Ошибки, баги, вопросы - страница 3239

Nikolai Semko #:

В общем да, существует некий казус.
Тестирующий уверен, что идут реальные тики, а на самом деле эмуляция. 

Логику эмуляции не сложно понять и зная эту логику можно создавать тестерные граали, обманывая доверчивых покупателей.

Ну что вы глупостями занимаетесь?

Используя реальные тики именно они и используются с точностью вплоть до 1 миллисекунды.

 
Renat Fatkhullin #:

Ну что вы глупостями занимаетесь?

Используя реальные тики именно они и используются с точностью вплоть до 1 миллисекунды.

речь идет о эмуляции тиков в тестере в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" в том месте, где реальных тиков реально не существует

реальные тики (год 2022):


эмулированные тики (год 1999):



TestTimeTicks.mq5  3 kb
 
Nikolai Semko #:

речь идет о эмуляции тиков в тестере в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" в том месте, где реальных тиков реально не существует

реальные тики (год 2022):


эмулированные тики (год 1999):

А это не новость.

Лет 5 назад я где то прочитал, что во время тестирования, если отсутствуют реальные тики, то вместо них генерируются моделируемые тики из минутных баров.

Это делается чтобы не прерывать процесс тестирования.

 
Nikolai Semko #:

речь идет о эмуляции тиков в тестере в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" в том месте, где реальных тиков реально не существует

реальные тики (год 2022):


эмулированные тики (год 1999):

Тестирующий не видит?

  1. детальнейших логов по закачке тиков с указанием доступных пределов?
    EURUSD: history ticks synchronized from 2011.12.19 to 2020.06.04
EURUSD,Daily: history begins from 1998.01.02 00:00
  2. Текстовой и графической характеристики качества истории в отчете



  3. Сообщения в логе об отстутствии тиков за конкретный день
    EURUSD : 2021.02.25 23:59 - no real ticks within a day


Не отрывайтесь от реальности, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin #:

Тестирующий не видит?

  1. детальнейших логов по закачке тиков с указанием доступных пределов?
  2. Текстовой и графической характеристики качества истории в отчете



  3. Сообщения в логе об отстутствии тиков за конкретный день


Не отрывайтесь от реальности, пожалуйста.

Согласился. Насчет казуса был не прав.
Спсб.
 
Здравствуйте ! Просветите плиз, почему при тесте в МТ5 на все валютные пары (symbols), из восьми ядер, агентов, иногда не действуют то два ядра, то шесть ? Непонятно и то, что каждый тест выдает разные результаты, по одному и тому же набору валютных пар, и при этом также не действуют некоторые symbols ... Понять бы, где я не догоняю очевидную непонятку ? СПАСИБО.
 

После завершения оптимизации параметров в тестере в режиме MQL_FRAME_MODE и закрытия графиков с результатами/фреймами оптимизации, MQD-файл продолжает использоваться терминалом. 

Из-за этого не получается открыть этот MQD-файл с помощью функции FileSelectDialog(). Приходится перезагружать терминал.

Ожидается, что после закрытия графика фреймов этот файл должен освобождаться (?).

 
Anatoli Kazharski #:

Ожидается, что после закрытия графика фреймов этот файл должен освобождаться (?).

Фрейм-советник при этом закрыт?

 
fxsaber #:

Фрейм-советник при этом закрыт?

Если в данном контексте это одно и то же:

Фрейм-советник == График фреймов (на котором открыт советник во время оптимизации)

, то ответ, да, закрыт.

 
Anatoli Kazharski #:

Если в данном контексте это одно и то же:

Фрейм-советник == График фреймов (на котором открыт советник во время оптимизации)

, то ответ, да, закрыт.

Посмотрел. Действительно, блокируется mqd-файл. Причина, видимо, в том, что по задумке разработчиков фреймы должны оставаться доступны из любой программы штатными средствами.

void OnStart()
{
  ulong Pass;
  string Name;
  long ID;
  double Value;

  Print(FrameFirst()); // true

  while(!IsStopped() && FrameNext(Pass, Name, ID, Value))  
    Print(_LastError);
    
  Print(_LastError); // 4000
}

Однако, похоже, и с этим проблемы. FrameNext не отрабатывает, выдавая неизвестный номер ошибки. Похоже, здесь уже баг.


Возвращаясь к исходному вопросу чтения mqd-файлов, такая штатная возможность чтения из любой программы не должна запрещать самостоятельно читать mqd-файл. По-моему, не продумали просто этот момент.

