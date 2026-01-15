Ошибки, баги, вопросы - страница 3243
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А это что?
Статистику испортит другое.
Судя по шипам вниз вашего эквити, у вас банальный мартин.
Вероятность дожить до 20% прибыли без больших просадок меньше 60%, до 100% меньше 8%.
Сочувствую Вам, если это Ваш миллион баксов, тем более сочувствую, если это деньги инвестора.
Останавливайте это безобразие, пока миллион целый.
Я проделал эксперимент и открыл демо счёт на $50 000 теми же лотами. (там плечо 1:1000), но тем не менее нагрузка всего 60% и это для 50тысяч, а не миллиона
СпасибоТорговая система обкатанная 4-мя годами и расчёт лотов не изменился.
Но лот правильно рассчитал
Была открыта серия сделок, что дала просадку 0.80%
При нагрузке 95% - я бы словил стоп аут
Был пересоздан счёт и произведено пополнение на 1М, т.к. данная торговая система произвела на меня хорошее впечатление за 4 года
Исходя из вашей статистики:
вы торгуете ~3 лотами, но в этом импульсе было 73.63 лота.
Нормально так - нагрузка на депо за два часа выросла в 20 раз.
Спасайте деньги. Будет поздно.
Я проделал эксперимент и открыл демо счёт на $50 000 теми же лотами. (там плечо 1:1000), но тем не менее нагрузка всего 60% и это для 50тысяч, а не миллиона
Видно, что ваш робот доливается тем же лотом, умноженным на 1.5.
Мартин с геометрической прогрессией - самый опасный. Это самоубийство.
Я еще как-то могу понять новичков, которые балуются таким образом на 100 баксов.
На миллионе тоже можно баловаться, если у вас в кармане еще миллиард.
Исходя из вашей статистики:
вы торгуете ~3 лотами, но в этом импульсе было 73.63 лота.
Нормально так - нагрузка на депо за два часа выросла в 20 раз.
Спасайте деньги. Будет поздно.
Принял
Но не согласен
Посмотрите на мой скриншот пожалуйста
Это было день назад 07.09, открыта та же серия сделок и те же объёмы
Только нагрузка была не более 5%, как такое объяснить?
Принял
Но не согласен
Посмотрите на мой скриншот пожалуйста
Это было день назад 07.09, открыта та же серия сделок и те же объёмы
Только нагрузка была не более 5%, как такое объяснить?
Аминь
Аминь
Вот смотрите
Аминь
Я тестировал данную стратегию на тестовой сумме $50 000. Работал по ней 4 года. И расчёт лотов был 0.01 на каждые 3 тысячи. Иногда серия даже была больше. Но я получал отличный результат, т.к. торгую на сторону крупных участников. Сейчас сумма выросла и расчёт такой же. Но я не пойму почему тогда растёт нагрузка, если её, по факту, нет.
Подскажите пожалуйста, в какой отдел можно написать претензию?
Вот смотрите
это совсем не важно.
Вашен этот рисунок эквити
это совсем не важно.
Вашен этот рисунок эквити
Вот показатель в цифрахТут всего на $16 000 просадка, (до 1% от капитала)
Объясните пожалуйста, почему это критично?
Вот показатель в цифрахТут всего на $16 000 просадка, (до 1% от капитала)
Объясните пожалуйста, почему это критично?
Я конечно не знаю стратегию вашего робота, стоит ли у него ограничение на доливание, если цена будет падать(или расти) долго и стремительно.
73 лота - это 7 300 000 USD. При плече 1:100 - это использование депозита на 7.3%. Если цена будет идти против вас столько же, сколько с начала момента доливания, с той же геометрической прогрессией, то это гарантированный маржин колл и слив депо(7%*20 = 140%).