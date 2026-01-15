Ошибки, баги, вопросы - страница 3241

fxsaber #:

Спасибо! Работает. Но, видно, что очередь есть на запись, наверное она отменяется. Через пару часов будет более понятно, но думаю это помогает.

 

Крик души :-)

Сделайте что-то с оптимизацией загрузки сообщений на мобильном терминале. у меня мои тысячи сообщений грузятся каждый раз при переключении в сообщения и обратно в терминал на другие вкладки по несколько минут. Отложенную загрузку реализуйте или кеширование.

 

Зависает тестер в режиме реальных тиков или всех тиков, если в процессе тестирования попробовать изменить свойства графика.
Причем такое происходит только, когда скорость воспроизведения максимальна или близка к максимальной.


происходит вроде на любых советниках и индикаторах, но на всякий случай прикладываю советник.

Если предварительно перед изменением свойств графика поставить тест на паузу, то все Ок. Но все равно это не удобно.
Явно где-то в каком-то внутреннем цикле тестера не хватает что-то вроде if (!IsStopped()) break; 

Вопрос, можно ли для вычислений использовать более одной видеокарты? Если можно, то где почитать, как её привязать к конкретному агенту или иные варианты.
 
почему несмотря на то ,что у меня в настройках стоит, что писать могут только друзья мне пишет человек который у меня не находится в друзьях? 
переписку с ним удалял..но он всё равно как-то пишет мне не находясь у меня в друзьях

я не хочу с ним общаться и сообщаю ему об этом..он не понимает и пишет мне снова и снова..
 
здравствуйте подскажите пожалуйста,я подписался на сигнала копирование проходит а когда поставшик закрывает у себя не все ордера закрываются у меня,что делать в этом случии?
 
grek19793 #:
здравствуйте подскажите пожалуйста,я подписался на сигнала копирование проходит а когда поставшик закрывает у себя не все ордера закрываются у меня,что делать в этом случии?
Вы наверное не используете MQL5 VPS (то есть, копируете на домашнем компьютере).
В любом случае - посмотрите в журнале Метатрейдера (или в журнале MQL5 VPS, если используете этот VPS) - там должно быть написано: что поставшик закрывает, и что закрывается у вас (и почему).
 

Ошибка code generation error воспроизводится при вызове метода Test2() и только в MQL4.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
class B1 {};
class B2 {};

class A {

 public:
 
  template<typename T>
  bool Test1(T &object) {
    B1 *b1 = dynamic_cast<B1*>(::GetPointer(object));
    B2 *b2 = dynamic_cast<B2*>(::GetPointer(object));
    if(b1 == NULL && b2 == NULL) {
      return(false);
    }
    return(true);
  }
  
  template<typename T>
  bool Test2(T &object) {
    if(dynamic_cast<B1*>(::GetPointer(object)) == NULL && 
       dynamic_cast<B2*>(::GetPointer(object)) == NULL) {
      return(false);
    }
    return(true);
  }
};

void OnStart() {
  
  B1 b1;
  
  A a;
  a.Test2(b1);
}

//---


 

Знатоки шаблонов, помогите, пожалуйста!

Есть код (b3420):

class A {};

template <typename T> class X
  {
public:
   void              f(A & p);
   void              f(T & p);
  };


void OnStart()
  {
   X<A> xa;
  }

Требуется, чтобы при вызове f(..) с аргументом типа A всегда вызывалась F(A & p), даже когда T=A.


Но при компиляции ошибка:

'f' - member function already defined
in template 'X<A>' specified with [T=A]
see declaration of 'X<A>::f'

Можно вместо f(T & p) сделать шаблонный метод "template <typename Y>  ... f(Y & p)", но как тогда внутри него определить, корректно ли задан класс Y (например, может быть потомком класса T, но не может быть предком)?

Как можно решить эту задачу надежно и без огромных костылей?

 
mktr8591 #:

Знатоки шаблонов, помогите, пожалуйста!

Есть код (b3420):

Требуется, чтобы при вызове f(..) с аргументом типа A всегда вызывалась F(A & p), даже когда T=A.


Но при компиляции ошибка:

Можно вместо f(T & p) сделать шаблонный метод "template <typename Y>  ... f(Y & p)", но как тогда внутри него определить, корректно ли задан класс Y (например, может быть потомком класса T, но не может быть предком)?

Как можно решить эту задачу надежно и без огромных костылей?

class A {};

class B{};

class C:public B{};

template <typename T> class X
  {
public:
   void              f(A & p) {Print(__FUNCSIG__);}
   template<typename Type>
   void              f(Type & p) {_f(p);}
private:
   void _f(T& p) {Print(__FUNCSIG__);}
  };


void OnStart()
  {
   A a;
   B b;
   C c;
   X<A> xa;
   X<B> xb;
   xa.f(a);
   xb.f(a);
   xb.f(b);
   xb.f(c);
  }

Красивой магии тут нельзя, так что, только такие фокусы и остаются)))

PS/ Правда с наследниками A не прокатывает. 
