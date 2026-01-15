Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1394
есть вот такая возможность получать данные из мт5 например на сайт или в какую-то систему для анализа https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
а есть ли такой же api чтобы получать данные из МТ4 без использования EA?
Мужики у кого есть функция закрытия ордеров заданных валют по общей прибыли.Тобиж открыты Два ордера бай.По EURUSD и допустим USDCHF и чтоб бот закрывал их при достижении заданной прибыли.Если есть у гоко хотелось бы код посмотреть как такое писать.
Лови
Привет! что то я попробовал код - он почему-то не закрывает
я вот так нахимичил - Работает!
По общей прибыли , а не отдельно....
а вон оно как! тогда извиняюсь!
это я так нахимичил
Вот готовый в бой!!!
Зачем "химичить"?
Вставь нужный символ сюда
Open_Pr(Symbol())
и все будет норм
P.S. Саша, ты не учел своп и комиссию
я как то привык к таким настройкам - а насчёт комиссии и свопов это всё ерунда, мне важна прибыль - задал 100 пусть закроет мне 90 и это тоже хорошо - но и бывает 110 закрывает
тут зависит какое движение и как закрывает брокер. но функция срабатывает от заданной(сумы) в настройках.
вот я например в настройках 5 вписал - закрыло 5.20
или вот ещё пример - я задал в настройках что бы по всем парам где стоит Эксперт(у них у всех одинаковые настройки) по общей прибыли в 70 000 закрыл всё - получилось 15 потерял
Что то я подозреваю - что не все понимают о чём речь. - по общей прибыли это одно - а есть ещё по профиту на каждой паре свой. По этому нужно эксперт устанавливать на каждую пару.
вот так !!!
В чём ещё фишка - когда по общей прибыли сработает функция она за одно сменит по всем открытым графикам шаблон.
шаблон можно создать свой дать ему имя, - сохранив на нём Эксперта с новой сумой или что желаете