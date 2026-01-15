Ошибки, баги, вопросы - страница 3235
В доках написано CopyTicks отдаёт все доступные последние тики, но не более 2000
Нет такого.
И пиши пропало...
Нет такого.
Есть.
Нет описания особенности поведения в тестере )
Вроде, CopyTicks в Тестере не может отдать больше 128К тиков (где-то читал).
Иногда можно но при этом могут быть косяки.
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing#real_ticks
и здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page28#comment_4841377
Не понял.
Есть.
Нет. Читайте внимательно.
Что будет в j ?
Если параметры не указаны.
Мы же не о параметрах ведём речь, а о размере максимального копирования.
И там чётко написано, не более 2000. И это видимо только для терминала.
Опять недосказанность!
А для тестера возможно и больше как оказывается из приведённой выше ссылке.
Вопрос то не в этом был.
123
Нет ограничения. И это согласуется с Документацией. Мне неизвестны причины, почему делаете иную трактовку написанного.