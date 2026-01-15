Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1386
Улыбнуло) не должно)
Если битва за - торгануть с нормальным спредом, просто вынести его "предел" в input и просто игнорить торговлю если спред выше предела.
Спред могут диллинги растягивать и без ролловера.
У меня спред плавает довольно таки немало, от 10 единиц до 45
нужно ждать чтобы скринить 45
При этом функция считает средним 17, что вполне устраивает.
1 час после ролловера он подымается до 100-140, погоняю код и погляжу, как себя поведёт дальше.
Впрочем, можно прописать так:
Вроде правильно должно работать.
1. Это условие только на время 1 час после ролловера, когда время 22 часа. Но это только при первом запуске, а терминал то работает с советником всегда, значит пустая она единожды.
Возможно её нужно объявить так-же static, на случай смены таймфрейма
2. if(tc>LONG_MAX-1) = обнуляем переменную tc, если вышли за допустимые пределы long. Это вряд-ли произойдёт, так-как терминал иногда перегружается, на тех-же выходных, к примеру.
---
Изменил код, это наверное окончательно:
P.S. Поставил на тест
P.S.S. Подправил код
----
P.S.S.S. Добавил ещё 1 час времени после ролловера, иначе писал очень высокий спред на некоторых дилингах.
Итоговый вариант отработал 20 часов и результат просто прекрасный
Средний дневной спред 10-45 пп, но в основном 10-17, средний посчитан как 19
Всем спасибо за участие, если есть что добавить - пишите!
Возможно её нужно объявить так-же static, на случай смены таймфрейма
Проникся, вроде должно работать, "не должно" беру обратно), теперь действительно нужно просто разобраться с моментами обнуления/присвоения.
ёпрст, опять не полные условия на мой взгляд, "дьявол в мелочах", по простому если текстом
открыл позицию - поставил "флаг запрета" и/или сохранил "время"(без разницы какое лишь бы одно и тоже(источник) для сравнения)
открылся новый бар - снял "флаг запрета" ...
Вопрос: а если позиция была как-то изменена?
Пример как определяю новый бар - doTB делитель в секундах, для H1 - 3600.0
BARii[].time - время баров с M1, а может быть произвольное и с любым разрывом, если больше или равно 1 значит "время" из разных "баров"
А чем эта реализация тормозит? Аналогично моему коду определяет два времени в одном "баре" или в разных. Просто в моем варианте "истина" когда в разных "барах", в Вашем варианте "истина" когда в одном баре, просто обхожу сравнение == с "0" особенно целым, во, и мне наверное можно условие заменить на >0.0 или >0.9, нужно подумать...