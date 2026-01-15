Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1397

группировать пары по баю или по селлу неверно

например на одной паре (при бай) может быть покупка доллара, а на другой паре (при бай) продажа доллара.

Суть его просьбы и была в том. Есть корреляция между евро и чифом, но кто-то будет прибыльнее и когда общий профит + , сделки закрываются
 
Макар братишка ты меня единственный понимаешь :) Только не все Макар :)а именно + !!!если допустим сел будут в минусе их трогать нельзя.Короче ты единственный понял о чем чем речь.
 
Макар братишка ты меня единственный понимаешь :) 

так есть ведь в кодебазе много готовых ЕА для портфельной торговли - добавляй любые пары - торгуй как хочешь.

хоть десяток инструментов в один портфель.
 
Да зачем хочеться под себя написать.А тут встрял в эту функцию и Нихера не могу ее написать.
 
Пока тебе писал код сам заинтересовался)

 
Это торговля кроссом  евро/чиф

 

Приветствую. Подскажите, пожалста:

Можно ли сделать чтоб советник включал на том-же графике где он запущен индикатор, к примеру стандартный ишимоку? 

И если возможно, то возможно ли при этом еще и задавать параметры линий?

Возможно ! а параметры Вы можете клонировать Индикатор Дать ему другое имя и задать желаемые настройки.

ADD INDI 

вот документация https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartindicatoradd

 
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти советник или код, по очень простой и популярной системе. Условия заключения сделок такие если Новый бар открывается выше скользящей средней закрываем Sell и открываем Buy, Если новый бар открывается ниже скользящей средней закрываем Buy и открываем Sell. Расчет лота производим по формуле в случаи убытка лот увеличиваем на Х в случаи профита возвращаемся к первоначальному лоту! Сразу скажу знаю что есть стандартный советник в МТ, пытался переделать в итоге на открытии нулевого бара выполняет только одну операцию либо открывает сделку либо закрывает и потом не смог разобраться как производиться расчет лота. 
 
SanAlex:

Возможно ! а параметры Вы можете клонировать Индикатор Дать ему другое имя и задать желаемые настройки.

 

вот документация https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartindicatoradd

Спасибо. Значит это только в мт5. Если кто знает как из советника добавить индикатор, дайте знать, пожалста

