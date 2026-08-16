GOLD, Золото и XAUUSD - страница 127
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который провёл математические расчёты колебаний уровня воды в реке Нил за длительный период, чтобы построить плотину
платину бы и без него построили..
но он провёл расчеты которые очень-очень понравились менеджерам и инвесторам, "платину можно делать ниже".
Теперь остаётся только гадать - то что ту платину не смыло и Нил не разлился с полной силой до появления всей прочей гидротехники это случайность или нет :-)
Плотина была бы построена и без него...
но он провёл расчёты, которые очень, очень порадовали руководителей и инвесторов: «плотину можно построить ниже».
Теперь мы можем только гадать — было ли это совпадением или нет, что плотина не была смыта, а Нил не вышел из берегов со всей своей мощью до того, как были построены все остальные гидротехнические сооружения :-)
По правде говоря, я использую её для построения индивидуального графика, соответствующего желаемому уровню шума — например, в условиях колебаний или тренда — в соответствии с требованиями моей конкретной стратегии.
Пока что мы можем только строить догадки
Да, конечно. Вы это знаете по моему аватару.😉
(Манеки-неко и Ренко — оба японские термины).Я также специально написал об этом в обсуждениях по UniformityFactor.
Мини-тренд очень хорош для ФИКСАЦИИ прибыли.
Выбор графика для мини-тренда - это не просто...
ПРИМЕР на графике М30 :
Мини-тренд вверх...
очень хорош для ФИКСАЦИИ прибыли.
На графике нет открытой позиции, так что фиксировать нечего.
Ах да, Гуры они такие - проповедуют только на исторических данных.
Итак, чем меньше показатель степени, тем больше должен быть размер «кирпичика», чтобы отфильтровать шум, связанный с возвратом к среднему значению? Это верно?
Скрипт UnformityFactorScript автоматически отображает наилучшую оценку данных текущего таймфрейма или пользовательского графика и выводит этот коэффициент на вкладку «Эксперты». Значения 50,0 и выше считаются рынками в диапазоне, а значения ниже 50,0 — рынками с трендом. На практике коэффициенты графиков Ренко не так интуитивно понятны, как коэффициенты традиционных таймфреймов (или таблицы, которую вы ранее публиковали). Коэффициент может увеличиваться или уменьшаться по мере постепенного увеличения размера блока Ренко. Если вам удастся определить коэффициент около 47,0, вы увидите некоторые явные ценовые тренды.