Nikolai Semko #:

А это что?


Статистику испортит другое.
Судя по шипам вниз вашего эквити, у вас банальный мартин.


Вероятность дожить до 20% прибыли без больших просадок меньше 60%, до 100% меньше 8%.
Сочувствую Вам, если это Ваш миллион баксов, тем более сочувствую, если это деньги инвестора.
Останавливайте это безобразие, пока миллион целый.

Я проделал эксперимент и открыл демо счёт на $50 000 теми же лотами. (там плечо 1:1000), но тем не менее нагрузка всего 60% и это для 50тысяч, а не миллиона

Nykyta Shportiuk #:

Спасибо
Но лот правильно рассчитал
Была открыта серия сделок, что дала просадку 0.80%
При нагрузке 95% - я бы словил стоп аут

Торговая система обкатанная 4-мя годами и расчёт лотов не изменился.
Был пересоздан счёт и произведено пополнение на 1М, т.к. данная торговая система произвела на меня хорошее впечатление за 4 года

Исходя из вашей статистики:

вы торгуете ~3 лотами, но в этом импульсе было 73.63 лота.
Нормально так - нагрузка на депо за два часа выросла в 20 раз. 
Спасайте деньги. Будет поздно.
 

 
Nykyta Shportiuk #:

Я проделал эксперимент и открыл демо счёт на $50 000 теми же лотами. (там плечо 1:1000), но тем не менее нагрузка всего 60% и это для 50тысяч, а не миллиона

Видно, что ваш робот доливается тем же лотом, умноженным на 1.5. 
Мартин с геометрической прогрессией - самый опасный. Это самоубийство. 
Я еще как-то могу понять новичков, которые балуются таким образом на 100 баксов.
На миллионе тоже можно баловаться, если у вас в кармане еще миллиард.

 
Nikolai Semko #:

Исходя из вашей статистики:

вы торгуете ~3 лотами, но в этом импульсе было 73.63 лота.
Нормально так - нагрузка на депо за два часа выросла в 20 раз. 
Спасайте деньги. Будет поздно.
 

Принял
Но не согласен
Посмотрите на мой скриншот пожалуйста
Это было день назад 07.09, открыта та же серия сделок и те же объёмы
Только нагрузка была не более 5%, как такое объяснить?

Nykyta Shportiuk #:

Принял
Но не согласен
Посмотрите на мой скриншот пожалуйста
Это было день назад 07.09, открыта та же серия сделок и те же объёмы
Только нагрузка была не более 5%, как такое объяснить?

Аминь

 
Nikolai Semko #:

Аминь

Вот смотрите

Nikolai Semko #:

Аминь

Я тестировал данную стратегию на тестовой сумме $50 000. Работал по ней 4 года. И расчёт лотов был 0.01 на каждые 3 тысячи. Иногда серия даже была больше. Но я получал отличный результат, т.к. торгую на сторону крупных участников. Сейчас сумма выросла и расчёт такой же. Но я не пойму почему тогда растёт нагрузка, если её, по факту, нет.
Подскажите пожалуйста, в какой отдел можно написать претензию?

 
Nykyta Shportiuk #:

Вот смотрите

это совсем не важно.
Вашен этот рисунок эквити

 
Nikolai Semko #:

это совсем не важно.
Вашен этот рисунок эквити

Вот показатель в цифрах
Объясните пожалуйста, почему это критично?

Тут всего на $16 000  просадка, (до 1% от капитала)
Nykyta Shportiuk #:

Вот показатель в цифрах
Объясните пожалуйста, почему это критично?

Тут всего на $16 000  просадка, (до 1% от капитала)

Я конечно не знаю стратегию вашего робота, стоит ли у него ограничение на доливание, если цена будет падать(или расти) долго и стремительно.
73 лота - это 7 300 000 USD. При плече 1:100 - это использование депозита на 7.3%. Если цена будет идти против вас столько же, сколько с начала момента доливания, с той же геометрической прогрессией, то это гарантированный маржин колл и слив депо(7%*20 = 140%). 

