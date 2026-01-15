Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1390

А вы хотели поменять размер окна не меняя размеры содержимого??? И не только размеры, но и координаты надо пересчитывать в зависимости от размера окна. И даже размер шрифта надписей элементов…

Посмотрите код прежде чем писать. В данном случае не надо ничего пересчитывать кроме высоты листа
 
А вы хотели поменять размер окна не меняя размеры содержимого??? И не только размеры, но и координаты надо пересчитывать в зависимости от размера окна. И даже размер шрифта надписей элементов…

Алексей, сейчас код полурабочий, отображает нормально при первом запуске, но после срабатывания и изменения высоты - ломается отображение и отображаются не все элементы

Посмотрите, пожалуйста!

 
Посмотрите код прежде чем писать. В данном случае не надо ничего пересчитывать кроме высоты листа

Я уже вышел из того возраста когда изучают чужой код и от нечего делать решают чужую проблему.

Алексей, сейчас код полурабочий, отображает нормально при первом запуске, но после срабатывания и изменения высоты - ломается отображение и отображаются не все элементы

Посмотрите, пожалуйста!

Извини Виталий, не буду смотреть. Я ответил только на то, что прочёл…


ps; Я только глянул начало кода и этим всё сказано. Я стараюсь не пользоваться СБ, за исключением класса CTrade, а тут сплошь обращение к СБ.

 
Я уже вышел из того возраста когда изучают чужой код и от нечего делать решают чужую проблему.

Извини Виталий, не буду смотреть. Я ответил только на то, что прочёл…


ps; Я только глянул начало кода и этим всё сказано. Я стараюсь не пользоваться СБ, за исключением класса CTrade, а тут сплошь обращение к СБ.

А Я люблю СБ, они есть в каждом языке программирования - облегчают написание кода. Проблемы с СБ-mql - Я их не знаю, но постепенно изучаю.

Если обобщить, то все проходят мимо именно по причине того, что код большой и сложная задача.

 
А Я люблю СБ, они есть в каждом языке программирования - облегчают написание кода. Проблемы с СБ-mql - Я их не знаю, но постепенно изучаю.

Если обобщить, то все проходят мимо именно по причине того, что код большой и сложная задача.

Не знаю… Когда пишешь сам, то знаешь что в каком месте программы выполняется. А чужой код это потёмки. Вот именно это и случилось с тобой.

 
ps; Я только глянул начало кода и этим всё сказано. Я стараюсь не пользоваться СБ, за исключением класса CTrade, а тут сплошь обращение к СБ.

Доброго, скажите пожалуйста(можно в личку)  причину "... стараюсь не пользоваться СБ", выходит есть тот же опыт.

 
Почему OnTrade "присылает" много ложных событий? Вот как я открытл 1 (один) тестовый ордер
void OnTrade()
  {
   Print(__FUNCTION__," test");
  }



Почему так? Или что я не знаю о OnTrade?
 
Доброго, скажите пожалуйста(можно в личку)  причину "... стараюсь не пользоваться СБ", выходит есть тот же опыт.

Никаких секретов. Вот зачем мне использовать первое попавшееся в СБ?

если мне проще использовать

long  PositionGetInteger(POSITION_TIME);

Ведь позицию по любому надо выбрать. И количество строк никак не уменьшится. Да и понимание кода никак не становится лучше или хуже.

А вот объекты……… для моих 67 лет понять в полной мере сложновато.

 
Почему OnTrade "присылает" много ложных событий? Вот как я открытл 1 (один) тестовый ордер



Почему так? Или что я не знаю о OnTrade?

Читайте пожалуйста документацию


Функция вызывается при наступлении события Trade, которое возникает при изменении списка выставленных ордеров и открытых позиций, истории ордеров и истории сделок. При любом торговом действии (выставлении отложенного ордера, открытии/закрытии позиции, установке стопов, срабатывании отложенных ордеров и т.п.) соответствующим образом изменяется история ордеров и сделок и/или список позиций и текущих ордеров.

  
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
   
   if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
     {
      Print("REAL");
     }
     else Print("TESTER");

}

Подскажите, почему этот код в тестере работает только на реальных данных? Дебаг и профайлер, на истории не работает. То есть, когда я ставлю исторические данные, можно сколько угодно кликать по графику, "

TESTER

" не появится в логах.

