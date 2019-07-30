Нужна помощь по тиковым котировкам
в МТ5 используйте функцию CopyTicks() чтобы получить тики от своего брокера
По картинке видно что это МТ4. А в mql4 CopyTick нету.
я по моему указал платформу? у Вас не все буквы монитор отображает? вот приатачил в виде картинки мое сообщение, может так будет проще?
я дал ТС решение его вопроса, сможет ли он его применить, это другой вопрос
Игорь, не странно-ли то, что человеку надо карандаш, а ему предлагают малярную кисть?
Игорь, не странно-ли то, что человеку надо карандаш, а ему предлагают малярную кисть?
убрал свои сообщения, занимайтесь, но только не тем чем обычно: "уффф!! ой!!! ай!!! а это кто так пишет!!!" - это технический форум, а не паблик инстаграмм, ВК и пр. , считаете, что ответ участника обсуждения не корректный или Вы можете предложить лучшее решение, сначала предложите решение, затем обсуждайте
Народ здравствуйте!
Есть-ли у кого-то "писарь котировок" которые приходят от брокера ?? (каждый тик)
... смотрел в терминале "Архив котировок" - там только ТО, что можно увидеть в "окне данных" - значения цен открытия/закрытия/мин/макс/объём
... это не то, что нужно (!)
Нужны ВСЕ ТИКОВЫЕ КОТИРОВКИ по каждому бару (хотя-бу данные в текстовом виде, и хотябы за 5 минут с любого периода и любого символа)
Подскажите пожалуйста - где такое посмотреть ??!!
... или мож ктото записывал их "для себя" ?! - поделитесь пожалуйста хотя-бы записями о 20-30 тиков (1-2 бара = бычь-медв) (за ЛЮБОЙ период) :)
(нужно для мелкого анализа)
Благодарю )
Тики есть в MT5. Для этого нужно скачать MT5 и экспортировать их в csv в пару кликов.
Евгений, Благодарю,
но мт-5 увы нету :(
скрин "архива котировок" - с МТ-4 .........
но принцип понятен, спасибо
Евгений, Благодарю,
но мт-5 увы нету :(
скрин "архива котировок" - с МТ-4 .........
но принцип понятен, спасибо
