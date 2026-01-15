Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1388
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуйте.
Пробую. Первое впечатление что 3 или 4 инструмента подгружает, а нужно 10
Тогда не знаю - очень давно четвёрку не открывал
Открыл мт4 чтобы по-быстрому проверить алгоритм.
Очень странно, что в тестере работает правильно, а после установки на реал - реверс сделок. Код простейший, всего 2 индикаторных буфера
Большое спасибо за помощь. Переделал это участок кода- и с включенным ценовым фильтром отложки стали устанавливаются без ошибок. Пропускаются только те сигналы когда отложка ещё висела. Как и было задумано. Ещё раз большое спасибо))) У меня только вопрос- бывают места когда сигнал был, а отложка не выставилась, и при этом никаких ошибок нет. Значит в этом месте просто не было подходящих условий и это нормально- можно жить спокойно?))) и висящих отложак в этом месте тоже не было...
Тогда не знаю - очень давно четвёрку не открывал
Ошибся, данные с других инструментов тестер берет текущие. Как раз отсюда (с других инструментов) можно посчитать разницу от текущего времени. Если близко от текущего, и истории подгружены можно сделать сдвиг до времени тестера. Костыль еще тот.)
Вопрос: создаётся панель с размером 370, как изменить размер на 200 при сжатии графика ?
Вопрос: создаётся панель с размером 370, как изменить размер на 200 при сжатии графика ?
А как определить сжатие графика?
Если сжатие по высоте
если сжатие по ширинепо ширине можно еще CHART_VISIBLE_BARS