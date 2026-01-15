Ошибки, баги, вопросы - страница 3484

Artyom Trishkin #:

Как было, так и осталось...

было два столбца? у меня был один, стало два. разрешение экрана не менялось.

 
A100 #:
Ошибка при выполнении:

Результат:   0

Ожидалось: 1

A100 #:
Я за то, чтобы довести эту конструкцию до рабочего состояния с ожидаемым результатом

Результат правильный, ожидания ошибочны

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes#initialization_list

Есть несколько требований:

 
Valeriy Yastremskiy #:

было два столбца? у меня был один, стало два. разрешение экрана не менялось.

Да, так и было
 
Vladislav Boyko #:
в списке инициализации нельзя инициализировать члены родителей;

Разберитесь в том примере и кроме того:

Artyom Trishkin #:
Да, так и было

мистика))) лан, будем привыкать) не критично)

 
Valeriy Yastremskiy #:

было два столбца? у меня был один, стало два. разрешение экрана не менялось.

Вы слишком мало вкладок открыли, откройте еще 100500 тогда будет не три столбца а 4

 
Vladimir Pastushak #:

Вы слишком мало вкладок открыли, откройте еще 100500 тогда будет не три столбца а 4

))) у каждого свой стиль) 

Это не от вкладок, скорее всего профиксили разрешение.)

 

A100 #:

struct A { int a; };
struct B : A {
    B() {}
    B( const B& b ) : A(b) {} //нормально
    B( const B& b ) : a(1) {} //Error: 'a' - parent member initialization not allowed
};

Один же хрен, инициализация родителя в списке инициализации. Или как по вашему?

Вместо явной инициализации члена у вас инициализация всего родителя, которая приведет к инициализации его членов. Собственно, значение члена родителя вы печатаете потом в журнал, ожидая, что он будет инициализирован вопреки требованиям документации.

Да, ошибки компиляции нет. Вы ошибку добиваетесь?

A100 #:
Нелишним будет провести аттестацию Исполнителей сервиса Фриланс

Вы уже определитесь, забанить меня или аттестацию😄

В любом случае, ваше мнение важно для вас😄

 
Valeriy Yastremskiy #:

мистика))) лан, будем привыкать) не критично)

Зависит от масштаба страницы в браузере

 
Artyom Trishkin #:

Зависит от масштаба страницы в браузере

ничего не менялось, мистика)))

