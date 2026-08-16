GOLD, Золото и XAUUSD - страница 130

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Serqey Nikitin #:

Всегда можно через некоторое время СРАВНИТЬ предложенный анализ с РЕАЛЬНЫМ положением  дел...

И это может отследить ЛЮБОЙ трейдер, которого это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересует...

у всех постов есть метки времени, можешь нанести их на график. И увидишь кто говорит до событий, а кто после

 
Maxim Kuznetsov #:

так прямо сразу было :

теперь открой свой M5 и смотри

И что?...

Не смог закрыть позицию в плюсе...

Я же не говорил, что актив не будет скакать вверх или вниз...  , а значит надо следить за ЦЕНОЙ...

 
Maxim Kuznetsov #:

у всех постов есть метки времени, можешь нанести их на график. И увидишь кто говорит до событий, а кто после

Вы же понимаете, что МЕТКИ на истории ничего не значат...

Или не понимаете?...

 
Ivan Butko #:
Линии скорости

Создается ощущение, будто это отдельный мир торговли.


Райан Л. Джонсон #:
, и потом мой советник закрыл эту позицию, пока я мыл посуду
Мытье посуды вручную дарит ощущение спокойствия и ясности ума. Когда теплая вода стекает по рукам и проникает между пальцами, монотонные, повторяющиеся движения снимают лишнее физическое напряжение. В такие моменты мозг фактически отключается от внешнего шума и становится невероятно эффективным ;)

У меня также есть вопрос о скальпинге. Вы ранее упоминали, что с помощью своей системы ищете точки входа как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга. Как бы вы оценили или сравнили скальпинг и свинг-трейдинг, исходя из своего опыта?
 
AxelQuant #:
Ранее вы упомянули, что с помощью своей системы ищете точки входа как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга. Как бы вы, исходя из своего опыта, оценили или сравнили скальпинг и свинг-трейдинг?

[Для тех, кто читает этот пост: ваш вопрос касается моей системы разработки стратегий (или, иначе говоря, «плана построения стратегий» — а не какой-либо конкретной торговой стратегии.]

В принципе, выбранный торговый инструмент в первую очередь должен подходить для данного стиля торговли. Например, пара GBPJPY хорошо подходит для свинг-трейдинга. Она имеет тенденцию к затишьям, скачкам, затишьям, падениям и так далее, но все это происходит на среднечастотной основе. Её высокие спреды, которые обычно исключают скальпинг, на самом деле несущественны при свинг-трейдинге. Если вы посмотрите на объём торгов и открытые позиции (O/I) по фьючерсам GBPJPY на CME в качестве ориентира, то, скорее всего, увидите, что интерес к ним всплескивается примерно каждые 2 недели. Это не совсем кричит: «Скальпируй меня!»

Золото, с другой стороны, характеризуется более высокой и стабильной волатильностью — и, что неудивительно, объемы торгов и открытые позиции по фьючерсам на золото на CME, как правило, отражают эту особенность. В течение дня золото, в отличие от любой валютной пары, имеет четкую направленность движения. Можно, конечно, торговать им в режиме свинг-трейдинга, но зачем это делать, если оно так хорошо подходит для скальпинга?

AxelQuant #:
Мытье посуды вручную дарит ощущение спокойствия и ясности ума. Когда теплая вода стекает по рукам и проникает между пальцами, монотонные, повторяющиеся движения снимают излишнее физическое напряжение. В такие моменты мозг эффективно отключается от внешнего шума и становится невероятно эффективным
Совершенно верно. Пока я мою посуду, я наблюдаю, как все эти маленькие дикие зверьки сражаются за жир и корм.
 
prostotrader:

Привет!

Стоит ли покупать золото по 1130 ? 

поверь стоит ))
 
По золоту у меня сгорела прибыль

Вошёл в short, наливалась прибыль 3800 pips, но потом начался откат и вся сгорела. Перевернулся в long. А по сути можно было выйти по лоям, там чёткий пинбар бычий был и перевернуться в long. Щас бы в прибыли был крутой и не потерял на шорте


 
Satan Claws #:
По золоту у меня сгорела прибыль
Раньше видел затирали номера счетов. Сильно сомневался в смысле этого.
Теперь затирают и тикеты. Зачем?
 
Grigori.S.B #:
Раньше видел затирали номера счетов. Сильно сомневался в смысле этого.
Теперь затирают и тикеты. Зачем?
Чтобы не определили, что это демка Альпов.
 
Satan Claws #:
Я потерял прибыль по золоту

Я открыл короткую позицию, и прибыль нарастала до 3 800 пунктов, но затем начался откат, и я потерял всё. Я перешел на длинную позицию. На самом деле, я мог бы выйти на уровнях поддержки — там был явный бычий пин-бар — и перейти на длинную позицию. Сейчас я бы имел приличную прибыль и не потерял бы на короткой позиции


Сначала потренируйтесь, прежде чем вкладывать реальные деньги. Тренируйтесь открывать и закрывать позиции. Не доверяйте никому. Доверяйте только своим навыкам!
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