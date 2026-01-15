Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 692

Konstantin Nikitin:

FileWriteArray

C флагом FILE_TXT не пишет. Просто создается пустой файл.
 
Karlinvain:
C флагом FILE_TXT не пишет. Просто создается пустой файл.

Ну так в строковый массив перегоните, запишет.

 
Konstantin Nikitin:

Ну так в строковый массив перегоните, запишет.

Не понял. Он автоматом приведение типов не делает? Или что вы имеете в виду?

upd. Если тип массива на строковый поменять то пишет. Но мне то нужно дальше с числами работать, а не со строкой.

Как при выводе перегнать весь массив в строковый, просто циклом и приведением каждого элемента?

 
Karlinvain:

Не понял. Он автоматом приведение типов не делает? Или что вы имеете в виду?

upd. Если тип массива на строковый поменять то пишет. Но мне то нужно дальше с числами работать, а не со строкой.

Как при выводе перегнать весь массив в строковый?


Если вы хотите править потом это в ручном режиме, то тогда при записе перегоняйте в строковый массив. При чтении из файла придется гнать обратно.
А если просто сохранить для дальнейшей работы. То пользуйтесь BIN форматом.

 
Konstantin Nikitin:


Если вы хотите править потом это в ручном режиме, то тогда при записе перегоняйте в строковый массив. При чтении из файла придется гнать обратно.
А если просто сохранить для дальнейшей работы. То пользуйтесь BIN форматом.

Извините, я туплю. BIN пишется нечитаемо. Как прочитать потом файл, записанный BINом?
 
Karlinvain:
Извините, я туплю. BIN пишется нечитаемо. Как прочитать потом файл, записанный BINом?

Прочитать программно или глазами, открыв записанный файл???

 
Alexey Viktorov:

Прочитать программно или глазами, открыв записанный файл???

Так глазами читаются кракозямбы)) нужен не блокнот а шестнадцатиричный редактор или что?
 
Karlinvain:
Так глазами читаются кракозямбы)) нужен не блокнот а шестнадцатиричный редактор или что?

На конкретный вопрос надо давать конкретный ответ.

КАК вы хотите читать то что записано??? Программно или открыв файл читать глазами?

 
Alexey Viktorov:

На конкретный вопрос надо давать конкретный ответ.

КАК вы хотите читать то что записано??? Программно или открыв файл читать глазами?

  int h=FileOpen("test",FILE_WRITE|FILE_BIN);
      FileWriteArray(h,array,0,WHOLE_ARRAY);
      FileClose(h);

После этого я его открываю блокнотом++

 
Karlinvain:

После этого я его открываю блокнотом++

Массив записывается только в .bin файл и открыть его для чтения глазами... я такого приложения не знаю, вряд-ли существует. Чтобы можно было прочесть записанное надо писать в формат .csv или .txt соответственно другими функциями поэлементно в цикле, а не FileWriteArray().

