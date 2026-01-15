Ошибки, баги, вопросы - страница 3237
Но можно попробовать загрузить всю историю тиков и время нулевого тика и будет этой стартовой датой.
Кажется, разобрался.
Если я запускаю любой прогон с датой начала периода, например, 01.01.2022, то тиковая история загружается и доступна в тестере при последующих прогонах. (когда запускаю прогон с 01.04.2022, CopyTicks... возвращают тики с 01.01.2022).
Но почему-то, когда я загружаю историю тиков с этой же даты через "Обзор рынка-Символы-Вкладка Тики", в тестере она не доступна : если запустить прогон с 01.03.2022, то в логе "real ticks begin from 01.03.2022" и CopyTicks не видит тики с 01.01. до 01.03.
1.Это баг или фича?
2. Как еще можно загрузить историю тиков, помимо запуска фэйкового прогона в тестере?
Хм, я не знаю, инициирует ли CopyTicks из тестера загрузку тиков с сервера, если их нет на жестком диске.
надо проверять.
Если нет, то это реально проблема для продавцов, т.к. будет сложно объяснить потенциальному покупателю, чтобы он загрузил перед тестом продукта все исторические тики.
Вот моё первое обращение на форум с проблемой.
Начало тестового периода в настройках тестера 2022.08.22
Реальные кастомные тики в истории у меня гарантировано с 2022.08.10
То есть 12 дней реальной кастомной тиковой истории, до начала интервала тестирования.
А лог тестера выдавал
и CopyTicksRange отдавал нарастающие тики, на каждом событии OnTick.
После долгого объяснения тут на форуме о проблеме,
CopyTicksRange удивительным образом начал отдавать все тики истории, с 10 числа.
Это сто процентов БАГ.
То появится, то пропадёт.
Сейчас отдаёт правильно.
А в логе ниже на тот же начальный интервал теста 22 число, отдавал не правильно.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Roman, 2022.08.26 18:27
b3391
Запускаю этот код в тестере, на кастомном символе.
Почему в тестере CopyTicksRange() копирует по одному нарастающему объекту?
А в терминале возвращает все доступные.
проверил. Удалил с компьютера тиковые файлы.
Все норм.
При запуске тестера в режиме реальных тиков происходит вся загрузка тиков.
Как еще можно загрузить историю тиков, помимо запуска фэйкового прогона в тестере?
Делаю только так.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2020.01.25 12:39
Самый удобный способ закачать историю тиков (запускать советник в Терминале).
После этого можно запускать в Терминале скрипты, которые работают с тиками, и не ждать тучу времени без признаков жизни.
то что написано в справке по CopyTicks правильно, в тестере это работает несколько по другому. По крайней мере в нынешнем билде, CopyTicks даже на втором вызове получит только то, что терминал загрузил в процессе инициализации тестера.
Эмуляция на реальных тиках?
Вот это жёсткий поворот!
Что и вводит в заблуждение пользователя.
Какая к чёрту эмуляция! На реальных тиках!
Нет реальных тиков, поднимай предупреждение с остановкой теста!
Это гнев в сторону MQ.
Только же, недавно Ренат писал о юристах, и брокерах если будут вводить в заблуждение по комиссии.
То будет ай-яй-яй как не хорошо судится.
А тут реальные тики эмулировать, а кули можно.
Слов нет.
В общем да, существует некий казус.
Тестирующий уверен, что идут реальные тики, а на самом деле эмуляция.
Логику эмуляции не сложно понять и зная эту логику можно создавать тестерные граали, обманывая доверчивых покупателей.
Да, но вот что получается:
1. Удаляю все тики, заново запускаю терминал.
2. Запускаю прогон вашего советника за период с 2022.06.01 по 2022.08.28.
в логе имею
CopyTicks возвращает при первом запросе -1, при втором 2, далее 3 и тд. НИкаких 150000.
3. Жду несколько минут. Опять запускаю прогон с той же даты. те же результаты.
4. Запускаю прогон с даты 2022.05.15.
CopyTicks опять возвращает 2,3,4 .. тиков.
5. И сразу прогон опять с 2022.06.01. И CopyTicks сразу возвращает 150000!
логи:
Это и есть подтверждение бага, о котором я пытаюсь донести разработчику.
Только вы запускаете на стандартном символе, где присутствует синхронизация с сервером.
Я запускаю на кастомном символе, со своей историей.
А проблема одна и таже.
Функции "Копи тики" могут неожиданно потерять реальную тиковую историю.
И так же неожиданно её найти.
И если история не найдена, "Копи тики" начинают отдавать 1,2,3 и т.д. с даты старта.
А по факту история есть, я это знаю точно, потому что она у меня в кастоме.
Про эмуляцию я вообще молчу, хотя надо трубить, чтоб её отменили для реальных тиков.
Возможно в этой подмене и зарылся ЖУК.
