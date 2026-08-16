GOLD, Золото и XAUUSD - страница 136
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О боже, о боже... Мне лучше постараться следить за своими словами.
Этот @#$%ный президент моей родной страны и истечение срока его последнего президентского срока.Точнее говоря, для целей моего скальпинга и при моём разрешении графика диапазон не анализируется. Торгуя по колебаниям и занимаясь скальпингом, я действительно даже не могу сравнивать эти две частоты торговли.
Я тоже начал использовать свой новый советник для скальпинга
Отлично!
Глубокий анализ данных без «спагетти-графиков».👍
Отлично!
Глубокий анализ данных без «спагетти-графиков».👍
Я запустила восемь счетов с разными настройками и в сепарации должно что то получиться
Там и прямой по тренду и наоборот подсовывание ордера под жопу цене
[П]оместить ордер прямо под самой ценой.
В этом и заключается суть скальпинга...
Вот в чем суть скальпинга...
Молодой бык спрашивает у старшего быка:
«Эй, видишь тех коров вон там? Я бы переспал с той, и с той, и с той…»
Старый бык отвечает:
«Расслабься. Я доем, подойду туда и разберусь со всем стадом».
Молодой бык спрашивает старшего быка:
«Эй, видишь тех коров вон там? Я бы переспал с той, и с той, и с той…»
Старый бык отвечает:
«Расслабься. Я доем, пойду туда и разберусь со всем стадом».
Молодой бык спрашивает у старшего быка:
«Эй, видишь тех коров вон там? Я бы переспал с той, и с той, и с той…»
Старый бык отвечает:
«Расслабься. Я доем, подойду туда и разберусь со всем стадом».
Я начинаю сливать - депозит уже вернулся к ниже стартового.
Я начинаю терять деньги — мой депозит уже опустился ниже начального уровня.
К сожалению, для золота сегодня именно такой день — рынок замер в ожидании завтрашнего публикации индекса потребительских цен в США. Соответственно, мой скальпинговый советник перешел в режим минимального размера позиций примерно в 11:20 утра по нью-йоркскому времени.
В отличие от этого, вчера и ночью всё шло просто великолепно.
О боже, о боже... Мне лучше постараться следить за своим языком.
Этот @#$%ный президент моей родной страны и истечение срока его последнего президентского срока.Точнее говоря, ни один диапазон не анализируется ни для моих целей скальпинга, ни при моём разрешении графика. Торгуя на колебаниях и занимаясь скальпингом, я действительно даже не могу сравнивать эти две торговые частоты.