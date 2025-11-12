GOLD, Золото и XAUUSD - страница 113
Где совершаются эти сделки, и какие биржи генерируют эти данные?
Также, куда на самом деле отправляются наши ордера на покупку или продажу, созданные в терминале MQL5 для XAUUSD+?
XAUUSD - это внебиржевой контракт на разницу (CFD). Поэтому для XAUUSD не существует централизованной книги заявок. Любая книга ордеров XAUUSD, которую вы можете увидеть, будет предназначена только для пула трейдеров/поставщиков ликвидности вашего конкретного брокера-дилера.
Ордера на XAUUSD поступают прямо к вашему брокеру-дилеру/пулу - больше никуда.В отличие от этого, американские фьючерсы на золото централизованы на Чикагской товарной бирже (CME) и являются наиболее ликвидными контрактами на золото, например, GC, MGC и 1OZ. К сожалению, вы не можете получить к ним доступ из своего местоположения.
Большое спасибо за подробное объяснение - все очень понятно.
Могу ли я узнать ваше мнение еще по одному вопросу:
Целесообразно ли использовать цену GC (фьючерс на золото CME) в качестве эталона при анализе или определении цены XAUUSD?
Кроме того, возможно ли технически получить данные о глубине рынка, о которых я говорил (L1/L2/L3), непосредственно из собственного пула ликвидности брокера - того, куда на самом деле направляются ордера XAUUSD?
Я полагаю, что существует не так уж много крупных поставщиков ликвидности, обслуживающих эти потоки, верно?
В конце концов, рыночная цена должна где-то формироваться - значит, эти данные должны быть консолидированы хотя бы на нескольких основных площадках, где фактически происходит исполнение?
Всегда пожалуйста.
По моему опыту, да. Цена XAUUSD обычно является хорошим прокси для цены фьючерса на золото - при условии, что вы не используете какую-то гипер-скальпинговую стратегию.
Кроме того, возможно ли технически получить данные о глубине рынка, о которых я говорил (L1/L2/L3), непосредственно из собственного пула ликвидности брокера - того, куда на самом деле направляются ордера XAUUSD?
Я полагаю, что существует не так много крупных поставщиков ликвидности, обслуживающих эти потоки, верно?
Это зависит от конкретного брокера-дилера. Некоторые предоставляют объединенные данные, а некоторые - нет. Здесь, в Штатах, крупнейшие фирмы Уолл-стрит держат руку на пульсе всех внебиржевых пулов. Я понятия не имею, как и кто является поставщиком ликвидности в вашем регионе. Внебиржевые ордера могут клиринговаться собственными силами брокера-дилера или передаваться для клиринга поставщику ликвидности. Большинство из них сочетают оба варианта. В любом случае, любой честный брокер-дилер должен выверять все сделки в своем торговом сервере. Предоставляют ли они книгу заявок... Уточните у своего конкретного брокера-дилера.
В конце концов, рыночная цена должна где-то формироваться - значит, эти данные должны быть консолидированы хотя бы на нескольких основных площадках, где фактически происходит исполнение?
Опять же, полная сверка всех сделок должна происходить на торговом сервере вашего брокера-дилера. Шансы получить доступ к данным внутренних поставщиков ликвидности практически равны нулю.
Именно поэтому выбор графика для фиксации прибыли - ОЧЕНЬ важен!
Как вариант - график Н3:
Фиксация прибыли - при развороте ВСЕХ индикаторов на графике...
Открытие новой позиции - только в сторону генерального тренда ( Н8...D1 )....
ну шо? Прилип?
Тренд вверх завершился, а ты счас коли у тебя на W1тренд еще, набрать позу по самые помидоры и сидеть, ожидая его продолжения. А Своп то нехилого размера, он счас начнет счет жрать
Да, Вы правы! На W1 тренд все еще вверх...
Но фиксацию прибыли можно было провести если на Н3, то на Н8...
Другой вопрос: А есть ли смысл работать на откате?...
Ответ на этот вопрос каждый Трейдер решает самостоятельно.
для того, чтоб прибыль фиксануть, надо на Дне купить, а ты то точно там ТВх пропустил, купил на Пике, что фиксировать? только убытки
Просто надо уметь настраивать свою стратегию!
И обязательно тестировать ее на периоде не менее 2-х лет - это для получения УВЕРЕННОСТИ в своей стратегии...
Тогда не надо будет рассуждать о том, что было бы, если бабушка была бы дедушкой...
