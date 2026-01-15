Ошибки, баги, вопросы - страница 3238

mktr8591 #:
печально

Печально, что разработчики знают об этой проблеме, но ничего не делают по её устранению.
Пробрасывать тики не спроста сказал fxsaber.
Этот термин я давно слышал тут, но не понимал его смысл.
Так как не пользовался тестером вообще.
А тут появилось много нового, в плане матриц, векторов и так далее, уже поинтереснее и можно потестить.
Ага, без костылей как всегда не обойтись.
Так вот, проброска тиков в тестере, это своего рода "разогрев" истории, как любят тут выражаться.
Почему этот разогрев должен делать пользователь?
Почему тестер начинает отдавать тики без разогрева истории под капотом? 
Да ещё и эмулировать на реальных тиках (со слов Николая)
Вот, что печально.

Правильно сказал Николай.
Я перефразирую его слова по другому.
Как был тестер для развода лохов, так он таким и остался.
По этой причине я и не пользовался тестером, и скорее всего не буду.
Столько лет прошло, а политика всё таже.
 
fxsaber же дал прогу для подкачки истории, пользуйтесь.

 
А в чем проблема ?  Нет никакой проблемы. Я на основе реальных тиков сделал виртуального тестировщика.

Надо только знать, что получить реальные тики через CopyTicks() возможно только до начальной даты тестирования.

И не понимаю почему в примерах CopyTicks()/Range стоит в OnTick() ???  Надо его вывести оттуда и вставить в OnInit(), a последующие тики после даты начала тестирования можно получить и добавить в массив через OnTick().

Никаких проблем не возникает.

 
Проблема была в том, как сделать тики, которые ДО начальной даты, видимыми в тестере.  Например, есть тики кастомного символа с 01.01.2022, запускаем тест с 01.02.2022, в OnInit делаем CopyTicks, а тики за январь не возвращаются, как бы их нет. Нужны несложные дополнительные манипуляции, чтобы они стали видны.

 
Спасибо. Получается проблема в тиках кастомного символа. Я не использую их. И думаю что и без них можно делать всё что угодно. 
 

При компиляции все group советника/индикатора снова разворачиваются, лишая тем самым программиста MQL5 возможности наслаждаться эстетически и практически умело им же сгруппированными параметрами.

Прошу исправить. 

код для воспроизведения:

input group "Inp1";
input int Input1 = 0;
input group "Inp1";
input int Input2 = 0;
void OnTick() {}

Так выглядят параметры советника в тестере ДО компиляции (следующей):

А так после компиляции:

Т.е., изначальный смысл групп параметров отсутсвует на этапе разработки программы.

Вторая просьба, добавить возможность добавлять комментарий к input параметрам типа group так же, как это сейчас работает и со всеми остальными типами параметров input.

Кстати, из скриншортов видно, что имена групп вполне могут иметь одинаковые имена - не знаю, баг ли это или так задумано.

 

Существенная недоработка MetaEditor

Последовательность действий:

1) Создать в MetaEditor несколько файлов-вкладок


2) Закрыть MetaEditor

3) Через проводник удалить файл file2.mqh

4) Открыть MetaEditor

Результат:


Т.е. исчезает не только несуществующий file2.mqh, но и все располагающиеся за ним файлы

 
fxsaber #:

Делаю только так.


Попробовал, отличный советник! Спасибо!
 
Товарищи подскажите пожалуйста 
На macOS как вытащить файлик эксперта? че т ковыряюсь и никак не получается
через applications захожу а там советники только дефолтные
 
Daniil Titov #:
Товарищи подскажите пожалуйста 
На macOS как вытащить файлик эксперта? че т ковыряюсь и никак не получается
через applications захожу а там советники только дефолтные

