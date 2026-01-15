Ошибки, баги, вопросы - страница 2916
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понял! так как имена идентичны то выбирается самая маленькая первая цифра в номере и это 4 объект, далее так как у первых 2х объектов первая цифра 4 то выбирается меньшая цифра следующая за четверкой у первых 2х объектов. ИТД.
Да, только обратное преобразование нельзя сделать. Присваивать объектам случайные номера это все равно что назвать язык не MQL5, а MQL831
Тогда, видится мне чтоб обработать объекты в порядке их создания вручную, нужно либо после создания всех объектов или в процсессе создания каждого из них пронумеровать имена в порядке создания, а потом включать робота чтоб он обработал и записал массив сохраняя в именах нумерацию создания. В будущем это позволит корректно проводить отбор объектов из списка, как через функцию ObjectName и ей подобных, в порядке создания объектов вручную.
Тогда, видится мне чтоб обработать объекты в порядке их создания вручную, нужно либо после создания всех объектов или в процсессе создания каждого из них пронумеровать имена в порядке создания, а потом включать робота чтоб он обработал и записал массив сохраняя в именах нумерацию создания. В будущем это позволит корректно проводить отбор объектов из списка, как через функцию ObjectName и ей подобных, в порядке создания объектов вручную.
А что мешает воспользоваться ObjectGetInteger() с идентификатором свойства OBJPROP_CREATETIME ?
А что мешает воспользоваться ObjectGetInteger() с идентификатором свойства OBJPROP_CREATETIME ?
Суть в том, что я хочу чтоб всё что я нарисую на графике писалось в имя объектов, включая нумерацию создания объектов в списке, по порядку создания, тайм фрейм, тип фибо-уровня и порядковый номер типа фибо уровня, паралельно записывая массивы с данными этих уровней в порядке нахождения объектов в списке графических объектов. Потом будут создаваться критерии на торговые действия по этим именам, и данным в массивах соответствующих порядку создания этих объектов.
Пока нашёл такой способ, создаём 4 объекта фибо В списке сохранён порядок создания, нумеруем их для обработки по порядку создания Запускаем советник
Происходит перебор объектов в порядке создания объектов с изменением имён для сохранения порядка создания в списке, и запись характеристик и уровней объектов в массивы в порядке создания этих объектов как в списке. Первый проход кода, сохраняя порядок создания объектов в списке модифицирует имена, дополняя характеристиками для ориентации при создании критериев и сохраняя порядок в списке объектов для правильной дальнейшей выборки путём перебора по порядку на случай смены координат объектов, и правильной перезаписи массивов в порядке первого заполнения.
Пока на первом проходе логика сохраняется)))
Суть в том, что я хочу чтоб всё что я нарисую на графике писалось в имя объектов, включая нумерацию создания объектов в списке, по порядку создания, тайм фрейм, тип фибо-уровня и порядковый номер типа фибо уровня, паралельно записывая массивы с данными этих уровней в порядке нахождения объектов в списке графических объектов. Потом будут создаваться критерии на торговые действия по этим именам, и данным в массивах соответствующих порядку создания этих объектов.
Пока нашёл такой способ, создаём 4 объекта фибо В списке сохранён порядок создания, нумеруем их для обработки по порядку создания Запускаем советник
Происходит перебор объектов в порядке создания объектов с изменением имён для сохранения порядка создания в списке, и запись характеристик и уровней объектов в массивы в порядке создания этих объектов как в списке. Первый проход кода, сохраняя порядок создания объектов в списке модифицирует имена, дополняя характеристиками для ориентации при создании критериев и сохраняя порядок в списке объектов для правильной дальнейшей выборки путём перебора по порядку на случай смены координат объектов, и правильной перезаписи массивов в порядке первого заполнения.
Пока на первом проходе логика сохраняется)))
Всё было бы куда проще если бы за объектами негласно закреплялся бы номер в списке объектов соответствующий порядку создания.
Народ, кто в курсе, занялся зарисовками с использованием с использованием класса CCanvas. И какую-то совсем неведомую проблему обнаружил. Залитые фоном прямоугольники и круги рисуются нормально, а вот все мои попытки нарисовать окружность закончились полным провалом. В коде три варианта окружностей и никакого результата по их вытаскиванию на график. Этот код для окружностей рабочий, или в нём чего-то не хватает?
Работали всегда.
Да все работает.
Попробуйте этот скрипт. Рисует в трех алгоритмах Circle, CircleAA, и CircleWu окружности случайных радиусов, цвета и прозрачности
CircleAA лучше не использовать - очень медленный алгоритм.
Всё было бы куда проще если бы за объектами негласно закреплялся бы номер в списке объектов соответствующий порядку создания.
Суть в том, что я хочу чтоб всё что я нарисую на графике писалось в имя объектов, включая нумерацию создания объектов в списке, по порядку создания, тайм фрейм, тип фибо-уровня и порядковый номер типа фибо уровня, паралельно записывая массивы с данными этих уровней в порядке нахождения объектов в списке графических объектов. Потом будут создаваться критерии на торговые действия по этим именам, и данным в массивах соответствующих порядку создания этих объектов.
Пока нашёл такой способ, создаём 4 объекта фибо В списке сохранён порядок создания, нумеруем их для обработки по порядку создания Запускаем советник
Происходит перебор объектов в порядке создания объектов с изменением имён для сохранения порядка создания в списке, и запись характеристик и уровней объектов в массивы в порядке создания этих объектов как в списке. Первый проход кода, сохраняя порядок создания объектов в списке модифицирует имена, дополняя характеристиками для ориентации при создании критериев и сохраняя порядок в списке объектов для правильной дальнейшей выборки путём перебора по порядку на случай смены координат объектов, и правильной перезаписи массивов в порядке первого заполнения.
Пока на первом проходе логика сохраняется)))
Ваш вопрос решается на «раз». Достаточно написать переименование создаваемых объектов.
Теперь при каждом создании графического объекта на графике с установленным экспертом имена объектов вместо случайного номера, в имени будут иметь время создания и отсортированы будут строго в последовательности создания.
Ваш вопрос решается на «раз». Достаточно написать переименование создаваемых объектов.
Теперь при каждом создании графического объекта на графике с установленным экспертом имена объектов вместо случайного номера, в имени будут иметь время создания и отсортированы будут строго в последовательности создания.
Спасибо огромное!!! Не полностью читал про эти Функции обработки событий, упрощают житуху прогеру)
А время создания объекта (используйте как тип ulong) OBJPROP_CREATETIME разве не является идентификатором порядка создания объекта?
Да! Спасибо!!!