Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1390
А вы хотели поменять размер окна не меняя размеры содержимого??? И не только размеры, но и координаты надо пересчитывать в зависимости от размера окна. И даже размер шрифта надписей элементов…
Алексей, сейчас код полурабочий, отображает нормально при первом запуске, но после срабатывания и изменения высоты - ломается отображение и отображаются не все элементы
Посмотрите, пожалуйста!
Посмотрите код прежде чем писать. В данном случае не надо ничего пересчитывать кроме высоты листа
Я уже вышел из того возраста когда изучают чужой код и от нечего делать решают чужую проблему.
Извини Виталий, не буду смотреть. Я ответил только на то, что прочёл…
ps; Я только глянул начало кода и этим всё сказано. Я стараюсь не пользоваться СБ, за исключением класса CTrade, а тут сплошь обращение к СБ.
А Я люблю СБ, они есть в каждом языке программирования - облегчают написание кода. Проблемы с СБ-mql - Я их не знаю, но постепенно изучаю.
Если обобщить, то все проходят мимо именно по причине того, что код большой и сложная задача.
Не знаю… Когда пишешь сам, то знаешь что в каком месте программы выполняется. А чужой код это потёмки. Вот именно это и случилось с тобой.
ps; Я только глянул начало кода и этим всё сказано. Я стараюсь не пользоваться СБ, за исключением класса CTrade, а тут сплошь обращение к СБ.
Доброго, скажите пожалуйста(можно в личку) причину "... стараюсь не пользоваться СБ", выходит есть тот же опыт.
Почему так? Или что я не знаю о OnTrade?
Никаких секретов. Вот зачем мне использовать первое попавшееся в СБ?
если мне проще использовать
Ведь позицию по любому надо выбрать. И количество строк никак не уменьшится. Да и понимание кода никак не становится лучше или хуже.
А вот объекты……… для моих 67 лет понять в полной мере сложновато.
Почему OnTrade "присылает" много ложных событий? Вот как я открытл 1 (один) тестовый ордер
Читайте пожалуйста документацию
Функция вызывается при наступлении события Trade, которое возникает при изменении списка выставленных ордеров и открытых позиций, истории ордеров и истории сделок. При любом торговом действии (выставлении отложенного ордера, открытии/закрытии позиции, установке стопов, срабатывании отложенных ордеров и т.п.) соответствующим образом изменяется история ордеров и сделок и/или список позиций и текущих ордеров.
Подскажите, почему этот код в тестере работает только на реальных данных? Дебаг и профайлер, на истории не работает. То есть, когда я ставлю исторические данные, можно сколько угодно кликать по графику, "
TESTER
" не появится в логах.