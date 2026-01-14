Ошибки, баги, вопросы - страница 78

Новый комментарий
 
Malaxit:

Здравствуйте, ответьте на вопрос:

почему не получается скачать мт5, скачиваю установочный фаил запускаю он скачивает до половины, останавливается, перескакивает на другую точку доступа и т.д. в конце ошибка-

-read failed [12002]

и такая история постоянно сколько бы я не переустанавливал терминал или виндовс но сейчас уже третий день не получается

возможно нету места на жостком диске? или нету администраторских разрешений под windows'ом
[Удален]  
maryan.dirtyn:

подскажите, пожалуйста, почему данная конструкция всегда возращает 0

 и как мне узнать сколько минут сейчяс? например:

Ну где-то примерно вот так... :)

int Minute()
{
MqlDateTime tm;
TimeCurrent(tm);
return(tm.min);
}

или так

int TimeMinute(datetime date)
{
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(date,tm);
return(tm.min);
}

PS

И это самая читающая страна... :(

Я конечно сильно извиняюсь, но вот статью читать не пробовали - Переход с MQL4 на MQL5?

 

Здравствуйте. При использовании быстрой оптимизации генетическим алгоритмом тестер как-то странно вычисляет необходимое число шагов. При выставлении параметров максимальное их число, соответствущее последовательному перебору, вычисляется умножением:

Однако при начале тестирования индикатор выполнения сигнализирует о большем количестве:

 

Поскольку генетический отбор рассматривает подмножество исходного множетсва вариантов, то шагов, казалось бы должно быть по крайней мере не больше.

1) может я не правильно понимаю и один проход с набором параметров это не один шаг  (тогда что?)

2) возможно индикатор по ошибке показывает некое максимальное число шагов до которого сокращаюстся очень большие множества вариантов (по памяти - примерно до такого объема), но тут получается наоброт как бы....

3) генетический алгоритм не прост и содержит повторные вычисления (популяции населяются копиями, перешедшие в дочерние популяции особи пересчитываются, ....) 

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
А вот вроде разобрался - особи, попавшие в новые популяции и новые особи не пересчитываются, а результаты ищутся среди ранее полученных наподобие
2010.08.04 13:43:44 Tester Genetic pass (96, 190) found in cache with result 43395.57
 

У генетического алгоритма есть собственный ожидаемый план начальной подготовки для расчетов. Конечно же, этот план является лишь приблизительной оценкой, а реальные значения получаются по окончании.

В данном случае, когда количество полных переборов заведомо меньше ожидаемого плана, мы будем корректировать ожидаемое количество проходов.

Спасибо за найденную неточность!

 

Еще есть вопрос по библиотеке "ErrorDescription".

В моем build 298 редактор не знает (line 43)

TRADE_RETCODE_REQUEST_CONNECTION

 

Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 обсуждалось что такой ошибки не было в справочнике. Сейчас в справке есть

10031

TRADE_RETCODE_CONNECTION

с тем же номером и она опознается редактором.

Вопрос - что в данный момент возвращает торговый сервер в данной ситуации (и 10031 ли вообще) и будет ли тогда новая версия библиотеки? 

 
k47:

Еще есть вопрос по библиотеке "ErrorDescription".

В моем build 298 редактор не знает (line 43)

Лучше проапгрейдиться до 302 билда и попробовать снова.
 

Что делать пользователю в ситуации, когда после потери связи с сервером прекращается всякая работа эксперта?

Предусматривает ли терминал трансляцию каких-нибудь сигналов в случае  прекращения работы эксперта?

Файлы:
example.txt  93 kb
 

Для чего нужна папка Projects ?

Для чего нужна кнопка Проект в Навигаторе у MetaEditor ?
 
Yedelkin:

Что делать пользователю в ситуации, когда после потери связи с сервером прекращается всякая работа эксперта?

Предусматривает ли терминал трансляцию каких-нибудь сигналов в случае  прекращения работы эксперта?

Пока никакой сигнализации нет, будем думать.
1...717273747576777879808182838485...3695
Новый комментарий