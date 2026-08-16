GOLD, Золото и XAUUSD - страница 135
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маза*ака!
По-прежнему занимаюсь скальпингом...
Время?
Сроки?
На скриншоте показан график M1, на котором отображается история торговли.
Мой анализ торговли проводится на «упрощённом» собственном графике, не имеющем доступа к истории сделок.@Виталий Музиченко, похоже, вы получили неверный перевод.
В последнее время золото даёт скальперам много возможностей для работы: колебания между открытием сессий в Лондоне и Нью-Йорке постоянно создают новые возможности для захвата ликвидности. Интересно, какое расстояние до стопа сейчас используют трейдеры при скальпинге на M1, учитывая, насколько широко растягивается спред во время новостных окон — создаётся впечатление, что в этом месяце обычные узкие стопы срабатывают чаще, чем обычно.
Интересно, с каким стоп-дистансом сейчас торгуют на скальпинговых сделках по M1, учитывая, насколько широко раскрывается спред во время новостных окон...
Мой советник использует динамический «гонящий» стоп на 10 больших пунктов, основанный на текущем уровне цены спроса, с фиксированным «резервным стопом» на 25 больших пунктов, который на самом деле никогда не срабатывал.
Повторюсь: график M1 является лишь источником данных для моего «вневременного» пользовательского графика, в котором текущий бар строится на основе тиков.
Когда я использовал советник для свинг-трейдинга, я не совершал сделок, и я бы по-прежнему не совершал сделок, если бы продолжал его использовать.
Поскольку с тех пор я разработал советник для скальпинга (раньше я вообще не верил в скальпинг), мне теперь совершенно всё равно, каков диапазон и направление движения. По сути, мне надоело слышать о высокой внутридневной волатильности на рынках по Bloomberg, пока мой советник для свинг-трейдинга простаивал без дела.
По моим оценкам, текущая фаза рынка станет «новой нормой» на ближайшие примерно 2 ,5 года.
Справедливое замечание, и я думаю, что в этом и заключается реальное различие — скальпер зарабатывает на внутридневном шуме, а стратегия прорыва намеренно его игнорирует. Я намеренно остаюсь вне рынка во время сжатия и вхожу только тогда, когда уровень действительно пробивается, поэтому я торгую реже, но каждый вход сопряжён с одинаковым фиксированным риском. Минус в том, что я пропускаю те колебания, на которых вы зарабатываете; плюс в том, что мне никогда не приходится гадать, где находится цена внутри диапазона.
И, как ни странно, тот разрыв, которого я ждал, действительно произошел — прорыв уровня 4080 очистил диапазон, и с тех пор движение золота стало самым четким за последние недели. Именно на такие движения и рассчитан этот подход.
Однако ваш прогноз о «новой норме на ближайшие 2,5 года» — это то, над чем я продолжаю размышлять. Если мы действительно находимся в режиме структурно волатильного рынка с высокой внутридневной волатильностью, то трейдеры, ожидающие более медленного прорыва, получают меньше, но более крупных возможностей, в то время как скальперы стабильно зарабатывают в промежутках. На чем основано ваше предположение о сроке в 2,5 года — на траектории изменения ставок или на каких-то особенностях поведения самого золота в последнее время?
Что, по-вашему, определяет такой срок, как 2,5 года — динамика ставок или какие-то особенности поведения рынка золота в последнее время?
О боже, о боже... Мне лучше постараться следить за своими словами.
Этот @#$%ный президент моей родной страны и истечение срока его последнего президентского срока.
Минус в том, что я пропускаю те колебания, на которых вы зарабатываете; плюс в том, что мне никогда не приходится гадать внутри диапазона.