Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2703
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проще тогда F5 нажать
Согласен.
чем OnTimer в индикаторе держать))))
Там OnTimer работает ровно до первого расчёта индикатора. Потом таймер отключается.
встретилась такая интересная функция
использует ее кто-нибудь успешно?
Вы спросили, я ответил.
Символы надпись на второй кнопке стали печататься через пробел.
Прошу помощи.
Попался в кодобазе код скрипта. Скрипт, который закрывает позиции по определённым условиям.
Но посмотрев в код, я решил, что он не рабочий.
При добавлении скрипта на график он сразу удаляется. Естественно ничего при этом не закрывая.
Я написал коммент с критикой на данный скрипт. Автор скрипта ответил, что я не разбираюсь в работе скриптов.
Помогите понять, кто не разбирается, я или он, а то у меня на этом фоне начал развиваться комплекс.
Пожалуйста проверьте код и скажите своё экспертное мнение, что я делаю не так, что у меня код не работает, а у автора судя по его комментам всё норм.
Прошу помощи.
Но посмотрев в код, я решил, что он не рабочий.
При добавлении скрипта на график он сразу удаляется. Естественно ничего при этом не закрывая.
Я написал коммент с критикой на данный скрипт. Автор скрипта ответил, что я не разбираюсь в работе скриптов.
Помогите понять, кто не разбирается, я или он, а то у меня на этом фоне начал развиваться комплекс.
Все в порядке - скрипт удален из КодаБазы, автор забанен (в сервис деске - читают посты).
Я думаю, что там кодировало AI (не точно, но просто мое предположение) - и думаю, что вы правильно заметили там -
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
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Aleksandr Slavskii, 2026.02.16 03:07
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Все в порядке.
Всем доброго времени суток! Вопрос по терминалу MT5
В режиме тестирования, при помощи желтого поля и клавиши ENTER с текущей даты на графике я попадаю в историю в 2010.01.04 01:10:01
Но через несколько секунд график без моего участия перемещается в 2026 год
Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы график не перемещался в 2026 год, а оставался в предыдущей дате , в 2010.01.04 01:10:01
Всем спасибо за помощь
Всем доброго времени суток! Вопрос по терминалу MT5
При помощи желтого поля и клавиши ENTER с текущей даты на графике я попадаю в историю в 2010.01.04 01:10:01
Но через несколько секунд график без моего участия перемещается в 2026 год
Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы график не перемещался в 2026 год, а оставался в предыдущей дате , в 2010.01.04 01:10:01
Всем спасибо за помощь
Спасибо. А в каком состоянии должны быть эти кнопки для решения моей проблемы. Я с ними экспериментировал по разному ... но результат, к сожалению, то же....