Тестер, старые данные
Добрый день.
Имеется странная проблема в МТ5.
Есть эксперт, который открывает сделки по сигналам одного индикатора. Запускаю прогон эксперта - получаю какие-то результаты. Чуть-чуть меняю логику индикатора, запускаю тот же прогон эксперта (параметры никак не меняются) - как и положено, меняются результаты. Возвращаю индикатор в исходное состояние, запускаю тот же прогон эксперта (параметры опять же никак не меняются) - казалось бы, должны вернуться первоначальные результаты... ан нет - результаты те же, что во второй раз. Ничего не трогаю, через минут 20 делаю еще один прогон, ничего не меняя - результаты прогона возвращаются к начальным.
Отсюда 2 вопроса:
1) Откуда МТ5-тестер берет данные по индикаторам? Есть какой-то кэш, откуда забираются данные? После прогона появляется файл в папке "Tester\cache\", но ее очистка не помогает.
2) Как запускать эксперта, чтобы гарантированно брались последние данные индикатора?
Не факт, но возможно, если вы вызываете индикатор через iCustom, а в OnDeinit советника не удаляете хэндл индикатора
if(handle != INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(handle);
То возможно, возможны какие нибудь траблы.
Не факт, но возможно, если вы вызываете индикатор через iCustom, а в OnDeinit советника не удаляете хэндл индикатора
То возможно, возможны какие нибудь траблы.
Хэндлы индикаторов в OnDeinit удаляю всегда. Для меня это обычная практика. Дело точно не в этом.
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Добрый день.
Имеется странная проблема в МТ5.
Есть эксперт, который открывает сделки по сигналам одного индикатора. Запускаю прогон эксперта - получаю какие-то результаты. Чуть-чуть меняю логику индикатора, запускаю тот же прогон эксперта (параметры никак не меняются) - как и положено, меняются результаты. Возвращаю индикатор в исходное состояние, запускаю тот же прогон эксперта (параметры опять же никак не меняются) - казалось бы, должны вернуться первоначальные результаты... ан нет - результаты те же, что во второй раз. Ничего не трогаю, через минут 20 делаю еще один прогон, ничего не меняя - результаты прогона возвращаются к начальным.
Отсюда 2 вопроса:
1) Откуда МТ5-тестер берет данные по индикаторам? Есть какой-то кэш, откуда забираются данные? После прогона появляется файл в папке "Tester\cache\", но ее очистка не помогает.
2) Как запускать эксперта, чтобы гарантированно брались последние данные индикатора?