Ошибки, баги, вопросы - страница 78
Здравствуйте, ответьте на вопрос:
почему не получается скачать мт5, скачиваю установочный фаил запускаю он скачивает до половины, останавливается, перескакивает на другую точку доступа и т.д. в конце ошибка-
-read failed [12002]
и такая история постоянно сколько бы я не переустанавливал терминал или виндовс но сейчас уже третий день не получается
подскажите, пожалуйста, почему данная конструкция всегда возращает 0
и как мне узнать сколько минут сейчяс? например:
Ну где-то примерно вот так... :)
или так
PS
И это самая читающая страна... :(
Я конечно сильно извиняюсь, но вот статью читать не пробовали - Переход с MQL4 на MQL5?
Здравствуйте. При использовании быстрой оптимизации генетическим алгоритмом тестер как-то странно вычисляет необходимое число шагов. При выставлении параметров максимальное их число, соответствущее последовательному перебору, вычисляется умножением:
Однако при начале тестирования индикатор выполнения сигнализирует о большем количестве:
Поскольку генетический отбор рассматривает подмножество исходного множетсва вариантов, то шагов, казалось бы должно быть по крайней мере не больше.
1) может я не правильно понимаю и один проход с набором параметров это не один шаг (тогда что?)
2) возможно индикатор по ошибке показывает некое максимальное число шагов до которого сокращаюстся очень большие множества вариантов (по памяти - примерно до такого объема), но тут получается наоброт как бы....
3) генетический алгоритм не прост и содержит повторные вычисления (популяции населяются копиями, перешедшие в дочерние популяции особи пересчитываются, ....)
2010.08.04 13:43:44 Tester Genetic pass (96, 190) found in cache with result 43395.57
У генетического алгоритма есть собственный ожидаемый план начальной подготовки для расчетов. Конечно же, этот план является лишь приблизительной оценкой, а реальные значения получаются по окончании.
В данном случае, когда количество полных переборов заведомо меньше ожидаемого плана, мы будем корректировать ожидаемое количество проходов.
Спасибо за найденную неточность!
Еще есть вопрос по библиотеке "ErrorDescription".
В моем build 298 редактор не знает (line 43)
Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 обсуждалось что такой ошибки не было в справочнике. Сейчас в справке есть
10031
TRADE_RETCODE_CONNECTION
Вопрос - что в данный момент возвращает торговый сервер в данной ситуации (и 10031 ли вообще) и будет ли тогда новая версия библиотеки?
Что делать пользователю в ситуации, когда после потери связи с сервером прекращается всякая работа эксперта?
Предусматривает ли терминал трансляцию каких-нибудь сигналов в случае прекращения работы эксперта?
Для чего нужна папка Projects ?Для чего нужна кнопка Проект в Навигаторе у MetaEditor ?
Что делать пользователю в ситуации, когда после потери связи с сервером прекращается всякая работа эксперта?
Предусматривает ли терминал трансляцию каких-нибудь сигналов в случае прекращения работы эксперта?