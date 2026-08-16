GOLD, Золото и XAUUSD - страница 121
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я бы сейчас шортил золото
я чего не шортишь, денешюк нет или очко жим-жим ? :-)
я бы сейчас шортил золото
взял прибыль по золоту
Больше 10 лет одинаковая реакция.
Почему ты не открываешь короткую позицию? Денег нет или просто не хочешь рисковать? :-)
Если оценивать золото с точки зрения теханализа, то сейчас:
на W1 - тренд вниз
На D1 - тренд вниз
на Н12...Н6 - флэт
на Н2 - тренд вверх...
Выводы: Общая оценка текущего состояния по золоту - тренд вниз, но сейчас откат...
Перейдет это откат в разворот тренда ? Трудно сказать...
Оптимальное решение : пока вне рынка..., ждем разворот ВСЕХ трендовых индикаторов в одну сторону...
Если оценивать золото с точки зрения теханализа, то сейчас:
на W1 - тренд вниз
На D1 - тренд вниз
на Н12...Н6 - флэт
на Н2 - тренд вверх...
Выводы: Общая оценка текущего состояния по золоту - тренд вниз, но сейчас откат...
Перейдет это откат в разворот тренда ? Трудно сказать...
Оптимальное решение : пока вне рынка..., ждем разворот ВСЕХ трендовых индикаторов в одну сторону...
Что бы там ни было на этих ТФ, как из всего этого взять профит здесь и сейчас?
Здесь и сейчас - это из области сказок...
Самый надежный вариант - дождаться разворота ВСЕХ индикаторов на ВСЕХ графиках..., т. е. СИЛЬНЫЙ ТРЕНД...
Но это событие на рынке достаточно редкое, хотя приравнивается к ГРААЛЮ...
Все остальные варианты должны проверяться в ТЕСТЕРЕ на длительном периоде...
Здесь и сейчас - это из области сказок...
Самый надежный вариант - дождаться разворота ВСЕХ индикаторов на ВСЕХ графиках..., т. е. СИЛЬНЫЙ ТРЕНД...
Но это событие на рынке достаточно редкое, хотя приравнивается к ГРААЛЮ...
Все остальные варианты должны проверяться в ТЕСТЕРЕ на длительном периоде...
Вот развернулись, а дальше: пробовали искать более точные входы и минимизацию просадок по эквити? Успехи есть?