Ошибки, баги, вопросы - страница 3238
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
печально
Печально, что разработчики знают об этой проблеме, но ничего не делают по её устранению.Правильно сказал Николай.
Пробрасывать тики не спроста сказал fxsaber.
Этот термин я давно слышал тут, но не понимал его смысл.
Так как не пользовался тестером вообще.
А тут появилось много нового, в плане матриц, векторов и так далее, уже поинтереснее и можно потестить.
Ага, без костылей как всегда не обойтись.
Так вот, проброска тиков в тестере, это своего рода "разогрев" истории, как любят тут выражаться.
Почему этот разогрев должен делать пользователь?
Почему тестер начинает отдавать тики без разогрева истории под капотом?
Да ещё и эмулировать на реальных тиках (со слов Николая)
Вот, что печально.
Я перефразирую его слова по другому.
Как был тестер для развода лохов, так он таким и остался.
По этой причине я и не пользовался тестером, и скорее всего не буду.
Столько лет прошло, а политика всё таже.
Как был тестер для развода лохов, так он таким и остался.
По этой причине я и не пользовался тестером, и скорее всего не буду.
Столько лет прошло, а политика всё таже.
"Мне в булочной нахамили, поэтому хлеб больше покупать не буду".
fxsaber же дал прогу для подкачки истории, пользуйтесь.
Печально, что разработчики знают об этой проблеме . . . .
А в чем проблема ? Нет никакой проблемы. Я на основе реальных тиков сделал виртуального тестировщика.
Надо только знать, что получить реальные тики через CopyTicks() возможно только до начальной даты тестирования.
И не понимаю почему в примерах CopyTicks()/Range стоит в OnTick() ??? Надо его вывести оттуда и вставить в OnInit(), a последующие тики после даты начала тестирования можно получить и добавить в массив через OnTick().
Никаких проблем не возникает.
А в чем проблема ? Нет никакой проблемы. Я на основе реальных тиков сделал виртуального тестировщика.
Надо только знать, что получить реальные тики через CopyTicks() возможно только до начальной даты тестирования.
И не понимаю почему в примерах CopyTicks()/Range стоит в OnTick() ??? Надо его вывести оттуда и вставить в OnInit(), a последующие тики после даты начала тестирования можно получить и добавить в массив через OnTick().
Никаких проблем не возникает.
Проблема была в том, как сделать тики, которые ДО начальной даты, видимыми в тестере. Например, есть тики кастомного символа с 01.01.2022, запускаем тест с 01.02.2022, в OnInit делаем CopyTicks, а тики за январь не возвращаются, как бы их нет. Нужны несложные дополнительные манипуляции, чтобы они стали видны.
Проблема была в том, как сделать тики, которые ДО начальной даты, видимыми в тестере. Например, есть тики кастомного символа с 01.01.2022, запускаем тест с 01.02.2022, в OnInit делаем CopyTicks, а тики за январь не возвращаются, как бы их нет. Нужны несложные дополнительные манипуляции, чтобы они стали видны.
При компиляции все group советника/индикатора снова разворачиваются, лишая тем самым программиста MQL5 возможности наслаждаться эстетически и практически умело им же сгруппированными параметрами.
Прошу исправить.
код для воспроизведения:
Так выглядят параметры советника в тестере ДО компиляции (следующей):
А так после компиляции:
Т.е., изначальный смысл групп параметров отсутсвует на этапе разработки программы.
Вторая просьба, добавить возможность добавлять комментарий к input параметрам типа group так же, как это сейчас работает и со всеми остальными типами параметров input.
Кстати, из скриншортов видно, что имена групп вполне могут иметь одинаковые имена - не знаю, баг ли это или так задумано.
Существенная недоработка MetaEditor
Последовательность действий:
1) Создать в MetaEditor несколько файлов-вкладок
2) Закрыть MetaEditor
3) Через проводник удалить файл file2.mqh
4) Открыть MetaEditor
Результат:
Т.е. исчезает не только несуществующий file2.mqh, но и все располагающиеся за ним файлы
Делаю только так.
На macOS как вытащить файлик эксперта? че т ковыряюсь и никак не получается
через applications захожу а там советники только дефолтные
Товарищи подскажите пожалуйста
На macOS как вытащить файлик эксперта? че т ковыряюсь и никак не получается
через applications захожу а там советники только дефолтные
самый короткий путь к прекращению страданий - продать мак и купить комп с виндовз. и ещё останется что бы в бордель несколько раз сходить, или в театр.