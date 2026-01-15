Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1395
SanAlex:
Что то я подозреваю - что не все понимают о чём речь. - по общей прибыли это одно - а есть ещё по профиту на каждой паре свой.
По этому нужно эксперт устанавливать на каждую пару.
Не обязательно загружать все графики, ставишь на один график и в коде прописываешь
а в функции удаления и закрытия ордеров добавить
А сигналы на открытия ?
Ты о чем?
эти функции вспомогательные - а что бы полноценно работал эксперт, нужно что бы он ещё открывал
Изначально вопрос был - "у кого есть функция закрытия ордеров заданных валют по общей прибыли."
О создании полноценного эксперта речи не было)))
ну не работает у тебя эта функция ! может она работает по общей прибыли ? - тогда мы о разных функциях говорим
Интересно как у него прибыль появится - открыв туда и сюда на 2 парах
я просто видел его код - он так у него и открывает.
ну не чё! я подогнал ещё одну функцию - Извиняйте!!!
Все норм))) Здесь форум для всех.