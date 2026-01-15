Ошибки, баги, вопросы - страница 3235

Roman #:

В доках написано CopyTicks отдаёт все доступные последние тики, но не более 2000

Нет такого.

 
fxsaber #:
int j = 0;
if((j=123.15)!=0)

И пиши пропало...

 
fxsaber #:

Нет такого.

Есть.
Нет описания особенности поведения в тестере )

fxsaber #:
Вроде, CopyTicks в Тестере не может отдать больше 128К тиков (где-то читал).

Иногда можно но при этом могут быть косяки.

https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing#real_ticks


и здесь


https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page28#comment_4841377

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
Тестирование торговых стратегий - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vladimir Pastushak #:

И пиши пропало...

Не понял.

 
Roman #:

Есть.

Нет. Читайте внимательно.

 
fxsaber #:

Не понял.

int j = 0;
double k = 123.15;
if((j=k)!=0)

Что будет в j ?

 
fxsaber #:

Нет. Читайте внимательно.

Если параметры не указаны.
Мы же не о параметрах ведём речь, а о размере максимального копирования.
И там чётко написано, не более 2000. И это видимо только для терминала.
Опять недосказанность!
А для тестера возможно и больше как оказывается из приведённой выше ссылке.
Вопрос то не в этом был.

 
Vladimir Pastushak #:

Что будет в j ?

123

 
Roman #:

Если параметры не указаны.
Мы же не о параметрах ведём речь, а о размере максимального копирования.
И там чётко написано, не более 2000.

Нет ограничения. И это согласуется с Документацией. Мне неизвестны причины, почему делаете иную трактовку написанного.

