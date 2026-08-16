GOLD, Золото и XAUUSD - страница 131

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Вот это взлёт!



 
Satan Claws #:

Вот это взлет!

Посмотрите, какую силу имеет индекс потребительских цен (CPI) в США — или, вернее, какое отсутствие силы, ведь он впервые с 2020 года остался на прежнем уровне.

Помните... Доллар США и золото — это конкурирующие резервные активы. ИПЦ — основной показатель инфляции. Когда ИПЦ снижается, доходность (процентная ставка) казначейских облигаций (T-Notes) растет, а их купонная стоимость (цена) падает. Большинство институциональных инвесторов покупают казначейские облигации, чтобы получать доход в виде доходности, поэтому их обычно привлекает только снижение доходности. Поэтому существует теория, согласно которой эти инвесторы перенаправляют свой капитал из казначейских облигаций в золото, спекулируя на цене, когда доходность казначейских облигаций растет.

Это подробное объяснение того, почему доллар США — например, доходность казначейских векселей и индекс DXY — обычно находится в обратной корреляции с золотом.

По правде говоря, я не являюсь трейдером, ориентирующимся на фундаментальные показатели, но мой технический алгоритм всё равно уловил этот рост. В любом случае, мне по-прежнему нравится углубляться в новости.

 

ссусь откатов


 
Цена на золото до конца года точно пойдёт вниз; хорошо, что я успел его вовремя продать.
 
Я не прогнозирую целевые уровни вроде 6 000 — я просто торгую в соответствии с тем, что подтверждает график. На данный момент: 3 970 — это уровень, который имеет значение. Пока он удерживается, падения — это повод для покупок. Если дневная цена закроется ниже этого уровня, структура изменится. Выше — в диапазоне 4 060–4 110 — находится кластер сопротивления, который необходимо пробить, прежде чем говорить о новых максимумах. Сначала уровни, потом мнения.
 


Скотин! Своровали крупный кусок прибыли

 
Satan Claws #:


Скотин! Своровали крупный кусок прибыли

а какая-то система в торговле вообще есть ?

кроме как "покупать High, продавать Low, при шухере переворачивать" :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

а какая-то система в торговле вообще есть ?

кроме как "покупать High, продавать Low, при шухере переворачивать" :-)

Конечно. Торгуй по тренду, режь убытки, дай прибыли течь.

 
Satan Claws #:

Конечно. Торгуй по тренду, режь убытки, дай прибыли течь.

хотя бы в этой ветке посмотрите стратегию у человека в профиле

судя по тесту - норм

https://www.mql5.com/ru/forum/98403

 


По золоту заставили выйти с убытком, а потом цену дёрнули вниз

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