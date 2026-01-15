Ошибки, баги, вопросы - страница 3245

key_Ex #:
Доброго времени, не могу подключиться к mql5 storage. Пытаюсь активировать первый раз, но при вводе логина и пароля выдает ошибку "invalid mql5 login or password".
Такая ошибка часто возникает если вместо логина вводите email (ваш логин key_ex).
 

Всем привет и прошу проверить кого-нибудь, только у меня такой баг или у всех:

class A {};

bool f(int A)
  {
   A > 0;             // compile error: '>' - name expected
   return (A > 0);    // compile error: '>' - unexpected token,...
  }
//'>' - name expected sBugCapsLetterParameter2.mq5 5 6
//'>' - unexpected token sBugCapsLetterParameter2.mq5 6 14
//')' - unexpected token sBugCapsLetterParameter2.mq5 6 17
//expression not boolean sBugCapsLetterParameter2.mq5 6 16
//')' - semicolon expected sBugCapsLetterParameter2.mq5 6 17
//')' - unexpected token sBugCapsLetterParameter2.mq5 6 17

b3424. код не компилируется. Если убрать объявление класса A или  переименовать параметр A, то все компилируется ОК.

Получается, уже нельзя называть параметры именами классов???

 
mktr8591 #:

Всем привет и прошу проверить кого-нибудь, только у меня такой баг или у всех:

b3424. код не компилируется. Если убрать объявление класса A или  переименовать параметр A, то все компилируется ОК.

Получается, уже нельзя называть параметры именами классов???

Ну, как бы, имена переменных не должны совпадать с зарезервированным словами и с названиями пользовательских типов данных 
 
Sergey Gridnev #:
Ну, как бы, имена переменных не должны совпадать с зарезервированным словами и с названиями пользовательских типов данных 

Тогда почему здесь компилируется без ошибки?

class A {};
int f( int A )
{
    {
        int A = A;
        return A;
    }
}
 
A100 #:

Тогда почему здесь компилируется без ошибки?

Вероятно, недоработка. 🤔
 
Sergey Golubev #:
Такая ошибка часто возникает если вместо логина вводите email (ваш логин key_ex).
Не выходит.
 
Здравствуйте. Зарегистрировал демо-счет и не могу открыть график. при подключении что-то крякает и дальше ничего. на андроиде все заработало


 
ligoss #:
Здравствуйте. Зарегистрировал демо-счет и не могу открыть график. при подключении что-то крякает и дальше ничего. на андроиде все заработало
У вас МТ5 не подключен к серверу.

То есть, или у вас плохой интернет, или срок действия демо счета закончился по причине, например - его неактивности, или у вас старая версия Windows

(то есть, даже не 64-битная) или др.

То есть, у вас вот (нет соединения) -

а надо вот так -

----------------

Я рекомендую найти брокера, и зарегистрировать демо счет у брокера (или у нескольких брокеров, потому что MetaQuotes - это не брокер).

 

Излазил поиском форум, не смог найти ответа (MT5).

Как удалить для своего индикатора эту строку?



ЗЫ Подобное решение не предлагать.


 
fxsaber #:

Излазил поиском форум, не смог найти ответа (MT5).

Как удалить для своего индикатора эту строку?



ЗЫ Подобное решение не предлагать.


INDICATOR_SHORTNAME NULL

