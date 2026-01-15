Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1387
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. Советник работает на тайме Н1 и может открыть позицию в 10:17, нужно чтобы до 11:00, то есть на текущем баре - он больше не открывал.
Можно ли начать отладку не с 00.00 а с определенного времени (кроме варианта прокрутить до). Если кто знает, расскажите как?
Можно в режиме отладки вручную торговать, например вручную закрыть ордер открытый совом?
Всем добрый день. Переписываю Грааль машину- пути назад-то у меня нету;-) с рыночными ордерами всё отлично открывается – без ошибок… а вот с отложками опять проблемы в виде ошибок 130 и 4107 и инвалид прайс(((.
Цену открытия получаю вот так.
Стоп лосс и профит получаю вот так
При получении этого дела идут проверки на моде стоп левел и проверки что рассчитанная цена открытия выше аск.
Сам бай стоп открываю вот так
Вопрос- что я не учёл для того, чтобы исключить указанные ошибки?
Всем добрый день. Переписываю Грааль машину- пути назад-то у меня нету;-) с рыночными ордерами всё отлично открывается – без ошибок… а вот с отложками опять проблемы в виде ошибок 130 и 4107 и инвалид прайс(((.
исключить 4107
исключить 4107
Вообще не понял куда ты имеешь ввиду дописать код который скинул. Можешь из моего куска подсветить что есть и куда вставить исключение ошибки?
не дописать , а поменять
не дописать , а поменять
ёмаё- не догоняю я что на что поменять. Можно цветом подсветить что есть- зелёным, и красным на что поменять зелёное?
Можно ли в тестере МТ4 получить данные цен бара и тиковый объем с других инструментов?
Попробуйте.