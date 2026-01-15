Ошибки, баги, вопросы - страница 3245
Доброго времени, не могу подключиться к mql5 storage. Пытаюсь активировать первый раз, но при вводе логина и пароля выдает ошибку "invalid mql5 login or password".
Всем привет и прошу проверить кого-нибудь, только у меня такой баг или у всех:
b3424. код не компилируется. Если убрать объявление класса A или переименовать параметр A, то все компилируется ОК.
Получается, уже нельзя называть параметры именами классов???
Ну, как бы, имена переменных не должны совпадать с зарезервированным словами и с названиями пользовательских типов данных
Тогда почему здесь компилируется без ошибки?
Тогда почему здесь компилируется без ошибки?
Такая ошибка часто возникает если вместо логина вводите email (ваш логин key_ex).
Здравствуйте. Зарегистрировал демо-счет и не могу открыть график. при подключении что-то крякает и дальше ничего. на андроиде все заработало
То есть, или у вас плохой интернет, или срок действия демо счета закончился по причине, например - его неактивности, или у вас старая версия Windows
(то есть, даже не 64-битная) или др.
То есть, у вас вот (нет соединения) -
а надо вот так -
----------------
Я рекомендую найти брокера, и зарегистрировать демо счет у брокера (или у нескольких брокеров, потому что MetaQuotes - это не брокер).
Излазил поиском форум, не смог найти ответа (MT5).
Как удалить для своего индикатора эту строку?
ЗЫ Подобное решение не предлагать.
INDICATOR_SHORTNAME NULL