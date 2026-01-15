Ошибки, баги, вопросы - страница 3242
Красивой магии тут нельзя, так что, только такие фокусы и остаются)))PS/ Правда с наследниками A не прокатывает.
Спасибо, хороший вариант! Правда, трудно при отладке находить место вызова ф-ии в случаях, когда Type несовместим с T, но если MQ когда-нибудь сделают фичу, которую я просил (https://www.mql5.com/ru/forum/428697/page11#comment_41775579) ,то эта проблема решится.
С наследниками A можно делать так:
DerivedFromA a2; xa.f((A)a2); //вызывается f(A & p);
Данный код компилируется без ошибок (b3420).
Разве в инициализации p не должно быть ошибки или предупреждения компилятора?
Вопрос разработчикам.
Данный код в b3420 выдает ошибки компиляции. В C++ компилируется и выполняется, потому что const &.
Это баг или фича?
Столкнулся с проблемой, помогите разрешить пожалуйста
Являюсь продавцом сигнала. Сегодня утром показатель нагрузки на депозит резко вырос с 4% до 95,5%. % не соответствует объёмам, что были открыты в момент появления такого показателя. Просадка в этот момент составляла 0.80%.
Данный показатель заочно испортил статистику и другие показатели. Сервисдеск рассматривает заявки фин. характера, поэтому пишу тут
Есть ли рациональное решение данного инцидента?
На форуме пользователи не помогут.
Тут только можно справочно, например - Справка по MetaTrader 5 → Торговые сигналы и копирование сделок → Как выбрать сигнал -
---------
Еще некоторые объяснения (и формулы) есть в этой части статьи тут: График загрузки , например (отрывок из статьи):
Загрузка депозита (нагрузка на счет) в каждый момент времени показывает, какой процент от средств на счете задействован под открытые позиции. Формула загрузки:
Загрузка = Маржа / Средства * 100%
---------
То есть, система автоматом считает это по формуле (в каждый момент времени).
Понаблюдайте еще в понедельник и во вторник.
А это что?
Статистику испортит другое.
Судя по шипам вниз вашего эквити, у вас банальный мартин.
Вероятность дожить до 20% прибыли без больших просадок меньше 60%, до 100% меньше 8%.
Сочувствую Вам, если это Ваш миллион баксов, тем более сочувствую, если это деньги инвестора.
Останавливайте это безобразие, пока миллион целый.
СпасибоТорговая система обкатанная 4-мя годами и расчёт лотов не изменился.
Но лот правильно рассчитал
Была открыта серия сделок, что дала просадку 0.80%
При нагрузке 95% - я бы словил стоп аут
Был пересоздан счёт и произведено пополнение на 1М, т.к. данная торговая система произвела на меня хорошее впечатление за 4 года
Спасибо
Но лот правильно рассчитал
Была открыта серия сделок, что дала просадку 0.80%
При нагрузке 95% - я бы словил стоп аут
максимальная просадка и максимальная нагрузка на депо - это разные вещи. Понятное дело, что вы пытаетесь типа хеджировать разными разнонаправленными инструментами. Это очень опасная практика и очень быстро нарветесь.
нет, я не торгую в обе стороны, Вы ошиблись)
а да, вижу. Ошибся. Простое усреднение.
Еще хуже.