Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1387

Vitaly Muzichenko:

Да. Советник работает на тайме Н1 и может открыть позицию в 10:17, нужно чтобы до 11:00, то есть на текущем баре - он больше не открывал.

Сравнивать время открытия текущего бара со временем открытия сделки. Если iTime < (времени цены открытия), больше не открывать. Время открытия сделки можно запомнить в глобальной переменной или взять из истории.
 

Можно ли начать отладку не с 00.00 а с определенного времени (кроме варианта прокрутить до). Если кто знает, расскажите как?

Можно в режиме отладки вручную торговать, например вручную закрыть ордер открытый совом?

 

Всем добрый день. Переписываю Грааль машину- пути назад-то у меня нету;-) с рыночными ордерами всё отлично открывается – без ошибок… а вот  с отложками опять проблемы в виде ошибок 130 и 4107 и инвалид прайс(((.

ошибки при открытии бай стоп ордера

Цену открытия получаю вот так. 

  {//--НАЧАЛО ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ--------------------------------------------------------------------------------------------+
  
  //-НАЧАЛО ДАННЫХ ДЛЯ ОТЛОЖЕННЫХ ПОКУПАК-------------------------------------------------------------------------------------------+
         
          int max_bars= iHighest(NULL, // ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ
          PeriodForWork_pending_orders,// ТФ ДЛЯ ПОИСКА МАКСИМУМА  УСТАНОВКИ ОТЛОЖЕННОГО ОРДЕРА
          MODE_HIGH,// ИЩЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХАЙ
          range_max // ДИАПОЗОН ПОИСКА ИЗ ЭН СВЕЧЕЙ
          ); // ПОЛУЧАЕМ НОМЕР СВЕЧИ НА КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
          double max_Price=iHigh(Symbol(),// СИМВОЛ ТЕКУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА(НА КОТОРОМ РАБОТАЕТ ГРААЛЬ;-)
          PeriodForWork_pending_orders, // ТФ НА КОТОРОМ АСЧИТЫВАЕМ ЦЕНУ МАКСИМУМА
          max_bars//  НА КАКОМ БАРЕ БЫЛ МАКС ТОТ И ПОДСТАВИМ;)
        
          
          );
          if(max_Price-(Ask+2.2*(Ask-Bid)) < 0.0)
          {
max_Price = Ask+2.2*(Ask-Bid);
         }  else 
max_Price = max_Price;
       
          
          
            //КОНЕЦ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ПОКУПАК//-------------------------------------------------------------------------------------------------+
          
          //----ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОТЛОЖЕННЫХ ПРОДАЖ//-------------------------------------------------------------------------------------------------+
          
          
                    int min_bars= iLowest(NULL, // ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ
          PeriodForWork_pending_orders,// ТФ ДЛЯ ПОИСКА МАКСИМУМА  УСТАНОВКИ ОТЛОЖЕННОГО ОРДЕРА
          MODE_LOW,// ИЩЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОУ
          range_max // ДИАПОЗОН ПОИСКА ИЗ ЭН СВЕЧЕЙ
          ); // ПОЛУЧАЕМ НОМЕР СВЕЧИ НА КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
          double min_Price=iLow(Symbol(),// СИМВОЛ ТЕКУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА(НА КОТОРОМ РАБОТАЕТ ГРААЛЬ;-)
          PeriodForWork_pending_orders, // ТФ НА КОТОРОМ АСЧИТЫВАЕМ ЦЕНУ МАКСИМУМА
          min_bars//  НА КАКОМ БАРЕ БЫЛ МАКС ТОТ И ПОДСТАВИМ;)
        
          
          ); // --ПОЛУЧИЛ МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОТЛОЖКИ
          
                 if(min_Price+(Ask-2.2*(Ask-Bid)) < 0.0)// ПРОВЕРКА ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОШИБКИ 130
          {
min_Price = Ask+2.2*(Ask-Bid);
         }  else 
min_Price = min_Price;
          
          //-----ДОБАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРА К ОТОЛЖКАМ ЕСЛИ ФИЛЬТР ВКЛЮЧЕН
          if(use_filter==en_c_filbtpom)
          {  //ЕСЛИ ВКЛЮЧЕКНЫ ОТЛОЖКИ С ФИЛЬТРОМ
          double filter_buy= Filter_buy*Point; // ПРИСВОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ФИЛЬТР БАЙ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ВХОДНОГО ПАРАМЕТРА И ПЕЕРВОД ЭТОГО ДЕЛА В ПУНКТЫ
          double filter_sell= Filter_sell *Point; // ПРИСВОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ФИЛЬТР СЕЛЛ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ВХОДНОГО ПАРАМЕТРА И ПЕЕРВОД ЭТОГО ДЕЛА В ПУНКТЫ
          filter_buy= NormalizeDouble(filter_buy,Digits); // НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТР БАЙ ДЛЯ КОРРЕКТНЫХ РАСЧЁТОВ
          filter_sell= NormalizeDouble(filter_sell,Digits); // НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТР СЕЛЛ ДЛЯ КОРРЕКТНЫХ РАСЧЁТОВ  
          
        
          
          max_Price= max_Price+filter_buy;  //МАКС ПРАЙС ПРИБАВИЛ ЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА, ЧТО БЫ ОТЛОЖКА ВСТАЛА ЧУТЬ ВЫШЕ НАЙДЕННОГО ХАЙ
          min_Price= min_Price- filter_sell;  // ОТ МИН ПРАЙС ОТНИМАЮ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬТТР СЕЛ, ЧТОБЫ ОТЛОЖКА ВСТАЛА ЧУТЬ НИЖЕ НАЙДЕННОГО МИНИМУМА...
          
          max_Price= NormalizeDouble(max_Price,Digits);
          min_Price= NormalizeDouble(min_Price,Digits);
          
          
          
          }//--КОНЕЦ ЕСЛИ ОТКРЫВАЕМСЯ С ФИЛЬТРОМ--------------------------------------------------------------------------------------------+
          
          
          
          
          
          
          
           //КОНЕЦ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ОТОЛЖЕННЫХ ПРОДАЖ И ПОКУПАК//-------------------------------------------------------------------------------------------------+
      

Стоп лосс и профит получаю вот так 

//+--- НАЧАЛО РАСЧЁТА STOPLOSS ----------------------------------------------------------------------------+
   if(tip_sl==en_po_atr)   //ЕСЛИ ТИП СТОП ЛОССА СТОИТ ПО АТР ТО ВЫСЧИТЫВАЕМ ЕГО ИЗ АТР
     { 
      sl=NormalizeDouble(iATR(NULL,PeriodForWork_sl,atr_sl_period,1),Digits);// ПРИСВАЕВАЕМ ЗНАЧЕНИЙ АТР ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СТОПЛОССА
      if(sl<stoplevel)  // ЕСЛИ СТОПОЛС МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ЕГО УСТАНОВКИ ТО
        {
         sl=NormalizeDouble(stoplevel*1.5,Digits); //СТОП ЛОССУ ПРИСВАЕВАЕМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ ВЕЛИЧИНУ ЕГО УСТАНОВКИ
        }
     }
   else   // ИНАЧЕ- ТО ЕСТЬ ЕСЛИ СТОП ЛОСС ФИКСИРОВАННЫЙ В ПУНКТАХ
     {
      sl=NormalizeDouble(razmer_fikc_sl*Point,Digits);   // ПРИСВАЕВАЕМ ФИКСИРОВАНОНЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОП ЛОССА
      if(sl<stoplevel)  // ЕСЛИ СТОПОЛС МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ЕГО УСТАНОВКИ ТО
        {
         sl=NormalizeDouble(stoplevel*1.5,Digits); //СТОП ЛОССУ ПРИСВАЕВАЕМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ ВЕЛИЧИНУ ЕГО УСТАНОВКИ
        }
     }
//+--- РАСЧЕТ STOPLOSS ЗАВЕРШЕН -------------------------------------------------------------------+

//+--НАЧАЛО РАСЧЁТА ПРОФИТА---------------------------------------------------------------------- Разделитель ---+

if(sl > 0)
//{// НАЧАЛО ПРОВЕРКИ НА НОЛЬ
  tp=sl*tp_v_R; // ВЫЧИСЛЯЕМ ПРОФИТ УМНОЖАЯ СТОП ЛОС НА КОЛИЧЕСТВО РИСКА
  tp= NormalizeDouble(tp, Digits());// НОРМАЛИЗУЕМ ПРОФИТ, ЧТОБЫ РАБОТАЛО НА ЛЮБЫХ КАТИРОВКАХ
  
  // ПРОВЕРКА ТЕЙК ПРОФИТА НА СТОП ЛЕВЕЛ ОТ МАКАРА--
  if(tp<stoplevel)                                                           // ЕСЛИ ПРОФИТ МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ЕГО УСТАНОВКИ ТО
  {
         tp=NormalizeDouble(stoplevel*1.5,Digits); // ПРОФИТУ ПРИСВАЕВАЕМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ ВЕЛИЧИНУ ЕГО УСТАНОВКИ
  }
  //} // КОНЕЦ ПРОВЕРКИ НА НОЛЬ 
  
  //+--КОНЕЦ РАСЧЁТА ПРОФИТА---------------------------------------------------------------------- Разделитель ---+

При получении этого дела идут проверки на моде стоп левел и проверки что рассчитанная цена открытия выше аск.

Сам бай стоп открываю вот так

/*УСЛОВИЕ 1*///-------------------------------------------------------------------------------------------------+
   if(f_condition1())
   { // НАЧАЛО УСЛОВИЕ 1//-------------------------------------------------------------------------------------------------+
   
   if(ao_buy!=EMPTY_VALUE && count_orders_stop_buy ==0 && count_orders_market_buy ==0&& max_Price>Ask)
   { //НАЧАЛО ПРОВЕРКИ УСЛОВИЯ 1 НА ОТКРЫТИЕ
   
   Print("БАЙ СТОП ДИВЕРГЕНЦИЯ AO УСЛОВИЕ 1");
        if( OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,max_Price,slippages,max_Price-sl,max_Price+tp , Coment,Magik_number,TimeCurrent()+order_life_time))Print("OPEN BUY STOP DIVERGENCE AO "); // ОТКРЫВАЕМ ОТЛОЖЕННЫЙ БАЙ ОРДЕР
        
        if (GetLastError()==141){Alert(GetLastError()); ExpertRemove();}// ПРОВЕРКА ОТ ДОЛБАНИЯ СЕРВЕРА И БАНА СЧЁТА
        
        
   
   }  //КОНЕЦ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЯ 1 НА ОТКРЫТИЕ
   
   } //--- КОНЕЦ УСЛОВИЕ1//-------------------------------------------------------------------------------------------------+

Вопрос- что я не учёл для того, чтобы исключить указанные ошибки?

 
DanilaMactep:

Всем добрый день. Переписываю Грааль машину- пути назад-то у меня нету;-) с рыночными ордерами всё отлично открывается – без ошибок… а вот  с отложками опять проблемы в виде ошибок 130 и 4107 и инвалид прайс(((.

исключить 4107

max_Price = NormalizeDouble(Ask+2.2*(Ask-Bid),Digits);
         }  else 
max_Price = NormalizeDouble(max_Price,Digits);
 
MakarFX:

исключить 4107

Вообще не понял куда ты имеешь ввиду дописать код который скинул. Можешь из моего куска подсветить что есть и куда вставить исключение ошибки?
 
DanilaMactep:
Вообще не понял куда ты имеешь ввиду дописать код который скинул. Можешь из моего куска подсветить что есть и куда вставить исключение ошибки?

не дописать , а поменять

min_Price = Ask+2.2*(Ask-Bid);
         }  else 
min_Price = min_Price;
 
MakarFX:

не дописать , а поменять

ёмаё- не догоняю я что на что поменять. Можно цветом подсветить что есть- зелёным, и красным на что поменять зелёное?
 
Можно ли в тестере МТ4 получить данные цен бара и тиковый объем с других инструментов? 
 
DanilaMactep:
ёмаё- не догоняю я что на что поменять. Можно цветом подсветить что есть- зелёным, и красным на что поменять зелёное? 
  {//--НАЧАЛО ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ--------------------------------------------------------------------------------------------+
  
  //-НАЧАЛО ДАННЫХ ДЛЯ ОТЛОЖЕННЫХ ПОКУПАК-------------------------------------------------------------------------------------------+
         
          int max_bars= iHighest(NULL, // ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ
          PeriodForWork_pending_orders,// ТФ ДЛЯ ПОИСКА МАКСИМУМА  УСТАНОВКИ ОТЛОЖЕННОГО ОРДЕРА
          MODE_HIGH,// ИЩЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХАЙ
          range_max // ДИАПОЗОН ПОИСКА ИЗ ЭН СВЕЧЕЙ
          ); // ПОЛУЧАЕМ НОМЕР СВЕЧИ НА КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
          double max_Price=iHigh(Symbol(),// СИМВОЛ ТЕКУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА(НА КОТОРОМ РАБОТАЕТ ГРААЛЬ;-)
          PeriodForWork_pending_orders, // ТФ НА КОТОРОМ АСЧИТЫВАЕМ ЦЕНУ МАКСИМУМА
          max_bars//  НА КАКОМ БАРЕ БЫЛ МАКС ТОТ И ПОДСТАВИМ;)
        
          
          );
          if(max_Price-(Ask+2.2*(Ask-Bid)) < 0.0)
          {
max_Price = Ask+2.2*(Ask-Bid);
         }  else 
max_Price = max_Price;
       
          
          
            //КОНЕЦ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ПОКУПАК//-------------------------------------------------------------------------------------------------+
          
          //----ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОТЛОЖЕННЫХ ПРОДАЖ//-------------------------------------------------------------------------------------------------+
          
          
                    int min_bars= iLowest(NULL, // ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ
          PeriodForWork_pending_orders,// ТФ ДЛЯ ПОИСКА МАКСИМУМА  УСТАНОВКИ ОТЛОЖЕННОГО ОРДЕРА
          MODE_LOW,// ИЩЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОУ
          range_max // ДИАПОЗОН ПОИСКА ИЗ ЭН СВЕЧЕЙ
          ); // ПОЛУЧАЕМ НОМЕР СВЕЧИ НА КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
          double min_Price=iLow(Symbol(),// СИМВОЛ ТЕКУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА(НА КОТОРОМ РАБОТАЕТ ГРААЛЬ;-)
          PeriodForWork_pending_orders, // ТФ НА КОТОРОМ АСЧИТЫВАЕМ ЦЕНУ МАКСИМУМА
          min_bars//  НА КАКОМ БАРЕ БЫЛ МАКС ТОТ И ПОДСТАВИМ;)
        
          
          ); // --ПОЛУЧИЛ МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОТЛОЖКИ
          
                 if(min_Price+(Ask-2.2*(Ask-Bid)) < 0.0)// ПРОВЕРКА ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОШИБКИ 130
          {
min_Price = Ask+2.2*(Ask-Bid);
         }  else 
min_Price = min_Price;
          
          //-----ДОБАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРА К ОТОЛЖКАМ ЕСЛИ ФИЛЬТР ВКЛЮЧЕН
          if(use_filter==en_c_filbtpom)
          {  //ЕСЛИ ВКЛЮЧЕКНЫ ОТЛОЖКИ С ФИЛЬТРОМ
          double filter_buy= Filter_buy*Point; // ПРИСВОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ФИЛЬТР БАЙ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ВХОДНОГО ПАРАМЕТРА И ПЕЕРВОД ЭТОГО ДЕЛА В ПУНКТЫ
          double filter_sell= Filter_sell *Point; // ПРИСВОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ФИЛЬТР СЕЛЛ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ВХОДНОГО ПАРАМЕТРА И ПЕЕРВОД ЭТОГО ДЕЛА В ПУНКТЫ
          filter_buy= NormalizeDouble(filter_buy,Digits); // НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТР БАЙ ДЛЯ КОРРЕКТНЫХ РАСЧЁТОВ
          filter_sell= NormalizeDouble(filter_sell,Digits); // НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТР СЕЛЛ ДЛЯ КОРРЕКТНЫХ РАСЧЁТОВ  
          
        
          
          max_Price= max_Price+filter_buy;  //МАКС ПРАЙС ПРИБАВИЛ ЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА, ЧТО БЫ ОТЛОЖКА ВСТАЛА ЧУТЬ ВЫШЕ НАЙДЕННОГО ХАЙ
          min_Price= min_Price- filter_sell;  // ОТ МИН ПРАЙС ОТНИМАЮ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬТТР СЕЛ, ЧТОБЫ ОТЛОЖКА ВСТАЛА ЧУТЬ НИЖЕ НАЙДЕННОГО МИНИМУМА...
          
          max_Price= NormalizeDouble(max_Price,Digits);
          min_Price= NormalizeDouble(min_Price,Digits);
          
          
          
          }//--КОНЕЦ ЕСЛИ ОТКРЫВАЕМСЯ С ФИЛЬТРОМ--------------------------------------------------------------------------------------------+
 
Valeriy Yastremskiy:
Можно ли в тестере МТ4 получить данные цен бара и тиковый объем с других инструментов? 

Попробуйте.

