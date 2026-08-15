Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2703

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lynxntech #:
проще тогда F5 нажать

Согласен.

lynxntech #:
чем OnTimer в индикаторе держать))))

Там OnTimer работает ровно до первого расчёта индикатора. Потом таймер отключается.

lynxntech #:

встретилась такая интересная функция

использует ее кто-нибудь успешно?

Вы спросили, я ответил.

 
После обновления терминала произошло искажение надписей на кнопках панели. 
Символы надпись на второй кнопке стали печататься через пробел.
Файлы:
2026-02-19_22-33-56.png  5 kb
 
 Нашел решение. Нужно просто убрать доп. символы.
 

Прошу помощи.

Попался в кодобазе код скрипта. Скрипт, который закрывает позиции по определённым условиям.

Но посмотрев в код, я решил, что он не рабочий.

При добавлении скрипта на график он сразу удаляется. Естественно ничего при этом не закрывая.

Я написал коммент с критикой на данный скрипт. Автор скрипта ответил, что я не разбираюсь в работе скриптов.

Помогите понять, кто не разбирается, я или он, а то у меня на этом фоне начал развиваться комплекс.

Пожалуйста проверьте код и скажите своё экспертное мнение, что я делаю не так, что у меня код не работает, а у автора судя по его комментам всё норм.

 
Aleksandr Slavskii #:
Прошу помощи.
.

Файлы:
IMG_20260220_175048.jpg  47 kb
 
Aleksandr Slavskii #:

Но посмотрев в код, я решил, что он не рабочий.

При добавлении скрипта на график он сразу удаляется. Естественно ничего при этом не закрывая.

Я написал коммент с критикой на данный скрипт. Автор скрипта ответил, что я не разбираюсь в работе скриптов.

Помогите понять, кто не разбирается, я или он, а то у меня на этом фоне начал развиваться комплекс.

Все в порядке - скрипт удален из КодаБазы, автор забанен (в сервис деске - читают посты).
Я думаю, что там кодировало AI (не точно, но просто мое предположение) - и думаю, что вы правильно заметили там - 

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

...

Aleksandr Slavskii, 2026.02.16 03:07

The script doesn't work. It's written with errors.
It's entirely possible it was written by AI.
Gentlemen, only use AI if you can verify what they're creating, otherwise you'll be cluttering the codebase with non-working code.

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Все в порядке.

 

Всем доброго времени суток! Вопрос по терминалу MT5
В режиме тестирования, при помощи желтого поля и клавиши ENTER с текущей даты на графике я попадаю в историю в 2010.01.04 01:10:01

Но через несколько секунд график без моего участия перемещается в 2026 год


 Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы график не перемещался в 2026 год, а оставался в предыдущей дате , в 2010.01.04 01:10:01
Всем спасибо за помощь

 
ANDREY #:

Всем доброго времени суток! Вопрос по терминалу MT5
При помощи желтого поля и клавиши ENTER с текущей даты на графике я попадаю в историю в 2010.01.04 01:10:01

Но через несколько секунд график без моего участия перемещается в 2026 год


 Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы график не перемещался в 2026 год, а оставался в предыдущей дате , в 2010.01.04 01:10:01
Всем спасибо за помощь

 
 
Vitaly Muzichenko #:
 
Спасибо. А в каком состоянии должны быть эти кнопки для решения моей проблемы. Я с ними экспериментировал по разному ... но результат, к сожалению,   то же....
 
ANDREY #:
Спасибо. А в каком состоянии должны быть эти кнопки для решения моей проблемы. Я с ними экспериментировал по разному ... но результат, к сожалению,   то же....
отжаты
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