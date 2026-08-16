GOLD, Золото и XAUUSD - страница 131
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Вот это взлёт!
Вот это взлет!
Посмотрите, какую силу имеет индекс потребительских цен (CPI) в США — или, вернее, какое отсутствие силы, ведь он впервые с 2020 года остался на прежнем уровне.
Помните... Доллар США и золото — это конкурирующие резервные активы. ИПЦ — основной показатель инфляции. Когда ИПЦ снижается, доходность (процентная ставка) казначейских облигаций (T-Notes) растет, а их купонная стоимость (цена) падает. Большинство институциональных инвесторов покупают казначейские облигации, чтобы получать доход в виде доходности, поэтому их обычно привлекает только снижение доходности. Поэтому существует теория, согласно которой эти инвесторы перенаправляют свой капитал из казначейских облигаций в золото, спекулируя на цене, когда доходность казначейских облигаций растет.
Это подробное объяснение того, почему доллар США — например, доходность казначейских векселей и индекс DXY — обычно находится в обратной корреляции с золотом.
По правде говоря, я не являюсь трейдером, ориентирующимся на фундаментальные показатели, но мой технический алгоритм всё равно уловил этот рост. В любом случае, мне по-прежнему нравится углубляться в новости.
ссусь откатов
Скотин! Своровали крупный кусок прибыли
Скотин! Своровали крупный кусок прибыли
а какая-то система в торговле вообще есть ?
кроме как "покупать High, продавать Low, при шухере переворачивать" :-)
а какая-то система в торговле вообще есть ?
кроме как "покупать High, продавать Low, при шухере переворачивать" :-)
Конечно. Торгуй по тренду, режь убытки, дай прибыли течь.
Конечно. Торгуй по тренду, режь убытки, дай прибыли течь.
хотя бы в этой ветке посмотрите стратегию у человека в профиле
судя по тесту - норм
https://www.mql5.com/ru/forum/98403
По золоту заставили выйти с убытком, а потом цену дёрнули вниз