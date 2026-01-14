Ошибки, баги, вопросы - страница 32
Единственный правильный путь тут очень простой.
Пишется 100% работающий индикатор, причем он делается классически без параметра "Символ", т.е. расчитывается по текущему символу и периоду.
После чего такой БАЗОВЫЙ калькулятор вызывается в эксперте (если предусмотрена механическая работа) или калькуляторе (если необходимо отображать инфу на графике НЕ РАСЧЕТНОГО ИНСТРУМЕНТА).
PS
В противном случае если делать все по уму придется в калькуляторе или отдельной функции делать дополнительный расчет, после чего увязывать результаты с данными по текущему графику...
Предложение заслуживающее внимания,
хотя конечно с точки зрения обычной логики это как левое ухо правой рукой чесать (но это уже не к вам а к разработчикам),
зачем тогда возможность вызвать данные неродного инструмента ?
если всё равно нужно создавать пользовательские индикаторы и вызывать уже их с нужного инструмента, в общем вывод думай башка шапку куплю.
Хотя опять же ну вызову я готовый индикатор на EURе с данными по JPY (истории по йене например не хватает)
а нет там на эту длинну данных и что он мне скажет ??? таже сакмая песня.
Вот работающий вариант:
Могу добавить еще головной боли. Если индикатор висит на каком то одном графике, а показывает с другого, то нужно учитывать:
Баг. Описание. АТС всегда в рынке (переворот удвоенным лотом 0.2)
Режим тестирования все тики. Все нормально.
режим тестирования, по ценам открытия. этот же кусок.
почему то разбивается на 2 сделки. может это просто так отображается, но это не правильно. не должно так быть.
Здравствуйте! У меня возникла серьезная проблемма с работой Терминала МТ5. Дело в том, что когда я запускаю терминал, то в процессе его работы движется только сама линия цены( бид), а сами свечи(бары) не рисуются/не изменяются. Следовательно происходит движение цены без изменения самого графика. У меня вопрос: Как это проблемму устранить? Ведь в МТ4 все работает нормально!!?! При этом я пробывал переустанавливать терминал, но и это не помогло! Причем такая беда с несколькими брокерами...подскажите что делать в этой ситуации?
Кто-нибудь из разработчиков может ответить на вопрос? Или нужно в другую ветку его задавать?
+1 Наблюдал у себя такую же картину, но сейчас вроде все работает правильно, наверное устранили
Да как нистранно, но только что сейчас пошло, не знаю надолголи...
На счет дыр и проблем с историей согласен.
При нормальной работе и синхронизации периодов бары новые (вроде, по логике) должны начинаться одновременно...