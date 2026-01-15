Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1391
Подскажите, почему этот код в тестере работает только на реальных данных? Дебаг и профайлер, на истории не работает. То есть, когда я ставлю исторические данные, можно сколько угодно кликать по графику, "
" не появится в логах.
Ограничения работы функций в тестере торговых стратегий #
Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала.
Функции Comment(), Print() и PrintFormat() #
Для увеличения быстродействия при оптимизации параметров советника функции Comment(), Print() и PrintFormat() не выполняются. Исключением является использование этих функций внутри обработчика OnInit(). Это позволяет облегчить поиск причин ошибок при их возникновении.
Функции Alert(), MessageBox(), PlaySound(), SendFTP, SendMail(), SendNotification(), WebRequest() #
Функции взаимодействия с "внешним миром" Alert(), MessageBox(), PlaySound(), SendFTP(), SendMail(), SendNotification() и WebRequest() в тестере стратегий не выполняются.
Благодарю за справку, но дело не в этом. В данном случае нет оптимизации, и функция Print() должна работать. Но оказывается , в тестере МТ5 не поддерживается интеракция с графическими объектами. https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page19
Можно сколько угодно кликать в визуализации по графику. Не понимаю почему на эту тему нет документации и в описании функции
OnChartEvent
тоже ни слова.
Приветствую! Возник вопрос(МТ4). Как идентифицировать связь двух позиций, открытых по отложенным ордерам, выставленным одновременно?
В 4ке нет позиций. Тикеты ордеров при смене типа с отложенных на рыночные не меняются.
В 4ке нет позиций. Тикеты ордеров при смене типа с отложенных на рыночные не меняются.
А Почему - пишут так ?
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/general_concept
А Почему - пишут так ?
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/general_concept
справка по 5ке. В четверке другая справка.
https://docs.mql4.com/ru
ты можешь помочь мне с этим?
https://www.mql5.com/ru/forum/363075
Подскажите пожалуйста по такой ситуации - закрываю все открытые позиции в периоде (скажем день) с помощью функции CloseAllPositions() , но где её правильно вызывать? в DeInit или выбирать таймером время для закрытия? Сейчас получается, что в тестере позиции закрывают тестером (в логе due to test end), а уже потом вызывается моя функция CloseAllPositions()
Что это "CloseAllPositions()" ? Откуда?
Читайте пожалуйста документацию
Действительно, я не обратил внимание. Спасибо