FileWriteArray
C флагом FILE_TXT не пишет. Просто создается пустой файл.
Ну так в строковый массив перегоните, запишет.
Не понял. Он автоматом приведение типов не делает? Или что вы имеете в виду?
upd. Если тип массива на строковый поменять то пишет. Но мне то нужно дальше с числами работать, а не со строкой.
Как при выводе перегнать весь массив в строковый, просто циклом и приведением каждого элемента?
Если вы хотите править потом это в ручном режиме, то тогда при записе перегоняйте в строковый массив. При чтении из файла придется гнать обратно.
А если просто сохранить для дальнейшей работы. То пользуйтесь BIN форматом.
Извините, я туплю. BIN пишется нечитаемо. Как прочитать потом файл, записанный BINом?
Прочитать программно или глазами, открыв записанный файл???
Так глазами читаются кракозямбы)) нужен не блокнот а шестнадцатиричный редактор или что?
На конкретный вопрос надо давать конкретный ответ.
КАК вы хотите читать то что записано??? Программно или открыв файл читать глазами?
После этого я его открываю блокнотом++
Массив записывается только в .bin файл и открыть его для чтения глазами... я такого приложения не знаю, вряд-ли существует. Чтобы можно было прочесть записанное надо писать в формат .csv или .txt соответственно другими функциями поэлементно в цикле, а не FileWriteArray().