Vladimir Simakov #:

Красивой магии тут нельзя, так что, только такие фокусы и остаются)))

PS/ Правда с наследниками A не прокатывает. 

Спасибо, хороший вариант! Правда, трудно при отладке находить место вызова ф-ии в случаях, когда Type несовместим с T, но если MQ когда-нибудь сделают фичу, которую я просил (https://www.mql5.com/ru/forum/428697/page11#comment_41775579) ,то эта проблема решится.

С наследниками A можно делать так:

DerivedFromA a2;
xa.f((A)a2);  //вызывается f(A & p);
  • 2022.09.01
  • www.mql5.com
нагрузка на процессор 2-3 Какой PR у ядра по версии MQ получается. скорость выполнения которых зависит от числа ядер потоков в системе. возможно как то связано с архитектурой процессора. PR сравним с FX-8350 - заданий в клауде не дождаться
 

Данный код компилируется без ошибок (b3420).

Разве в инициализации p не должно быть ошибки или предупреждения компилятора?

class A{};

void OnStart()
  {
  A a;
  A *p=a;  // здесь должно быть предупреждение компилятора???
  }
 

Вопрос разработчикам.

class A{};
class B:public A{};

void f1(A* const &){}
void f2(void* const &){}

void OnStart()
  {
  B b, *pb=&b;
  f1(pb);       //cannot convert type 'B *' to reference of type 'A *'
  f2(pb);       //cannot convert type 'B *' to reference of type 'void *'
  }

Данный код в b3420 выдает ошибки компиляции. В C++ компилируется и выполняется, потому что const &.

Это баг или фича?

 
Добрый день
Столкнулся с проблемой, помогите разрешить пожалуйста

Являюсь продавцом сигнала. Сегодня утром показатель нагрузки на депозит резко вырос с 4% до 95,5%. % не соответствует объёмам, что были открыты в момент появления такого показателя. Просадка в этот момент составляла 0.80%.
Данный показатель заочно испортил статистику и другие показатели. Сервисдеск рассматривает заявки фин. характера, поэтому пишу тут
Есть ли рациональное решение данного инцидента?
 
На форуме пользователи не помогут.
Тут только можно справочно, например - Справка по MetaTrader 5 → Торговые сигналы и копирование сделок → Как выбрать сигнал -

Загрузка депозита — количество средств на счете провайдера, которые используются для открытия позиций. Рассчитывается как Маржа/Средства*100. Характеризует агрессивность торговли. Чем большими объемами торгует провайдер, тем выше потенциальная прибыль и выше риск получить больший убыток.

---------

Еще некоторые объяснения (и формулы) есть в этой части статьи тут: График загрузки , например (отрывок из статьи):

Загрузка депозита (нагрузка на счет) в каждый момент времени показывает, какой процент от средств на счете задействован под открытые позиции. Формула загрузки:

Загрузка = Маржа / Средства * 100%

---------

То есть, система автоматом считает это по формуле (в каждый момент времени).
Понаблюдайте еще в понедельник и во вторник.

А это что?


Статистику испортит другое.
Судя по шипам вниз вашего эквити, у вас банальный мартин.


Вероятность дожить до 20% прибыли без больших просадок меньше 60%, до 100% меньше 8%.
Сочувствую Вам, если это Ваш миллион баксов, тем более сочувствую, если это деньги инвестора.
Останавливайте это безобразие, пока миллион целый.

 
Nikolai Semko #:

А это что?


Статистику испортит другое.
Судя по шипам вниз вашего эквити, у вас банальный мартин.
Вероятность дожить до 20% прибыли без больших просадок меньше 60%, до 100% меньше 8%.
Сочувствую Вам, если это Ваш миллион баксов, тем более сочувствую, если это деньги инвестора.
Останавливайте это безобразие, пока миллион целый.

Спасибо
Но лот правильно рассчитал
Была открыта серия сделок, что дала просадку 0.80%
При нагрузке 95% - я бы словил стоп аут

Торговая система обкатанная 4-мя годами и расчёт лотов не изменился.
Был пересоздан счёт и произведено пополнение на 1М, т.к. данная торговая система произвела на меня хорошее впечатление за 4 года
Файлы:
lulkxi.PNG  40 kb
 
Nykyta Shportiuk #:

Спасибо
Но лот правильно рассчитал
Была открыта серия сделок, что дала просадку 0.80%
При нагрузке 95% - я бы словил стоп аут

максимальная просадка и максимальная нагрузка на депо - это разные вещи. Понятное дело, что вы пытаетесь типа хеджировать разными разнонаправленными инструментами. Это очень опасная практика и очень быстро нарветесь.

 
Nikolai Semko #:

максимальная просадка и максимальная нагрузка на депо - это разные вещи. Понятное дело, что вы пытаетесь типа хеджировать разными разнонаправленными инструментами. Это очень опасная практика и очень быстро нарветесь.

нет, я не торгую в обе стороны, Вы ошиблись)

 
Nykyta Shportiuk #:

нет, я не торгую в обе стороны, Вы ошиблись)

а да, вижу. Ошибся. Простое усреднение. 
Еще хуже.

