Ошибки, баги, вопросы - страница 3484
Как было, так и осталось...
было два столбца? у меня был один, стало два. разрешение экрана не менялось.
Ошибка при выполнении:
Результат: 0
Ожидалось: 1
Я за то, чтобы довести эту конструкцию до рабочего состояния с ожидаемым результатом
Результат правильный, ожидания ошибочны
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes#initialization_list
Есть несколько требований:
в списке инициализации нельзя инициализировать члены родителей;
Разберитесь в том примере и кроме того:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2024.02.02 09:05
Как видите ошибок при компиляции нет - значит все нормально
Нелишним будет провести аттестацию Исполнителей сервиса Фриланс - они в элементарных 3х строках не могут разобраться:
Да, так и было
мистика))) лан, будем привыкать) не критично)
Вы слишком мало вкладок открыли, откройте еще 100500 тогда будет не три столбца а 4
))) у каждого свой стиль)
Это не от вкладок, скорее всего профиксили разрешение.)
A100 #:
Один же хрен, инициализация родителя в списке инициализации. Или как по вашему?
Вместо явной инициализации члена у вас инициализация всего родителя, которая приведет к инициализации его членов. Собственно, значение члена родителя вы печатаете потом в журнал, ожидая, что он будет инициализирован вопреки требованиям документации.
Да, ошибки компиляции нет. Вы ошибку добиваетесь?
Нелишним будет провести аттестацию Исполнителей сервиса Фриланс
Вы уже определитесь, забанить меня или аттестацию😄
В любом случае, ваше мнение важно для вас😄
мистика))) лан, будем привыкать) не критично)
Зависит от масштаба страницы в браузере
ничего не менялось, мистика)))