GOLD, Золото и XAUUSD - страница 121

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я бы сейчас шортил золото
 
wayneg1 #:
я бы сейчас шортил золото

я чего не шортишь, денешюк нет или очко жим-жим ? :-)

 
wayneg1 #:
я бы сейчас шортил золото
Правильно, а биткоин купить к уровню 110 000
 
взял прибыль по золоту
 
Satan Claws #:
взял прибыль по золоту

Больше 10 лет одинаковая реакция.

XAUUSD_CCI_H4

 
Maxim Kuznetsov #:

Почему ты не открываешь короткую позицию? Денег нет или просто не хочешь рисковать? :-)

Я уже сделал, спасибо!
 

Если оценивать золото с точки зрения теханализа, то сейчас:

на W1 - тренд вниз

На D1 - тренд вниз

на Н12...Н6 - флэт

на Н2 - тренд вверх...


Выводы: Общая оценка текущего состояния по золоту - тренд вниз, но сейчас откат...

Перейдет это откат в разворот тренда ?  Трудно сказать...

Оптимальное решение :  пока вне рынка..., ждем разворот ВСЕХ трендовых индикаторов в одну сторону... 

 
Serqey Nikitin #:

Если оценивать золото с точки зрения теханализа, то сейчас:

на W1 - тренд вниз

На D1 - тренд вниз

на Н12...Н6 - флэт

на Н2 - тренд вверх...


Выводы: Общая оценка текущего состояния по золоту - тренд вниз, но сейчас откат...

Перейдет это откат в разворот тренда ?  Трудно сказать...

Оптимальное решение :  пока вне рынка..., ждем разворот ВСЕХ трендовых индикаторов в одну сторону... 

Что бы там ни было на этих ТФ, как из всего этого взять профит здесь и сейчас?
 
mvf358 #:
Что бы там ни было на этих ТФ, как из всего этого взять профит здесь и сейчас?

Здесь и сейчас - это из области сказок...

Самый надежный вариант - дождаться разворота ВСЕХ индикаторов на ВСЕХ графиках..., т. е. СИЛЬНЫЙ ТРЕНД...

Но это событие на рынке достаточно редкое, хотя приравнивается к ГРААЛЮ...


Все остальные варианты должны проверяться в ТЕСТЕРЕ на длительном периоде...

 
Serqey Nikitin #:

Здесь и сейчас - это из области сказок...

Самый надежный вариант - дождаться разворота ВСЕХ индикаторов на ВСЕХ графиках..., т. е. СИЛЬНЫЙ ТРЕНД...

Но это событие на рынке достаточно редкое, хотя приравнивается к ГРААЛЮ...


Все остальные варианты должны проверяться в ТЕСТЕРЕ на длительном периоде...

Вы улучшать пробовали свой подход?

Вот развернулись, а дальше: пробовали искать более точные входы и минимизацию просадок по эквити? Успехи есть?
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