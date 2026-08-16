GOLD, Золото и XAUUSD - страница 117
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Прогноз - это по сути математика...
Совсем не обязательно. Есть разные виды прогноза, например по ФА.
Да, Вы правы!
Можно еще подбрасывать монетку - это тоже прогноз...
Да, Вы правы!
Можно еще подбрасывать монетку - это тоже прогноз...
Для того, кто не владеет другими методами анализа кроме трех-четырех перерисовывающихся индикаторов, их ценность не выше подбрасывания монетки.
Согласен.
Для того, кто не владеет другими методами анализа кроме трех-четырех перерисовывающихся индикаторов, их ценность не выше подбрасывания монетки.
Маленький МАТЕМАТИЧЕСКИЙ прогноз - можете сравнить с предыдущим ( пост № 1155 ):
Тренд вверх..., как бы не хотелось отдельным особям...
На D1 - тренд вверх...
На Н12 - тренд вверх...
На Н8 - тренд вверх...
На Н6 - тренд вверх...
На Н4 - тренд вверх...
На Н3 - тренд вверх...
На Н2 - тренд вверх...
P.S. Каждый Трейдер выбирает СВОЙ анализ по степени понимания проблемы...
Блин, хорошо, что есть столько красочных индикаторов, а то без них никак не понять, что золото растёт.
Автоматический перевод с английского -
Форум по вопросам торговли, автоматизированных торговых систем и тестирования торговых стратегий.
прогноз на Форекс
Сергей Голубев , 2016.04.18 13:02
Новости отличаются от прогнозов, а прогнозы отличаются от технического анализа.
Вот как я это понимаю:
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Прогнозы . Вы следуете некой системе, которая для вас является «черным ящиком» и не может быть раскрыта публично. Вы просто верите этой неизвестной системе/человеку/трейдеру/программисту, который делает для вас прогнозы. Прогнозы составляются без каких-либо альтернатив, например: «купить EUR/USD по цене 1.2440 сейчас/завтра в 10 утра и т. д.».
Аналогичная ситуация и с прогнозом погоды (например, никто не несёт ответственности за ложные сигналы). Существуют бесплатные и коммерческие прогнозы.
Технический анализ . Специалист использует индикаторы и/или анализ ценового движения для проведения технического анализа, описывающего рыночную ситуацию в прошлом, а также объясняющего движение цены в будущем с учетом альтернативных сценариев. Например: «если цена пробьет этот уровень, то...», альтернативный вариант: если цена пересечет этот уровень, то...
В данном случае технический анализ выступает в роли науки, которую каждый может повторить в MT4/MT5, и у вас всегда есть выбор, что делать (покупать, продавать или ничего не делать).
Существуют бесплатный технический анализ и коммерческий технический анализ.
Важное отличие прогноза от тех анализа:
Некоторые веб-сайты и источники публикуют статьи со словом «Прогноз», но если вы посмотрите на эти статьи, то поймете, что это всего лишь технический анализ.
Аналитики (лица, предоставляющие технический анализ) считают прогнозы/прогнозистов мошенничеством на рынке Форекс (поэтому, по сути, они недолюбливают друг друга).
Прогнозы в любом случае будут расценены как реклама с коммерческим продвижением (технический анализ и прогнозы не могут находиться в одном подфоруме из-за различий между ними: технический анализ — это наука, а прогноз — коммерческая или рекламная услуга).
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Я имею в виду, если кто-то опубликует ссылку на сайт с прогнозами по Форекс/торговыми сигналами и так далее (и если это будет настоящий прогноз без технического анализа), то ваша тема будет удалена, извините .
Автоматический перевод с английского -
Чужой прогноз хорош уже тем, что его всегда можно сравнить со своим прогнозом...
Но опираться все равно лучше на СВОЙ прогноз..., иначе никогда не повысите свой профессиональный уровень...
Прогноз хорош уже тем, что его всегда можно сравнить со своим прогнозом...
Но опираться все равно лучше на СВОЙ прогноз..., иначе никогда не повысите свой профессиональный уровень...
Да, любой пользователь может делать прогноз себе сам, но если этот прогноз публичный, то это совсем другая история, и отличить прогноз от тех анализа очень легко:
Пользователи, которые профессионально делают тех анализ - считают публичные прогнозы как своего вида мошенничество.
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Для информации.
Пользователи, которые профессионально делают тех анализ - считают публичные прогнозы как своего вида мошенничество.
Любой пост на форуме можно расценивать "как своего рода мошенничество"...
И каждый Трейдер САМОСТОЯТЕЛЬНО решает УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ к той или иной информации...
Перепечатки с английского форума - НИКАК не повышают ДОВЕРИЯ к данной информации!