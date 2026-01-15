Ошибки, баги, вопросы - страница 3236
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если параметры не указаны.
Мы же не о параметрах ведём речь, а о размере максимального копирования.
И там чётко написано, не более 2000.
Вы сами себе противоречите.
Если count ==3000, то вернет 3000.
Это не ошибка
if(j=123)
Компилятор понимает как к j присвоить 123 и если успешно присвоено, продолжить
Аналог
if((j=123)==123)
Согласен. Слово "ошибка" нужно взять в кавычки. Но конечная ситуация (падение терминала) от этого не изменяется, и пусть это не будет ошибкой для компилятора, но где-то,вероятно, нет проверки последствий ошибки.
Вы сами себе противоречите.
Если count ==3000, то вернет 3000.
Да, точно.
Я почему-то для без параметров привёл документацию.
А максимальный возврат с параметром не учёл.
Проблема вопроса вообще не об этом была.
А о тестере, и проброске исторических тиков.
"Старт тест" начало интервала в настройках теста.
Сейчас, чтоб пробросить исторические тики, нужно начальную дату (Старт тест) установить на начало имеющейся истории терминала.
На скрине от балды поставил 1970 год для примера.
И в коде самому обрабатывать момент, с какого времени начинается реальный тест, ввиду проброски данных потиково.
Чтоб потом можно было корректно использовать CopyTicksRange.
Когда ожидалось, что CopyTicksRange не такой глупый, и пробросит сам историю от даты начала тестового интервала.
Например от 2022.08.22 и до начала тиковой истории терминала.
А дальше с приходом OnTick увеличивать окно рейнджа, и перекидывать туда прошедший тик тестера.
Набросал простой советник, который копирует каждый тик последние 150000 тиков.
Там где есть реальные исторические тики - с первого бара копирует все 150000 тиков. Не понимаю суть проблемы.
там, где нет реальных исторических тиков, там тестер начинает их эмулировать с момента старта тестера, что логично.
Это дает возможность определить программно, что реальных исторических данных нет, а осуществляется их эмуляция.
Вообщем, тестер работает с тиками так, как ожидал и так, как должно быть.
Там где есть реальные исторические тики - с первого бара копирует все 150000 тиков. Не понимаю суть проблемы.
там, где нет реальных исторических тиков, там тестер начинает их эмулировать с момента старта тестера, что логично.
Попробовал ваш советник на 2х брокерах - на бирже (на Si) и на MetaquotesDemo (EURUSD). В обоих случаях нет никаких 150000, на первом OnTick 1, и тд.
Вопрос - а где и по каким инструментам есть реальные истор. тики?
Попробовал ваш советник на 2х брокерах - на бирже (на Si) и на MetaquotesDemo (EURUSD). В обоих случаях нет никаких 150000, на первом OnTick 1, и тд.
Вопрос - а где и по каким инструментам есть реальные истор. тики?
не встречал отдельной функции для получения информации о стартовой дате истории тиков. Может ее и не существут.
Но можно попробовать загрузить всю историю тиков и время нулевого тика и будет этой стартовой датой.
Да - грузится не быстро.
Но в тестере как раз и можно понять благодаря этой фичи, есть ли в данный момент времени исторические данные или происходит их эмуляция (если тиков нет до момента старта терминала).
Понятное дело, что у разных брокеров своя история. Реальная история тиков может быть меньше года, если брокер молодой.
Нельзя загрузить то, чего нет, а можно только сэмулировать. Чем тестер и занимается, но с момента тестового стартового интервала.
ЗЫ
И вы не забывайте, что бесплатная реальная тиковая история - это большая плюшка от MQ
Обратил внимение на следующую вещь:
запускаю одиночное тестирование на EURUSD на MQ-Demo с 27.08.2009 по 28.08.2009
В логе следующие строки:
Вот эта строка - EURUSD : real ticks begin from 2022.08.26 00:00:00.
Причем здесь 26.08.2022? Посмотрел историю тиков по символу - тики есть как минимум с 01.08.2022.
Что я упустил?
Нельзя загрузить то, чего нет, а можно только сэмулировать. Чем тестер и занимается.
Короче тест у меня пошел, и что удивительно с той же даты, с тем же CopyTickRange.
CopyTickRange на удивление начал возвращать какое то количество тиков.
Проверил по времени, совпадает с началом истории.
А при первом моём обращении на форум, с той же даты возвращал нарастающие тики.
Как это понимать?
ЭТО БАГ.
Эмуляция на реальных тиках?
Вот это жёсткий поворот!
Что и вводит в заблуждение пользователя.
Какая к чёрту эмуляция! На реальных тиках!
Нет реальных тиков, поднимай предупреждение с остановкой теста!
Это гнев в сторону MQ.
Только же, недавно Ренат писал о юристах, и брокерах если будут вводить в заблуждение по комиссии.
То будет ай-яй-яй как не хорошо судится.
А тут реальные тики эмулировать, а кули можно.
Слов нет.
Нельзя загрузить то, чего нет, а можно только сэмулировать. Чем тестер и занимается, но с момента тестового стартового интервала.
Я всегда считал (и читал в доках), что реальные тики эмулируются только для тех минут, где в истории есть бар, но нет тиков. Вы это имеете ввиду?
Если другое, тогда где про это можно почитать?
Обратил внимение на следующую вещь:
запускаю одиночное тестирование на EURUSD на MQ-Demo с 27.08.2009 по 28.08.2009
В логе следующие строки:
Вот эта строка - EURUSD : real ticks begin from 2022.08.26 00:00:00.
Причем здесь 26.08.2022? Посмотрел историю тиков по символу - тики есть как минимум с 01.08.2022.
Что я упустил?
Вот вот вот, это изменяющийся трудноуловимый баг.