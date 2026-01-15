Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1396
О смотрю дискусия развернулась.Alex и ты подключился.:))Ну что господа программисты консенсус то есть?Смотрите Задача функция состоит в закрытии ордеров одинакового типа по общей прибыли.Пример Открыты 4 позиции 2 по EURUSD бай и сел и 2 по USDCHF бай и сел.И нужно повторяюсь Нужно что бы експерт закрыл Или бай ордера или селл ордера.Ни бай и сел.Тобиж если ордера бай получили профит он их закрыл.Не трогай сел ордера.Или сел закрыл не трогай бай.По общей прибыли закрыть все 4 ордера не получиться ее ни когда не будет.
Лови
типа так? :)
Лови
типа так? :)
типа так? :)
Тарас у тебя 3 позиции открыто по разным парам я так понял 2 Бая и один сел.То да в таком случае при достижении общего профит бот закроет позы. А вы попробуйте открыть 4 позиции по 2 парам.Тобиж 2 лока.При таком раскладе общий профит вы ни когда в жизни не достигните.А нужно чтоб експерт закрывал по общему профит или прибыли как угодно пары ордеров или бай или сел.Не все вместе.Ни локом бай и сел. А закрывал бай EURUSD и бай USDCHF ну или другой выбранной пары не суть.
вот много баев и селлов)
Диалоговое окно сам делал или СБ?
а разве там есть панели?
пс. разве что объектами если делать
а разве там есть панели?
Есть, поэтому и спрашиваю
Если сам делал, пожалуйста, поделись кодом (свернуть развернуть, передвинуть)
вот много баев и селлов)
Тарас :) Открой 4 позиции по шагово.1 бай по евро один бай по чифу.Затем еще две Один селл по евро один селл по чифу.И посмотри когда бай и бай достигнут общей прибыли бот закроет оба бая или нет.Или же селл позиции закроются по общему профит. А у тя на скринах я вижу ордера по одному инструменту что в априори быть не должно.
группировать пары по баю или по селлу неправильно
например на одной паре (при бай) может быть покупка доллара, а на другой паре (при бай) продажа доллара.