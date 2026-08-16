GOLD, Золото и XAUUSD - страница 136

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Ryan L Johnson #:

О боже, о боже... Мне лучше постараться следить за своими словами.

Этот @#$%ный президент моей родной страны и истечение срока его последнего президентского срока.

Точнее говоря, для целей моего скальпинга и при моём разрешении графика диапазон не анализируется. Торгуя по колебаниям и занимаясь скальпингом, я действительно даже не могу сравнивать эти две частоты торговли.
Я тоже начала использовать свой новый советник для скальпинга 1
 
Veronika Terenteva #:
Я тоже начал использовать свой новый советник для скальпинга

Отлично!

Глубокий анализ данных без «спагетти-графиков».👍

 
Ryan L Johnson #:

Отлично!

Глубокий анализ данных без «спагетти-графиков».👍

Я запустила восемь счетов с разными настройками и в сепарации должно что то получиться

Там и прямой по тренду и наоборот подсовывание ордера под жопу цене 

 
Veronika Terenteva #:
[П]оместить ордер прямо под самой ценой.

В этом и заключается суть скальпинга...

XAUUSDM1

 
Ryan L Johnson #:

Вот в чем суть скальпинга...


Молодой бык спрашивает у старшего быка:

«Эй, видишь тех коров вон там? Я бы переспал с той, и с той, и с той…»

Старый бык отвечает:

«Расслабься. Я доем, подойду туда и разберусь со всем стадом».

11 августа 2026 г. XAU/USD
 
Alexey Dudin #:

Молодой бык спрашивает старшего быка:

«Эй, видишь тех коров вон там? Я бы переспал с той, и с той, и с той…»

Старый бык отвечает:

«Расслабься. Я доем, пойду туда и разберусь со всем стадом».

Ух ты. Это было круто. 🤣
 
1Alexey Dudin #:

Молодой бык спрашивает у старшего быка:

«Эй, видишь тех коров вон там? Я бы переспал с той, и с той, и с той…»

Старый бык отвечает:

«Расслабься. Я доем, подойду туда и разберусь со всем стадом».

У меня этот счёт пока в лидерах, начал с 39-центов
 



Я начинаю сливать - депозит уже вернулся к ниже стартового.

 
Satan Claws #:

Я начинаю терять деньги — мой депозит уже опустился ниже начального уровня.

К сожалению, для золота сегодня именно такой день — рынок замер в ожидании завтрашнего публикации индекса потребительских цен в США. Соответственно, мой скальпинговый советник перешел в режим минимального размера позиций примерно в 11:20 утра по нью-йоркскому времени.

В отличие от этого, вчера и ночью всё шло просто великолепно.

 
Ryan L Johnson #:

О боже, о боже... Мне лучше постараться следить за своим языком.

Этот @#$%ный президент моей родной страны и истечение срока его последнего президентского срока.

Точнее говоря, ни один диапазон не анализируется ни для моих целей скальпинга, ни при моём разрешении графика. Торгуя на колебаниях и занимаясь скальпингом, я действительно даже не могу сравнивать эти две торговые частоты.
Ха — я буду держаться подальше от политики, но суть, лежащая в основе этого, справедлива: если ваша основная идея основана на многолетнем макроэкономическом и политическом фоне, а не на чем-то в самом графике, то «волатильность в течение 2,5 лет» — это на самом деле оценка режима, а не рынка. И, как ни странно, это совпадает с моей позицией — рынок, который долгое время боковым ходом продвигается в одном направлении, а затем резко скачет в ответ на новости, — это хлеб насущный для скальпера в периоды бокового движения и день выплаты зарплаты для трейдера, торгующего на прорывах, во время резких скачков. Один и тот же режим, два совершенно разных подхода к его осмыслению.

И да, я думаю, вы правы в том, что свинг-трейдинг и скальпинг едва ли можно обсуждать в одном контексте. Различная частота, разные единицы риска, всё разное — преимущество, которое работает в одном случае, вероятно, разрушит другой. Мне никогда не удавалось заниматься и тем, и другим, не допустив, чтобы один стиль нарушал дисциплину другого.

Из любопытства: когда вы перешли от свинг-трейдинга к скальпингу на полную ставку, ваш профиль просадок действительно стал более плавным или просто более быстрым? Это именно та часть, с которой я так и не смог смириться при переходе на более высокую частоту.
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