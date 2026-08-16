GOLD, Золото и XAUUSD - страница 134

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Ryan L Johnson #:

Вот версия восходящего тренда для скальпинга:


Почему так много тупых сигналов ?...
 
Alexey Dudin #:

Отличный улов! Я использую полностью автоматизированный алгоритм, поэтому вошёл в рынок чуть раньше и пока что остаюсь в сделке. Мой итоговый результат может оказаться ниже вашего (отдельные сделки не имеют значения; важны система и долгосрочная эффективность), но на данный момент у меня 21 800 пунктов.


Wow, super! Я тоже хотел войти после коррекции на 4200, но что-то вошёл в биткоин вместо этого.
[Удален]  

XAU/USD (спотовая цена на золото) — Технический прогноз на 1 час

Инструмент: Спот-золото / доллар США (OANDA)
Текущая цена: 4253,53 (-0,32%)

Золото откатилось от недавнего колебательного максимума на уровне 4325,38 и сейчас корректируется в зону Фибоначчи 0,618–0,786 (4270,20–4255,20). Эта область совпадает с предыдущей структурной точкой (отмеченной цифрой «1» на уровне 4236,00) и может выступить в качестве зоны принятия решения о продолжении движения или более глубокой коррекции.

Ключевые уровни:

  • Сопротивление: 4291,27 (0,382 Фибоначчи) / 4 304,30 (0,236 Фибоначчи) / 4 325,38 (максимум колебания)
  • Поддержка: 4236,00 (уровень Фибоначчи 1) / 4180,92 (расширение 1,618)
  • Основная структурная поддержка (сильный минимум): ~4020,00

Структура: цена несколько раз пробивала структуру (BOS) на пути вверх от минимума 4020, подтверждая бычий импульс. Пока цена удерживается выше 4180, более широкий восходящий тренд остается ненарушенным. Пробой ниже 4236 ослабит ближайшую бычью конфигурацию и откроет пространство для снижения к 4180.

Публикую для обсуждения — это не торговый сигнал. Интересно услышать другие мнения о том, как будет развиваться этот откат.

Файлы:
analysis.png  163 kb
 
LuciaLopez12 #:


Ключевые уровни:

  • Сопротивление: 4291,27 (0,382 Фибоначчи) / 4 304,30 (0,236 Фибоначчи) / 4 325,38 (максимум колебания)
  • Поддержка: 4236,00 (уровень Фибоначчи 1) / 4180,92 (расширение 1,618)
  • Основная структурная поддержка (сильный минимум): ~4020,00


Смешно!

Вы доверяете ПРЕДКУ ( Фибоначчи ), который НИКОГДА не жил в этом информационном мире...

Вы считаете это правильным?...

 
похоже, будет снижение радикальное, 4300 - предел роста
 
Satan Claws #:
похоже, будет снижение радикальное, 4300 - предел роста

Опять УЖАСЫ приснились?...

Как же тянет коллег на мистику...

Почему просто не подумать и не вспомнить, что откаты были, есть и будут ВСЕГДА!

 
Serqey Nikitin #:
Почему так много бесполезных сигналов?...

Должен признаться, что значительная часть убыточных сделок намеренно заложена в стратегию. Хотя стратегия не предполагает постоянного присутствия на рынке, она, безусловно, открывает сделки довольно быстро.

Следует отметить, что на любую отдельную сделку рискуется лишь около 1% от баланса счёта, и одновременно открывается только одна сделка. Кроме того, стратегия использует алгоритм уменьшения размера позиции, когда количество последовательных убыточных сделок превышает среднее значение — при этом после одной прибыльной сделки риск возвращается к уровню 1%. Я провёл 20-летний бэктест, который показал экспоненциальный рост счёта, в основном благодаря частоте торговли стратегии. Реальная торговля приятно следует этой тенденции.

Как видно на скриншоте в сообщении № 1321, стратегия не ориентирована на тренд. Поэтому небольшие убытки приносятся в жертву ради того, чтобы уловить каждый потенциальный сиюминутный колебание и/или потенциальный более значительный разворот.
 
https://www.metatrader.com/en/ideas/charts/metals/d469hp

Я провожу анализ утром
Gold Pullback Before the Next Rally. Here's the Buy Zone! - Trading Idea by Odyssey Trader | MetaTrader
Gold Pullback Before the Next Rally. Here's the Buy Zone! - Trading Idea by Odyssey Trader | MetaTrader
  • www.metatrader.com
Gold is currently trading around 4263 and remains in a strong bullish trend. A healthy pullback toward the 4225–4215 support zone is expected before the next potential upward move. This area could provide a favorable buying opportunity for traders looking to join the trend. Buy Zone: 4225 – 4215 Target: 4250 - 4275 - 4325 📈 If price retraces...
 


вынудили выйти из прибыльной позы

 

По-прежнему занимаюсь скальпингом...

XAUUSDM1

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