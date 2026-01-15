Ошибки, баги, вопросы - страница 3241
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо! Работает. Но, видно, что очередь есть на запись, наверное она отменяется. Через пару часов будет более понятно, но думаю это помогает.
Крик души :-)
Сделайте что-то с оптимизацией загрузки сообщений на мобильном терминале. у меня мои тысячи сообщений грузятся каждый раз при переключении в сообщения и обратно в терминал на другие вкладки по несколько минут. Отложенную загрузку реализуйте или кеширование.
Зависает тестер в режиме реальных тиков или всех тиков, если в процессе тестирования попробовать изменить свойства графика.
Причем такое происходит только, когда скорость воспроизведения максимальна или близка к максимальной.
происходит вроде на любых советниках и индикаторах, но на всякий случай прикладываю советник.
Если предварительно перед изменением свойств графика поставить тест на паузу, то все Ок. Но все равно это не удобно.
Явно где-то в каком-то внутреннем цикле тестера не хватает что-то вроде if (!IsStopped()) break;
переписку с ним удалял..но он всё равно как-то пишет мне не находясь у меня в друзьях
я не хочу с ним общаться и сообщаю ему об этом..он не понимает и пишет мне снова и снова..
здравствуйте подскажите пожалуйста,я подписался на сигнала копирование проходит а когда поставшик закрывает у себя не все ордера закрываются у меня,что делать в этом случии?
В любом случае - посмотрите в журнале Метатрейдера (или в журнале MQL5 VPS, если используете этот VPS) - там должно быть написано: что поставшик закрывает, и что закрывается у вас (и почему).
Ошибка code generation error воспроизводится при вызове метода Test2() и только в MQL4.
//---
Знатоки шаблонов, помогите, пожалуйста!
Есть код (b3420):
Требуется, чтобы при вызове f(..) с аргументом типа A всегда вызывалась F(A & p), даже когда T=A.
Но при компиляции ошибка:
Можно вместо f(T & p) сделать шаблонный метод "template <typename Y> ... f(Y & p)", но как тогда внутри него определить, корректно ли задан класс Y (например, может быть потомком класса T, но не может быть предком)?
Как можно решить эту задачу надежно и без огромных костылей?
Знатоки шаблонов, помогите, пожалуйста!
Есть код (b3420):
Требуется, чтобы при вызове f(..) с аргументом типа A всегда вызывалась F(A & p), даже когда T=A.
Но при компиляции ошибка:
Можно вместо f(T & p) сделать шаблонный метод "template <typename Y> ... f(Y & p)", но как тогда внутри него определить, корректно ли задан класс Y (например, может быть потомком класса T, но не может быть предком)?
Как можно решить эту задачу надежно и без огромных костылей?
Красивой магии тут нельзя, так что, только такие фокусы и остаются)))PS/ Правда с наследниками A не прокатывает.