Ясно, значит конкретных контр-примеров - нет
fxsaber, 2022.09.15 14:46
Когда где-то в коде вижу запись
a.i = 1;
сразу понимаю, что объект не const.
Вот на подобные вырванные из контекста фразы запросто могу создавать контр-примеры, потому что это, действительно, просто. К сожалению, вы не поняли ни слова про самоконтроль, ни про принадлежность кода. Говорим о разном, видимо. Неинтересно. Что касается баг-репортов, лью на эту мельницу без фанатизма. Но это хорошо, что вам все настолько ясно.
Снова про порядок расположения перегрузок в классе. В примере классы X1,X2,X3 отличаются только порядком расположения перегрузок метода f1. Скрипт вызывает данный метод для трех объектов соответствующих классов. Но каждый раз вызываются разные перегрузки.
Для X1 и X2 вызывается перегрузка, определенная после f1(X1<Y> & p) - которая вообще не вызывается.
Для X3 вообще вызывается A::f1(void*), хотя она перекрыта X3::f1(void*) !!!!(b3434)
Вопрос к разработчикам - вы будете это исправлять, или мне просто запостить этот пример в ветку "Особенности MQL"?
Извиняюсь, если уже было, но есть непоследовательность в сообщениях компилятора: в обоих случаях вызывается один и то же метод, но в одном месте есть предупреждение, в другом нет. (b3434)
Есть ветка, где пользователь сообщал об ошибке с хранилищем: Problems with MQL5 Storage
Я там отвечал в ветке (у меня ошибки с хранилищем небыло).
То есть, это было что-то только у него.
Он проблему нашел у себя сам, поменяв пароль - идею взял с этой ветки: Error In MQL5 Storage / Cloud Protector / MT5 Editor Solution
(там всего один пост - краткое перечисление возможных ошибок с хранилищем, и как их исправить).
Спасибо, получилось.
Удалось активировать MQL5 Storage путем изменения пароля на 8ми значный. Затем изменил пароль обратно, все продолжило работать.
Переустановил приложение МТ4, и теперь никак не могу попасть в свой демо счёт. Пишу логин и пароль, а система отвечает: "авторизация не удалась". Что такое происходит, и как исправить?
mktr8591, 2022.09.10 13:52Да, точно. Попробовал так
Вызывается вторая по порядку определения перегрузка.
Это надо исправить.
Изменения в релизе b3440: теперь в обоих случаях вызывается корректная перегрузка (const Z &).
Но осталась одна проблема - вызов метод через разыменованием аргумента-указателя. При явном разыменовании вызывается правильная перегрузка f(const Z &), а при неявном - неправильная f(const Z<U> &):
Получил положительное число, которое меньше DBL_MIN. Видимо, в справке ошибка.
Константа
Описание
Значение
DBL_MIN
Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом double
2.2250738585072014e-308
DBL_MIN_10_EXP
Минимальное десятичное значение степени экспоненты
(-307)
Не думал, что еще возникнет вопрос на тему double.
Да, ошибка. минимальное число 2 −1074≈ 4.9406564584124654 × 10 −324
А DBL_MIN - минимальное нормализованное
я чтото сделал и теперь при тестировании лог выводится не в журнал а локал агент лог . как вернуть в журнал
?