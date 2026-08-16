GOLD, Золото и XAUUSD - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот версия восходящего тренда для скальпинга:
Отличный улов! Я использую полностью автоматизированный алгоритм, поэтому вошёл в рынок чуть раньше и пока что остаюсь в сделке. Мой итоговый результат может оказаться ниже вашего (отдельные сделки не имеют значения; важны система и долгосрочная эффективность), но на данный момент у меня 21 800 пунктов.
XAU/USD (спотовая цена на золото) — Технический прогноз на 1 час
Инструмент: Спот-золото / доллар США (OANDA)
Текущая цена: 4253,53 (-0,32%)
Золото откатилось от недавнего колебательного максимума на уровне 4325,38 и сейчас корректируется в зону Фибоначчи 0,618–0,786 (4270,20–4255,20). Эта область совпадает с предыдущей структурной точкой (отмеченной цифрой «1» на уровне 4236,00) и может выступить в качестве зоны принятия решения о продолжении движения или более глубокой коррекции.
Ключевые уровни:
Структура: цена несколько раз пробивала структуру (BOS) на пути вверх от минимума 4020, подтверждая бычий импульс. Пока цена удерживается выше 4180, более широкий восходящий тренд остается ненарушенным. Пробой ниже 4236 ослабит ближайшую бычью конфигурацию и откроет пространство для снижения к 4180.
Публикую для обсуждения — это не торговый сигнал. Интересно услышать другие мнения о том, как будет развиваться этот откат.
Ключевые уровни:
Смешно!
Вы доверяете ПРЕДКУ ( Фибоначчи ), который НИКОГДА не жил в этом информационном мире...
Вы считаете это правильным?...
похоже, будет снижение радикальное, 4300 - предел роста
Опять УЖАСЫ приснились?...
Как же тянет коллег на мистику...
Почему просто не подумать и не вспомнить, что откаты были, есть и будут ВСЕГДА!
Почему так много бесполезных сигналов?...
Должен признаться, что значительная часть убыточных сделок намеренно заложена в стратегию. Хотя стратегия не предполагает постоянного присутствия на рынке, она, безусловно, открывает сделки довольно быстро.
Следует отметить, что на любую отдельную сделку рискуется лишь около 1% от баланса счёта, и одновременно открывается только одна сделка. Кроме того, стратегия использует алгоритм уменьшения размера позиции, когда количество последовательных убыточных сделок превышает среднее значение — при этом после одной прибыльной сделки риск возвращается к уровню 1%. Я провёл 20-летний бэктест, который показал экспоненциальный рост счёта, в основном благодаря частоте торговли стратегии. Реальная торговля приятно следует этой тенденции.Как видно на скриншоте в сообщении № 1321, стратегия не ориентирована на тренд. Поэтому небольшие убытки приносятся в жертву ради того, чтобы уловить каждый потенциальный сиюминутный колебание и/или потенциальный более значительный разворот.
Я провожу анализ утром
вынудили выйти из прибыльной позы
По-прежнему занимаюсь скальпингом...