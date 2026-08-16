GOLD, Золото и XAUUSD - страница 133
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У меня никогда не получалось систематически умножаться. Я мог удвоить депозит или даже упятерить, но когда я пытался сделать второй шаг к следующему удвоению или упятерению, то я всё нахрен сливал.
В этой последней части и заключается вся суть, не так ли? Удвоить счет — это почти самая легкая часть; сложность заключается в том, чтобы не потерять всё при следующей же попытке. В конечном итоге мне помогло то, что я согласился получать меньшую, но стабильную прибыль и стал рассматривать просадку как нормальную издержку бизнеса, а не как что-то, что нужно «исправлять» за счёт увеличения размера ставок. Это скучно, но это единственный подход, который мне когда-либо удавалось повторять. Что обычно сбивало вас с курса на следующем этапе — слишком быстрое увеличение размера позиций или попытки силой заработать, чтобы удвоить капитал снова?
Да просто так получалось, что я, восторженный после роста депозита, начинал куролесить и в итоге сливал.
Ну, так уж получилось, что, увлекшись ростом своего депозита, я начинал действовать опрометчиво и в итоге терял всё.
В последний месяц рынок золота находился в состоянии затянувшейся бокового движения — цена застряла в диапазоне 4 000–4 150 долларов без какого-либо реального расширения. Для тех, кто торгует на прорывах, это был период выжидания; четких движений просто не наблюдалось. Я жду выхода из этой зоны сжатия, а не пытаюсь насильно открывать позиции внутри диапазона. Кто-нибудь видит уровень, который, по вашему мнению, станет отправной точкой для следующего реального прорыва, или вы остаетесь вне рынка, пока цена не определится с направлением?
В последний месяц рынок золота находился в состоянии затянувшейся бокового движения — цена застряла в диапазоне 4 000–4 150 долларов без какого-либо реального расширения. Для тех, кто торгует на прорывах, это был период выжидания; четких движений просто не было. Я жду выхода из этой зоны сжатия, а не пытаюсь насильно открывать позиции внутри диапазона. Кто-нибудь видит уровень, который можно было бы считать надежным для следующего реального прорыва, или вы остаетесь вне рынка, пока цена не выберет направление?
Я оставался вне рынка, когда использовал советник для свинг-трейдинга, и по-прежнему оставался бы вне рынка, если бы продолжал его использовать.
Поскольку с тех пор я разработал советник для скальпинга (раньше я вообще не верил в скальпинг), мне теперь совершенно всё равно, каков диапазон или направление движения. По сути, мне надоело слышать на Bloomberg о высокой внутридневной волатильности на рынках, пока мой советник для свинг-трейдинга простаивал без дела.
По моим оценкам, текущая фаза рынка станет «новой нормой» примерно на следующие 2 ,5 года.
В последний месяц рынок золота находился в состоянии затянувшейся бокового движения — цена застряла в диапазоне 4 000–4 150 долларов без какого-либо реального расширения. Для тех, кто торгует на прорывах, это был период выжидания; четких движений просто не наблюдалось. Я жду выхода из этой зоны сжатия, а не пытаюсь насильно открывать позиции внутри диапазона. Кто-нибудь видит уровень, который, по вашему мнению, станет отправной точкой для следующего реального прорыва, или вы остаетесь вне рынка, пока цена не определится с направлением?
Да, в августе цена золота резко пробила уровень 4080 и покинула диапазон боковика. В итоге мной была взята прибыль хорошая на ралли.
Да, в августе цена на золото резко пробила отметку 4080 и вышла из бокового диапазона. В результате я получил хорошую прибыль на этом ралли.
Отличный улов! Я использую полностью автоматизированный алгоритм, поэтому вошёл в рынок чуть раньше и пока что остаюсь в сделке. Мой итоговый результат может оказаться ниже вашего (отдельные сделки не имеют значения; важны система и долгосрочная эффективность), но на данный момент у меня 21 800 пунктов.
Вот версия восходящего тренда для скальпинга: