Ошибки, баги, вопросы - страница 3240
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел. Действительно, блокируется mqd-файл. Причина, видимо, в том, что по задумке разработчиков фреймы должны оставаться доступны из любой программы штатными средствами.
Однако, похоже, и с этим проблемы. FrameNext не отрабатывает, выдавая неизвестный номер ошибки. Похоже, здесь уже баг.
Гипотеза подтвердилась. Как и наличие бага. Сужу по логике в этих строках кода.
Посмотрел. Действительно, блокируется mqd-файл. Причина, видимо, в том, что по задумке разработчиков фреймы должны оставаться доступны из любой программы штатными средствами.
Однако, похоже, и с этим проблемы. FrameNext не отрабатывает, выдавая неизвестный номер ошибки. Похоже, здесь уже баг.
По ссылке (неизвестный номер ошибки) функция ResetLastError() вызывается перед кастомной CheckRatesData(), а GetLastError() уже после CustomRatesUpdate(). Поэтому непонятно, где причина ошибки.
В вашем примере попробуйте вызвать ResetLastError() перед циклом. Будет такая же "неизвестная" ошибка в _LastError?
Я правильно понимаю, что агенты логов перезаписываются целиком?
Когда проходит много циклов оптимизации, очередь на запись информации на HDD сильно возрастает. На виртуальном диске в памяти проблем нет.
Скрин при работе на диске в памяти, но видны размеры записываемой информации, которые растут. При начале работы очередь в килобайтах, а спустя 12 часов уже до 80 мегабайт (24 агента), что для нелинейной записи много.
По ссылке (неизвестный номер ошибки) функция ResetLastError() вызывается перед кастомной CheckRatesData(), а GetLastError() уже после CustomRatesUpdate(). Поэтому непонятно, где причина ошибки.
Привел ссылку, как единственное упоминание ошибки 4000.
В вашем примере попробуйте вызвать ResetLastError() перед циклом. Будет такая же "неизвестная" ошибка в _LastError?
Да, ошибку вызывает первый FrameNext.
Когда проходит много циклов оптимизации, очередь на запись информации на HDD сильно возрастает. На виртуальном диске в памяти проблем нет.
Запретить логи еще можно таким способом.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как выключить автообновление?
fxsaber, 2022.08.20 17:54
Заменить этот каталог (каждому Терминалу на компе соответствует свой) одноименным файлом (нулевой длины).
Т.е. зайти в папку Tester\Agent-127.0.0.1-3000\ и вместо каталога logs создать файл logs.
Автоматизировать вкл/выкл. логов Тестера (+ Агенты) можно скриптом.
Запретить логи еще можно таким способом.
Т.е. зайти в папку Tester\Agent-127.0.0.1-3000\ и вместо каталога logs создать файл logs.
Автоматизировать вкл/выкл. логов Тестера (+ Агенты) можно скриптом.
Спасибо, попробую - сейчас работает всё - не хочется тормошить.
Запретить логи еще можно таким способом.
Т.е. зайти в папку Tester\Agent-127.0.0.1-3000\ и вместо каталога logs создать файл logs.
Автоматизировать вкл/выкл. логов Тестера (+ Агенты) можно скриптом.
Создавал текстовый документ с названием logs., но терминал просто все стер и создал папки.
Создавал текстовый документ с названием logs., но терминал просто все стер и создал папки.
Автоматизировал.
Автоматизировал.
Спасибо. У меня нет доступа к коду советника - скриптом можно?
Спасибо. У меня нет доступа к коду советника - скриптом можно?