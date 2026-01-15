Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1397
группировать пары по баю или по селлу неверно
например на одной паре (при бай) может быть покупка доллара, а на другой паре (при бай) продажа доллара.
Суть его просьбы и была в том. Есть корреляция между евро и чифом, но кто-то будет прибыльнее и когда общий профит + , сделки закрываются
Макар братишка ты меня единственный понимаешь :)
так есть ведь в кодебазе много готовых ЕА для портфельной торговли - добавляй любые пары - торгуй как хочешь.хоть десяток инструментов в один портфель.
Макар братишка ты меня единственный понимаешь :) Только не все Макар :)а именно + !!!если допустим сел будут в минусе их трогать нельзя.Короче ты единственный понял о чем чем речь.
Пока тебе писал код сам заинтересовался)
Это торговля кроссом евро/чиф
Приветствую. Подскажите, пожалста:
Можно ли сделать чтоб советник включал на том-же графике где он запущен индикатор, к примеру стандартный ишимоку?
И если возможно, то возможно ли при этом еще и задавать параметры линий?
Возможно ! а параметры Вы можете клонировать Индикатор Дать ему другое имя и задать желаемые настройки.
вот документация https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartindicatoradd
Спасибо. Значит это только в мт5. Если кто знает как из советника добавить индикатор, дайте знать, пожалста