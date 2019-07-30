Нужна помощь по тиковым котировкам

Народ здравствуйте!

Есть-ли у кого-то "писарь котировок" которые приходят от брокера ?? (каждый тик)

... смотрел в терминале "Архив котировок" - там только ТО, что можно увидеть в "окне данных" - значения цен открытия/закрытия/мин/макс/объём

 ... это не то, что нужно (!)

Нужны ВСЕ ТИКОВЫЕ КОТИРОВКИ по каждому бару (хотя-бу данные в текстовом виде,  и хотябы за 5 минут с любого периода и любого символа)

Подскажите пожалуйста - где такое посмотреть ??!!
... или мож ктото записывал их "для себя" ?! - поделитесь пожалуйста хотя-бы записями о 20-30 тиков (1-2 бара = бычь-медв) (за ЛЮБОЙ период) :) 
(нужно для мелкого анализа)

Благодарю )


Igor Makanu:

в МТ5 используйте функцию CopyTicks() чтобы получить тики от своего брокера

https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks

По картинке видно что это МТ4. А в mql4 CopyTick нету.

 
Igor Makanu:

я по моему указал платформу? у Вас не все буквы монитор отображает? вот приатачил в виде картинки мое сообщение, может так будет проще?


я дал ТС решение его вопроса, сможет ли он его применить, это другой вопрос

Игорь, не странно-ли то, что человеку надо карандаш, а ему предлагают малярную кисть?

 
Alexey Viktorov:

Игорь, не странно-ли то, что человеку надо карандаш, а ему предлагают малярную кисть?

убрал свои сообщения, занимайтесь, но только не тем чем обычно: "уффф!! ой!!! ай!!! а это кто так пишет!!!" - это технический форум, а не паблик инстаграмм, ВК и пр. , считаете, что ответ участника обсуждения не корректный или Вы можете предложить лучшее решение, сначала предложите решение, затем обсуждайте

 
Тики есть в MT5. Для этого нужно скачать MT5 и экспортировать их в csv в пару кликов.

 

Евгений, Благодарю,

но мт-5 увы нету :(

скрин "архива котировок" - с МТ-4 .........

но принцип понятен, спасибо

 
В профиле у Герасько есть ссылка на сайт. Там он собирает тики по многим валютам, уже за несколько лет есть, также вроде и тиковые индикаторы есть. В общем, смотрите, может это то, что Вам нужно.
 
Vitaliy Kostrubko:

Евгений, Благодарю,

но мт-5 увы нету :(

скрин "архива котировок" - с МТ-4 .........

но принцип понятен, спасибо

Не понимаю. Вроде бы, просто. Выбираем ДЦ, у которого есть MT5. Открываем в этом ДЦ демосчет. Развертываем терминал MT5, логинимся на счете, жмем "Ctrl-U", выбираем инструмент, период, жмем "Запрос", ждем, жмем "Экспортировать тики" - и вот они, тики, уже на диске...
