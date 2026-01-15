Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1394

Новый комментарий
 
уважаемые сторожили, кто в курсе.
есть вот такая возможность получать данные из мт5 например на сайт или в какую-то систему для анализа https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
а есть ли такой же api чтобы получать данные из МТ4 без использования EA?
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
  • www.mql5.com
MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Мужики у кого есть функция закрытия ордеров заданных валют по общей прибыли.Тобиж открыты Два ордера бай.По EURUSD и допустим USDCHF и чтоб бот закрывал их при достижении заданной прибыли.Если есть у гоко хотелось бы код посмотреть как такое писать.
 
Tenimagalon:
Мужики у кого есть функция закрытия ордеров заданных валют по общей прибыли.Тобиж открыты Два ордера бай.По EURUSD и допустим USDCHF и чтоб бот закрывал их при достижении заданной прибыли.Если есть у гоко хотелось бы код посмотреть как такое писать.

Лови

double MyProfit=1000; // уровень профита
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                                                                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(Open_Pr()>MyProfit)DelOrders();
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//|  Суммарный профит в валюте депозита открытых позиций                                                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double Open_Pr(string sy="")
  { double p = 0;
   if (sy == "0") sy = Symbol();
   for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
     {
      if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS)==true)
        {
         if(OrderSymbol() == sy || sy == ""){p+=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();}
        }
     }
   return(p);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Функция удаления и закрытия ордеров                                                                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
void DelOrders()
  {
   while(true)
     {
      bool find_order=false;
      //----
      for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
      if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS)==true)
      if(OrderSymbol()==_Symbol)
        {
         find_order=true;
         //----
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            RefreshRates(); int slip=(int)(((Ask-Bid)/Point)*2);
            if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slip,clrBlue)==false){}
           }
         //----
         if(OrderType()==OP_SELL)
           {
            RefreshRates(); int slip=(int)(((Ask-Bid)/Point)*2);
            if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,slip,clrRed)==false){}
           }
         //----
         if(OrderType()==OP_BUYSTOP || OrderType()==OP_BUYLIMIT)
         if(OrderDelete(OrderTicket(),clrRed)==false){}
         //----
         if(OrderType()==OP_SELLSTOP || OrderType()==OP_SELLLIMIT)
         if(OrderDelete(OrderTicket(),clrBlue)==false){}
         Alert("Все ордера закрыты!");
        } 
      if(find_order==false) Alert("Нет ордеров!");break;
     } 
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
[Удален]  
MakarFX:

Лови

Привет! что то я попробовал код - он почему-то не закрывает 

Снимок 5674

 
SanAlex:

Привет! что то я попробовал код - он почему-то не закрывает 


По общей прибыли , а не отдельно....
[Удален]  
SanAlex:

Привет! что то я попробовал код - он почему-то не закрывает 


я вот так нахимичил - Работает! 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             MakarFX_MyProfit.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
input string   t2="------------ Exchange TP SL --------"; //
input double   InpTProfit       = 10;            // Exchange TP уровень профита
input double   InpStopLoss      = 1000000;       // Exchange SL
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   ProfitOnTick();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Суммарный профит в валюте депозита открытых позиций              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ProfitOnTick(void)
  {
   bool res=false;
   double PROFIT_BUY=0.00;
   double PROFIT_SELL=0.00;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of open positions
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol())
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY)
           {
            PROFIT_BUY=PROFIT_BUY+NormalizeDouble(OrderProfit(),2);
           }
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL)
           {
            PROFIT_SELL=PROFIT_SELL+NormalizeDouble(OrderProfit(),2);
           }
        }
     }
   int Close_ticketb=0;
   int totalb=OrdersTotal();
   int b = 0;
   for(b = totalb; b >=0; b--)
     {
      if(OrderSelect(b,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol())
        {
         //OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY)
           {
            if(PROFIT_BUY<-InpStopLoss || PROFIT_BUY>=InpTProfit)
              {
               Close_ticketb = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),5);
               PlaySound("ok.wav");
              }
           }
        }
      res=true;
     }
   int Close_tickets=0;
   int totals=OrdersTotal();
   int s = 0;
   for(s = totals; s >=0; s--)
     {
      if(OrderSelect(s,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol())
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL)
           {
            if(PROFIT_SELL<-InpStopLoss || PROFIT_SELL>=InpTProfit)
              {
               Close_tickets = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),5);
               PlaySound("ok.wav");
              }
           }
        }
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
По общей прибыли , а не отдельно....

а вон оно как! тогда извиняюсь! 

это я так нахимичил 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check  closing                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ProfitTarget(void)
  {
   bool res=false;
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)>=TargetProfit)
     {
      CloseAllOrders();
      Sleep(SLEEPTIME*1000);
      CloseAllOrders();
      ExpertRemove();
      DeleteChart();
      PlaySound("expert.wav");
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
[Удален]  
SanAlex:

а вон оно как! тогда извиняюсь! 

это я так нахимичил 

Вот готовый в бой!!!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             MakarFX_MyProfit.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#include <stdlib.mqh>
//--- Inputs
input string   t="------------- Balans Parameters -----"; //
input string   Template         = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input double   TargetProfit     = 1000000;       // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input string   t2="------------ Exchange TP SL --------"; //
input double   InpTProfit       = 10;            // Exchange TP уровень профита
input double   InpStopLoss      = 1000000;       // Exchange SL
//---
uint   SLEEPTIME        = 1;
bool   CloseOpenOrders  = true;
double Price[2];
ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame; // Change TimeFrame - Current = dont changed
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   ProfitOnTick();
   ProfitTarget();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Суммарный профит в валюте депозита открытых позиций              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ProfitOnTick(void)
  {
   bool res=false;
   double PROFIT_BUY=0.00;
   double PROFIT_SELL=0.00;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of open positions
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol())
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY)
           {
            PROFIT_BUY=PROFIT_BUY+NormalizeDouble(OrderProfit(),2);
           }
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL)
           {
            PROFIT_SELL=PROFIT_SELL+NormalizeDouble(OrderProfit(),2);
           }
        }
     }
   int Close_ticketb=0;
   int totalb=OrdersTotal();
   int b = 0;
   for(b = totalb; b >=0; b--)
     {
      if(OrderSelect(b,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol())
        {
         //OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY)
           {
            if(PROFIT_BUY<-InpStopLoss || PROFIT_BUY>=InpTProfit)
              {
               Close_ticketb = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),5);
               PlaySound("ok.wav");
              }
           }
        }
      res=true;
     }
   int Close_tickets=0;
   int totals=OrdersTotal();
   int s = 0;
   for(s = totals; s >=0; s--)
     {
      if(OrderSelect(s,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol())
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL)
           {
            if(PROFIT_SELL<-InpStopLoss || PROFIT_SELL>=InpTProfit)
              {
               Close_tickets = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),5);
               PlaySound("ok.wav");
              }
           }
        }
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check  closing                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ProfitTarget(void)
  {
   bool res=false;
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)>=TargetProfit)
     {
      CloseAllOrders();
      Sleep(SLEEPTIME*1000);
      CloseAllOrders();
      ExpertRemove();
      DeleteChart();
      PlaySound("expert.wav");
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAllOrders(void)
  {
   int iOrders=OrdersTotal()-1, i;
   if(CloseOpenOrders)
     {
      for(i=iOrders; i>=0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && (OrderType()<=OP_SELL) && GetMarketInfo() &&
            !OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Price[1-OrderType()],0))
            Print(OrderError());
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
           {
            if(OrderDelete(OrderTicket()))
               Print(OrderError());
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function..: OrderError                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderError(void)
  {
   int iError=GetLastError();
   return(StringConcatenate("Order:",OrderTicket()," GetLastError()=",iError," ",ErrorDescription(iError)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function..: GetMarketInfo                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetMarketInfo(void)
  {
   RefreshRates();
   Price[0]=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK);
   Price[1]=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID);
   double dPoint=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT);
   if(dPoint==0)
      return(false);
   return(Price[0]>0.0 && Price[1]>0.0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| start function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeleteChart(void)
  {
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   bool errTemplate;
   while(i<limit)
     {
      currChart=ChartNext(prevChart);
      if(TimeFrame!=PERIOD_CURRENT)
        {
         ChartSetSymbolPeriod(prevChart,ChartSymbol(prevChart),TimeFrame);
        }
      errTemplate=ChartApplyTemplate(prevChart,Template+".tpl");
      if(!errTemplate)
        {
         Print("Error ",ChartSymbol(prevChart),"-> ",GetLastError());
        }
      if(currChart<0)
         break;
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;
      i++;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

 
SanAlex:

Вот готовый в бой!!!

Зачем "химичить"?

Вставь нужный символ сюда 

Open_Pr(Symbol())

и все будет норм

P.S. Саша, ты не учел своп и комиссию

[Удален]  

MakarFX:

Зачем "химичить"?

Вставь нужный символ сюда

и все будет норм

P.S. Саша, ты не учел своп и комиссию

я как то привык к таким настройкам - а насчёт комиссии и свопов это всё ерунда, мне важна прибыль - задал 100 пусть закроет мне 90 и это тоже хорошо - но и бывает 110 закрывает 

тут зависит какое движение и как закрывает брокер. но функция срабатывает от заданной(сумы) в настройках. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот я например в настройках 5 вписал - закрыло 5.20

Снимок 567469

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

или вот ещё пример - я задал в настройках что бы по всем парам где стоит Эксперт(у них у всех одинаковые настройки) по общей прибыли в 70 000 закрыл всё - получилось 15 потерял

Снимок 777469

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Что то я подозреваю - что не все понимают о чём речь. - по общей прибыли это одно - а есть ещё по профиту на каждой паре свой. По этому нужно эксперт устанавливать на каждую пару.

вот так !!!

Снимок 777469 экс 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

В чём ещё фишка - когда по общей прибыли сработает функция она за одно сменит по всем открытым графикам шаблон.

шаблон можно создать свой дать ему имя, - сохранив на нём Эксперта с новой сумой или что желаете

1...138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401...2693
Новый комментарий