GOLD, Золото и XAUUSD - страница 130
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Всегда можно через некоторое время СРАВНИТЬ предложенный анализ с РЕАЛЬНЫМ положением дел...
И это может отследить ЛЮБОЙ трейдер, которого это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересует...
у всех постов есть метки времени, можешь нанести их на график. И увидишь кто говорит до событий, а кто после
так прямо сразу было :теперь открой свой M5 и смотри
И что?...
Не смог закрыть позицию в плюсе...
Я же не говорил, что актив не будет скакать вверх или вниз... , а значит надо следить за ЦЕНОЙ...
у всех постов есть метки времени, можешь нанести их на график. И увидишь кто говорит до событий, а кто после
Вы же понимаете, что МЕТКИ на истории ничего не значат...
Или не понимаете?...
Линии скорости
Создается ощущение, будто это отдельный мир торговли.
, и потом мой советник закрыл эту позицию, пока я мыл посуду
У меня также есть вопрос о скальпинге. Вы ранее упоминали, что с помощью своей системы ищете точки входа как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга. Как бы вы оценили или сравнили скальпинг и свинг-трейдинг, исходя из своего опыта?
Ранее вы упомянули, что с помощью своей системы ищете точки входа как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга. Как бы вы, исходя из своего опыта, оценили или сравнили скальпинг и свинг-трейдинг?
[Для тех, кто читает этот пост: ваш вопрос касается моей системы разработки стратегий (или, иначе говоря, «плана построения стратегий» — а не какой-либо конкретной торговой стратегии.]
В принципе, выбранный торговый инструмент в первую очередь должен подходить для данного стиля торговли. Например, пара GBPJPY хорошо подходит для свинг-трейдинга. Она имеет тенденцию к затишьям, скачкам, затишьям, падениям и так далее, но все это происходит на среднечастотной основе. Её высокие спреды, которые обычно исключают скальпинг, на самом деле несущественны при свинг-трейдинге. Если вы посмотрите на объём торгов и открытые позиции (O/I) по фьючерсам GBPJPY на CME в качестве ориентира, то, скорее всего, увидите, что интерес к ним всплескивается примерно каждые 2 недели. Это не совсем кричит: «Скальпируй меня!»
Золото, с другой стороны, характеризуется более высокой и стабильной волатильностью — и, что неудивительно, объемы торгов и открытые позиции по фьючерсам на золото на CME, как правило, отражают эту особенность. В течение дня золото, в отличие от любой валютной пары, имеет четкую направленность движения. Можно, конечно, торговать им в режиме свинг-трейдинга, но зачем это делать, если оно так хорошо подходит для скальпинга?
Мытье посуды вручную дарит ощущение спокойствия и ясности ума. Когда теплая вода стекает по рукам и проникает между пальцами, монотонные, повторяющиеся движения снимают излишнее физическое напряжение. В такие моменты мозг эффективно отключается от внешнего шума и становится невероятно эффективным
Привет!
Стоит ли покупать золото по 1130 ?
Вошёл в short, наливалась прибыль 3800 pips, но потом начался откат и вся сгорела. Перевернулся в long. А по сути можно было выйти по лоям, там чёткий пинбар бычий был и перевернуться в long. Щас бы в прибыли был крутой и не потерял на шорте
По золоту у меня сгорела прибыль
Теперь затирают и тикеты. Зачем?
Раньше видел затирали номера счетов. Сильно сомневался в смысле этого.
Теперь затирают и тикеты. Зачем?
Я потерял прибыль по золоту
Я открыл короткую позицию, и прибыль нарастала до 3 800 пунктов, но затем начался откат, и я потерял всё. Я перешел на длинную позицию. На самом деле, я мог бы выйти на уровнях поддержки — там был явный бычий пин-бар — и перейти на длинную позицию. Сейчас я бы имел приличную прибыль и не потерял бы на короткой позиции