Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1391

Новый комментарий
 
Sergey Genikhov:

Подскажите, почему этот код в тестере работает только на реальных данных? Дебаг и профайлер, на истории не работает. То есть, когда я ставлю исторические данные, можно сколько угодно кликать по графику, "

" не появится в логах.


Ограничения работы функций в тестере торговых стратегий #

Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала.

Функции Comment(), Print() и PrintFormat() #

Для увеличения быстродействия при оптимизации параметров советника функции Comment(), Print() и PrintFormat() не выполняются. Исключением является использование этих функций внутри обработчика OnInit(). Это позволяет облегчить поиск причин ошибок при их возникновении.

Функции Alert(), MessageBox(), PlaySound(), SendFTP, SendMail(), SendNotification(), WebRequest() #

Функции взаимодействия с "внешним миром" Alert(), MessageBox(), PlaySound(), SendFTP(), SendMail(), SendNotification() и WebRequest() в тестере стратегий не выполняются.

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
  • www.mql5.com
Тестирование торговых стратегий - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Mikhail Mishanin:


Ограничения работы функций в тестере торговых стратегий #

Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала.

Функции Comment(), Print() и PrintFormat() #

Для увеличения быстродействия при оптимизации параметров советника функции Comment(), Print() и PrintFormat() не выполняются. Исключением является использование этих функций внутри обработчика OnInit(). Это позволяет облегчить поиск причин ошибок при их возникновении.

Функции Alert(), MessageBox(), PlaySound(), SendFTP, SendMail(), SendNotification(), WebRequest() #

Функции взаимодействия с "внешним миром" Alert(), MessageBox(), PlaySound(), SendFTP(), SendMail(), SendNotification() и WebRequest() в тестере стратегий не выполняются.

Благодарю за справку, но дело не в этом. В данном случае нет оптимизации, и функция Print() должна работать. Но оказывается , в тестере МТ5 не поддерживается интеракция с графическими объектами. https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page19

Можно сколько угодно кликать в визуализации по графику.   Не понимаю почему на эту тему нет документации и в описании функции 

OnChartEvent

тоже ни слова.

Болтовня о тестере стратегий МТ5
Болтовня о тестере стратегий МТ5
  • 2019.02.15
  • www.mql5.com
В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1570: Улучшение витрины Маркета и расширен...
 
Подскажите пожалуйста по такой ситуации - закрываю все открытые позиции в периоде (скажем день) с помощью функции CloseAllPositions() , но где её правильно вызывать? в DeInit или выбирать таймером время для закрытия? Сейчас получается, что в тестере позиции закрывают тестером (в логе due to test end), а уже потом вызывается моя функция CloseAllPositions()
 
Приветствую! Возник вопрос(МТ4). Как идентифицировать связь двух позиций, открытых по отложенным ордерам, выставленным одновременно? 
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Свойства ордеров - Торговые константы - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Galim_V:
Приветствую! Возник вопрос(МТ4). Как идентифицировать связь двух позиций, открытых по отложенным ордерам, выставленным одновременно? 

В 4ке нет позиций. Тикеты ордеров при смене типа с отложенных на рыночные не меняются. 

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

В 4ке нет позиций. Тикеты ордеров при смене типа с отложенных на рыночные не меняются. 

А Почему - пишут так ?

Общие принципы

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/general_concept

 
SanAlex:

А Почему - пишут так ?

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/general_concept

справка по 5ке. В четверке другая справка.

https://docs.mql4.com/ru

Справочник MQL4
Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Справочник MQL4
 

ты можешь помочь мне с этим?

https://www.mql5.com/ru/forum/363075

Тестер бинарных опционов
Тестер бинарных опционов
  • 2021.02.18
  • www.mql5.com
Доброе утро, не мог бы кто-нибудь помочь мне сделать этот тестер, мой код и картинку того, что я действительно хотел бы, я был бы очень признателен...
 
Nikolay Kuznetsov:
Подскажите пожалуйста по такой ситуации - закрываю все открытые позиции в периоде (скажем день) с помощью функции CloseAllPositions() , но где её правильно вызывать? в DeInit или выбирать таймером время для закрытия? Сейчас получается, что в тестере позиции закрывают тестером (в логе due to test end), а уже потом вызывается моя функция CloseAllPositions()

Что это "CloseAllPositions()" ? Откуда?

 
Alexey Viktorov:

Читайте пожалуйста документацию


Действительно, я не обратил внимание. Спасибо

1...138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398...2693
Новый комментарий