживание (отсутствие времени и доступа к терминалу) вытянуло большинство позиций в плюс.
Отдельное спасибо Олегу за то, что не дал мне расслабиться под конец конкурса, и заставил торговать с мобильной версии из поезда, ругая плохое покрытие 3G между станциями.
Скрины - не раньше среды, когда вернусь из отпуска.
По поводу торговой системы.
Случился форс-мажор, и робот, который должен был торговать, сломался на старте и весь конкурс простоял на пит-стопе. Пришлось торговать руками, пользуясь парой индикаторов и собственной интуицией. Возможно, именно это дало нужный эффект.
Невозможность постоянно следить за открытыми позициями спасла от преждевременного их закрытия. Ограниченный доступ (по времени суток) к терминалу уберег от лишних входов. Времена открытия я ещё буду анализировать и, скорее всего, добавлю в стратегию робота, которого надеюсь починить к июльскому конкурсу.
По поводу угадывания нужного движения - это не совсем так. Обычная торговля от уровней с доливкой, если цена пошла не туда. Именно вынужденное пересиживание (отсутствие времени и доступа к терминалу) вытянуло большинство позиций в плюс.
Отдельное спасибо Олегу за то, что не дал мне расслабиться под конец конкурса, и заставил торговать с мобильной версии из поезда, ругая плохое покрытие 3G между станциями.
Пожалуйста, я так и понял, что от уровней, конечно подфортило с американскими новостями по USDCHF, догнать было нереально))
Вы не представляете, как я ждал это движение. И я не надеялся, я был уверен, что оно будет, и оно меня вытащит.
Когда я зашортил USDCHF в среду вечером, и потом только увидел, что это самое дно за последние несколько месяцев, у меня сразу поубавилось оптимизма. Появилась серия убыточных сделок.
Но позже опять зашортил, так как было устойчивое подозрение, что дно будет пробито. Хорошо, что так и произошло.
Поздравляю победителей!
Благодарю организаторов конкурса!
Осталась непонятной разница между балансом и средствами в официальной итоговой таблице результатов и терминале (в моём случае не повлияло на распределение мест):
Поздравляю победителей!
Благодарю организаторов конкурса!
Осталась непонятной разница между балансом и средствами в официальной итоговой таблице результатов и терминале (в моём случае не повлияло на распределение мест):
Это проблемы с подключением к сервису сигналов, не было подключения в последние часы перед закрытием сессии, соответственно сервис хранил неактуальную информацию, и от этого произошла такая разница.
Я вообще не смог закрыть позиции, так-как даже терминал не подключался к серверу к моменту завершения торговой недели.
Это проблемы с подключением к сервису сигналов, не было подключения в последние часы перед закрытием сессии, соответственно сервис хранил неактуальную информацию, и от этого произошла такая разница.
Я вообще не смог закрыть позиции, так-как даже терминал не подключался к серверу к моменту завершения торговой недели.
Сервер выключили в 23:55 - закрыл одну позицию в 23:54:50, оставшиеся 6 уже не успел...
Сервер выключили в 23:55 - закрыл одну позицию в 23:54:50, оставшиеся 6 уже не успел...
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