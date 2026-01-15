Ошибки, баги, вопросы - страница 3239
В общем да, существует некий казус.
Тестирующий уверен, что идут реальные тики, а на самом деле эмуляция.
Логику эмуляции не сложно понять и зная эту логику можно создавать тестерные граали, обманывая доверчивых покупателей.
Ну что вы глупостями занимаетесь?
Используя реальные тики именно они и используются с точностью вплоть до 1 миллисекунды.
речь идет о эмуляции тиков в тестере в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" в том месте, где реальных тиков реально не существует
реальные тики (год 2022):
эмулированные тики (год 1999):
А это не новость.
Лет 5 назад я где то прочитал, что во время тестирования, если отсутствуют реальные тики, то вместо них генерируются моделируемые тики из минутных баров.
Это делается чтобы не прерывать процесс тестирования.
Тестирующий не видит?
Не отрывайтесь от реальности, пожалуйста.
После завершения оптимизации параметров в тестере в режиме MQL_FRAME_MODE и закрытия графиков с результатами/фреймами оптимизации, MQD-файл продолжает использоваться терминалом.
Из-за этого не получается открыть этот MQD-файл с помощью функции FileSelectDialog(). Приходится перезагружать терминал.
Ожидается, что после закрытия графика фреймов этот файл должен освобождаться (?).
Фрейм-советник при этом закрыт?
Если в данном контексте это одно и то же:
Фрейм-советник == График фреймов (на котором открыт советник во время оптимизации)
, то ответ, да, закрыт.
Посмотрел. Действительно, блокируется mqd-файл. Причина, видимо, в том, что по задумке разработчиков фреймы должны оставаться доступны из любой программы штатными средствами.
Однако, похоже, и с этим проблемы. FrameNext не отрабатывает, выдавая неизвестный номер ошибки. Похоже, здесь уже баг.
Возвращаясь к исходному вопросу чтения mqd-файлов, такая штатная возможность чтения из любой программы не должна запрещать самостоятельно читать mqd-файл. По-моему, не продумали просто этот момент.